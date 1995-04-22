Orders Manager One For All
- 专家
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- 版本: 2.1
- 更新: 8 七月 2026
- 激活: 10
Orders Manager One For All — MT5 全能交易面板
一款专业的一体化交易面板，取代 MT5 默认的订单界面。专为需要速度、精准度和完全控制权的手动交易者及 prop firm 账户设计——这不是自动化策略；每一个交易决策都由你自己做出。
核心功能
- 基于风险的手数计算 — 根据余额/净值/可用保证金的百分比、固定金额或手动手数自动计算手数
- 多重止盈（最多4档） — Hedging 账户支持独立止盈；Netting 账户通过合成 Netting 阶梯（Synthetic Netting Ladder）以自动部分平仓的方式模拟多重止盈
- 可视化下单 — 在图表上拖动入场/止损/止盈线，实时更新手数、风险和盈亏比（R:R）
- 一键模式（One-Click） — 使用预设的手数、止损和止盈距离即时下达市价单
- 交易标签（Trade Badges） — 可直接在图表上拖动的止损/止盈浮层，显示每个仓位的距离和盈亏比
- 保本自动化（Breakeven） — 一键操作，可选包含手续费补偿
- 批量操作 — 全部平仓、部分平仓（25/50/75%）、全部保本
- 订单列表面板 — 实时查看所有仓位/订单，支持筛选、逐行操作和批量操作
- Candle Timer 小组件 — 悬浮式倒计时，可同时显示最多3个时间周期的K线收盘倒计时
- 统一设置面板 — 所有配置集中在一处，重启后完全保留
- 诊断按钮 — 一键将故障排查信息输出到 Journal
- 多语言支持 — 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
- 全面兼容 — 支持 Standard、Cent、Hedging 和 Netting 账户；适用于外汇、金属、指数、加密货币、CFD
Prop Firm 兼容性
不使用马丁格尔、网格或加仓平摊策略。已在多种 prop firm 环境下测试——使用前请务必确认你的 prop firm 允许使用 EA/交易面板。