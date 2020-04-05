Orders Manager One For All — Полноценная торговая панель для MT5

Профессиональная универсальная торговая панель, заменяющая стандартный интерфейс ордеров MT5. Создана для трейдеров, торгующих вручную, и счетов prop firm, которым нужны скорость, точность и полный контроль — это не автоматическая стратегия; каждое торговое решение принимаете вы.

Основные функции

Расчёт лота на основе риска — автоматический расчёт лота от % баланса/эквити/свободной маржи, фиксированной суммы или ручного лота

— автоматический расчёт лота от % баланса/эквити/свободной маржи, фиксированной суммы или ручного лота Мульти-TP (до 4 уровней) — независимые TP на счетах Hedging; Синтетическая Netting-лестница имитирует мульти-TP на счетах Netting через автоматические частичные закрытия

— независимые TP на счетах Hedging; Синтетическая Netting-лестница имитирует мульти-TP на счетах Netting через автоматические частичные закрытия Визуальное размещение ордеров — перетаскивайте линии входа/SL/TP на графике с обновлением лота, риска и R:R в реальном времени

— перетаскивайте линии входа/SL/TP на графике с обновлением лота, риска и R:R в реальном времени Режим One-Click — мгновенные рыночные ордера с предустановленным объёмом, SL и TP

— мгновенные рыночные ордера с предустановленным объёмом, SL и TP Trade Badges — перетаскиваемые оверлеи SL/TP прямо на графике, с расстоянием и R:R для каждой позиции

— перетаскиваемые оверлеи SL/TP прямо на графике, с расстоянием и R:R для каждой позиции Автоматизация Breakeven — одним нажатием, с опциональной компенсацией комиссии

— одним нажатием, с опциональной компенсацией комиссии Массовые действия — закрыть все, частичное закрытие (25/50/75%), breakeven для всех позиций

— закрыть все, частичное закрытие (25/50/75%), breakeven для всех позиций Панель списка ордеров — актуальный обзор всех позиций/ордеров с фильтрами, действиями по строкам и массовыми операциями

— актуальный обзор всех позиций/ордеров с фильтрами, действиями по строкам и массовыми операциями Виджет Candle Timer — плавающий обратный отсчёт до закрытия свечи для до 3 таймфреймов одновременно

— плавающий обратный отсчёт до закрытия свечи для до 3 таймфреймов одновременно Единая панель настроек — все настройки в одном месте, с полным сохранением после перезапуска

— все настройки в одном месте, с полным сохранением после перезапуска Кнопка диагностики — снимок для устранения неполадок в Journal одним нажатием

— снимок для устранения неполадок в Journal одним нажатием Мультиязычность — английский, испанский, португальский, русский

— английский, испанский, португальский, русский Работает везде — счета Standard, Cent, Hedging и Netting; Forex, металлы, индексы, крипто, CFD

Совместимость с Prop Firm

Без мартингейла, сетки или усреднения. Протестирована в различных условиях prop firm — всегда уточняйте, разрешает ли ваша firm использование EA/панелей, прежде чем применять на финансируемом счёте.

Поддержка

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