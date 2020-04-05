Orders Manager One For All

Orders Manager One For All — Полноценная торговая панель для MT5

Профессиональная универсальная торговая панель, заменяющая стандартный интерфейс ордеров MT5. Создана для трейдеров, торгующих вручную, и счетов prop firm, которым нужны скорость, точность и полный контроль — это не автоматическая стратегия; каждое торговое решение принимаете вы.

Основные функции

  • Расчёт лота на основе риска — автоматический расчёт лота от % баланса/эквити/свободной маржи, фиксированной суммы или ручного лота
  • Мульти-TP (до 4 уровней) — независимые TP на счетах Hedging; Синтетическая Netting-лестница имитирует мульти-TP на счетах Netting через автоматические частичные закрытия
  • Визуальное размещение ордеров — перетаскивайте линии входа/SL/TP на графике с обновлением лота, риска и R:R в реальном времени
  • Режим One-Click — мгновенные рыночные ордера с предустановленным объёмом, SL и TP
  • Trade Badges — перетаскиваемые оверлеи SL/TP прямо на графике, с расстоянием и R:R для каждой позиции
  • Автоматизация Breakeven — одним нажатием, с опциональной компенсацией комиссии
  • Массовые действия — закрыть все, частичное закрытие (25/50/75%), breakeven для всех позиций
  • Панель списка ордеров — актуальный обзор всех позиций/ордеров с фильтрами, действиями по строкам и массовыми операциями
  • Виджет Candle Timer — плавающий обратный отсчёт до закрытия свечи для до 3 таймфреймов одновременно
  • Единая панель настроек — все настройки в одном месте, с полным сохранением после перезапуска
  • Кнопка диагностики — снимок для устранения неполадок в Journal одним нажатием
  • Мультиязычность — английский, испанский, португальский, русский
  • Работает везде — счета Standard, Cent, Hedging и Netting; Forex, металлы, индексы, крипто, CFD

Совместимость с Prop Firm
Без мартингейла, сетки или усреднения. Протестирована в различных условиях prop firm — всегда уточняйте, разрешает ли ваша firm использование EA/панелей, прежде чем применять на финансируемом счёте.

Поддержка
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5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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