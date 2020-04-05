Quant Arb Matrix

Quant Arb Matrix

Если вы сталкивались с разочарованием, наблюдая, как многообещающий торговый счёт проседает из‑за безрассудных сеточных систем или мартингейла, вы понимаете, что розничная торговля требует иного подхода. Вы смотрите на графики, слышите обещания лёгкой прибыли, но в конечном счёте ощущаете тяжесть скрытых проскальзываний у брокера и манипулятивных спредов.

Представьте, что вы смотрите на свой терминал и чувствуете полную уверенность, зная, что ваш капитал защищён институциональным мультистратегическим движком.

Изучая функции ниже, вы начнёте понимать, почему Quant Arb Matrix — это не просто очередной советник. Это целая количественная экосистема, которая охотится за скрытыми неэффективностями рынка, одновременно активно защищая ваш счёт от манипуляций брокера.

Ключевые преимущества и функции

В отличие от традиционных трендовых или скальпинговых роботов, полагающихся на запаздывающие индикаторы, Quant Arb Matrix использует чистые математические расхождения сразу по нескольким валютным парам одновременно. Он объединяет статистический арбитраж, прогнозную линейную регрессию и треугольную перекрёстную проверку в едином движке.

Что ещё важнее, он построен с абсолютной защитой от брокера. Торгуете ли вы личным капиталом или проходите челлендж проп-фирмы — вы можете ощутить уверенность, зная, что виртуальные стоп-лоссы, защита от расширения спреда и контроль задержек стоят на страже вашего капитала.

Мультистратегический движок: бесшовное переключение между статистическим арбитражем, треугольным хеджированием и прогнозной линейной регрессией для адаптации к любым рыночным условиям.
Готовность для проп-фирм: встроенные жёсткие лимиты по эквити для дневного убытка и максимальной просадки гарантируют, что вы никогда не нарушите правила фирмы.
Продвинутая защита от брокера: собственный механизм защиты от расширения спреда автоматически масштабируется для брокеров с 2, 3, 4 и 5 знаками после запятой, нейтрализуя скачки задержек и спредовые манипуляции.
Институциональное управление рисками: используйте встроенный критерий Келли и паритетное нормирование с учётом волатильности для динамической оптимизации соотношения риска и прибыли по каждой корзине.
Лимиты темпа торговли: предотвращайте резкие рывки и переторговку с помощью жёстких дневных лимитов на количество сделок и периодов охлаждения.
Предварительная проверка маржи: советник строго проверяет свободную маржу по всем необходимым ногам перед исполнением, что гарантирует успешное прохождение проверки MQL5 Market Validator.

Общие настройки

Целевая прибыль / Компенсация комиссии: точное денежное значение для закрытия корзины сделок.
Максимальное количество открытых треугольников одновременно: ограничивает число параллельных арбитражных циклов.

Управление рисками

Модель расчёта объёма: выбор между фиксированным лотом, процентом от риска или расширенным критерием Келли.
Фиксированный объём торговли (лот): базовый размер лота при использовании фиксированного объёма.
Риск % от свободной маржи: динамический процент от эквити, который рискуется за один цикл.
Доля Келли: доля от оптимальной ставки Келли, применяемая в сделках.
Винрейт Келли: предполагаемый процент выигрышных сделок для формулы Келли.
RR Келли: предполагаемое соотношение риска к прибыли для формулы Келли.

Статистический арбитраж (Режим 5)

Основная пара: основной коррелирующий актив.
Вторичная пара: противоположный коррелирующий актив.
Период скользящей средней: период ретроспективного анализа для базовой средней линии.
Z-порог входа: порог стандартного отклонения для сделок на возврате к среднему.
Z-стоп-лосс: порог стандартного отклонения для экстренного выхода.
Максимальный риск % от эквити: жёсткий лимит риска для статистических режимов.

Прогнозный арбитраж (Режим 8)

Периоды линейной регрессии: окно ретроспективного анализа для прогнозной модели.
Порог изменения %: необходимое отклонение для открытия сделки.
Нога 1: основной актив, используемый в прогнозной модели.
Нога 2: вторичный актив, используемый в прогнозной модели.
Кросс-нога: третий актив, используемый для построения прогнозного хеджирующего треугольника.

Улучшения хеджирования и безопасности

Использовать предварительную проверку маржи: строго проверяет эквити счёта перед входом в многоногие сделки.
Активация трейлинга по корзине ($): фиксирует прибыль с помощью трейлинга совокупного PnL всей корзины сделок.
Расстояние трейлинга корзины ($): дистанция трейлинга за текущей прибылью корзины.
Паритетное нормирование с учётом волатильности: нормализует размеры позиций, чтобы высоковолатильные пары не перевешивали стабильные.

Защита от брокера и режим проп-фирмы

Максимально допустимый спред (в стандартных пипсах): блокирует исполнение при токсичных спредах брокера.
Максимально допустимая задержка (мс): блокирует исполнение в периоды высокой задержки.
Использовать встроенный экономический календарь: приостанавливает торговлю во время новостей с высоким влиянием.
Минут паузы до и после новостей: буферное время вокруг экономических событий.
Использовать режим проп-фирмы: активирует строгие протоколы соответствия.
Жёсткий дневной лимит убытка (%): мгновенно останавливает всю торговлю, если эквити за день падает на этот процент.
Жёсткая максимальная просадка (%): мгновенно останавливает всю торговлю, если общее эквити падает на этот процент.
Максимум сделок в день: институциональные лимиты темпа для предотвращения переторговки.
Минуты охлаждения: обязательное время ожидания после закрытия сделки.

Возьмите управление своей торговлей в свои руки уже сегодня. Скачайте Quant Arb Matrix и превратите свой торговый терминал в количественный центр силы. 
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5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
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Gold Epic Fury
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
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Goldenify — это профессиональная количественная торговая станция, предназначенная для точной торговли золотом и другими основными символами. Она использует ансамблевую управляющую поверхность, объединяющую классический технический анализ с распознаванием паттернов и продвинутыми протоколами управления рисками. Система ориентирована на сохранение капитала и качество исполнения сделок, включает модули институционального уровня для динамического расчета объема позиций и скрытого управления ордерам
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Saiful Izham Bin Hassan
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Fibonify — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует институциональный механизм конвергенции уровней Фибоначчи для выявления высоковероятностных торговых возможностей. Система сочетает классические уровни Фибоначчи с несколькими техническими индикаторами, обеспечивая надежную основу для профессиональной торговли. Ключевые возможности Советник построен на основе многоуровневого аналитического движка, который гарантирует, что каждая
Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Recoverify — это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для управления позициями с использованием математического механизма восстановления в заданной зоне. Система фокусируется на восстановлении убыточных сделок путём создания зоны восстановления и применения структурированного хеджирования для достижения общего уровня тейк-профита. Приложение подходит для трейдеров, которые предпочитают системный подход к управлению позициями — как при ручном входе, так и по ав
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Эксперты
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Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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