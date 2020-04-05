Quant Arb Matrix





Если вы сталкивались с разочарованием, наблюдая, как многообещающий торговый счёт проседает из‑за безрассудных сеточных систем или мартингейла, вы понимаете, что розничная торговля требует иного подхода. Вы смотрите на графики, слышите обещания лёгкой прибыли, но в конечном счёте ощущаете тяжесть скрытых проскальзываний у брокера и манипулятивных спредов.





Представьте, что вы смотрите на свой терминал и чувствуете полную уверенность, зная, что ваш капитал защищён институциональным мультистратегическим движком.





Изучая функции ниже, вы начнёте понимать, почему Quant Arb Matrix — это не просто очередной советник. Это целая количественная экосистема, которая охотится за скрытыми неэффективностями рынка, одновременно активно защищая ваш счёт от манипуляций брокера.





Ключевые преимущества и функции





В отличие от традиционных трендовых или скальпинговых роботов, полагающихся на запаздывающие индикаторы, Quant Arb Matrix использует чистые математические расхождения сразу по нескольким валютным парам одновременно. Он объединяет статистический арбитраж, прогнозную линейную регрессию и треугольную перекрёстную проверку в едином движке.





Что ещё важнее, он построен с абсолютной защитой от брокера. Торгуете ли вы личным капиталом или проходите челлендж проп-фирмы — вы можете ощутить уверенность, зная, что виртуальные стоп-лоссы, защита от расширения спреда и контроль задержек стоят на страже вашего капитала.





Мультистратегический движок: бесшовное переключение между статистическим арбитражем, треугольным хеджированием и прогнозной линейной регрессией для адаптации к любым рыночным условиям.

Готовность для проп-фирм: встроенные жёсткие лимиты по эквити для дневного убытка и максимальной просадки гарантируют, что вы никогда не нарушите правила фирмы.

Продвинутая защита от брокера: собственный механизм защиты от расширения спреда автоматически масштабируется для брокеров с 2, 3, 4 и 5 знаками после запятой, нейтрализуя скачки задержек и спредовые манипуляции.

Институциональное управление рисками: используйте встроенный критерий Келли и паритетное нормирование с учётом волатильности для динамической оптимизации соотношения риска и прибыли по каждой корзине.

Лимиты темпа торговли: предотвращайте резкие рывки и переторговку с помощью жёстких дневных лимитов на количество сделок и периодов охлаждения.

Предварительная проверка маржи: советник строго проверяет свободную маржу по всем необходимым ногам перед исполнением, что гарантирует успешное прохождение проверки MQL5 Market Validator.





Общие настройки





Целевая прибыль / Компенсация комиссии: точное денежное значение для закрытия корзины сделок.

Максимальное количество открытых треугольников одновременно: ограничивает число параллельных арбитражных циклов.





Управление рисками





Модель расчёта объёма: выбор между фиксированным лотом, процентом от риска или расширенным критерием Келли.

Фиксированный объём торговли (лот): базовый размер лота при использовании фиксированного объёма.

Риск % от свободной маржи: динамический процент от эквити, который рискуется за один цикл.

Доля Келли: доля от оптимальной ставки Келли, применяемая в сделках.

Винрейт Келли: предполагаемый процент выигрышных сделок для формулы Келли.

RR Келли: предполагаемое соотношение риска к прибыли для формулы Келли.





Статистический арбитраж (Режим 5)





Основная пара: основной коррелирующий актив.

Вторичная пара: противоположный коррелирующий актив.

Период скользящей средней: период ретроспективного анализа для базовой средней линии.

Z-порог входа: порог стандартного отклонения для сделок на возврате к среднему.

Z-стоп-лосс: порог стандартного отклонения для экстренного выхода.

Максимальный риск % от эквити: жёсткий лимит риска для статистических режимов.





Прогнозный арбитраж (Режим 8)





Периоды линейной регрессии: окно ретроспективного анализа для прогнозной модели.

Порог изменения %: необходимое отклонение для открытия сделки.

Нога 1: основной актив, используемый в прогнозной модели.

Нога 2: вторичный актив, используемый в прогнозной модели.

Кросс-нога: третий актив, используемый для построения прогнозного хеджирующего треугольника.





Улучшения хеджирования и безопасности





Использовать предварительную проверку маржи: строго проверяет эквити счёта перед входом в многоногие сделки.

Активация трейлинга по корзине ($): фиксирует прибыль с помощью трейлинга совокупного PnL всей корзины сделок.

Расстояние трейлинга корзины ($): дистанция трейлинга за текущей прибылью корзины.

Паритетное нормирование с учётом волатильности: нормализует размеры позиций, чтобы высоковолатильные пары не перевешивали стабильные.





Защита от брокера и режим проп-фирмы





Максимально допустимый спред (в стандартных пипсах): блокирует исполнение при токсичных спредах брокера.

Максимально допустимая задержка (мс): блокирует исполнение в периоды высокой задержки.

Использовать встроенный экономический календарь: приостанавливает торговлю во время новостей с высоким влиянием.

Минут паузы до и после новостей: буферное время вокруг экономических событий.

Использовать режим проп-фирмы: активирует строгие протоколы соответствия.

Жёсткий дневной лимит убытка (%): мгновенно останавливает всю торговлю, если эквити за день падает на этот процент.

Жёсткая максимальная просадка (%): мгновенно останавливает всю торговлю, если общее эквити падает на этот процент.

Максимум сделок в день: институциональные лимиты темпа для предотвращения переторговки.

Минуты охлаждения: обязательное время ожидания после закрытия сделки.





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