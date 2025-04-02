Quant Arb Matrix





如果您曾体会过那种挫败感——眼睁睁看着一个有潜力的交易账户因为鲁莽的网格系统或马丁格尔策略而大幅回撤，那么您就会明白，零售交易需要一套完全不同的方法。您盯着图表，听着那些轻松获利的口号，但最终却深深感受到来自经纪商隐藏滑点和操纵性点差的重压。





想象一下，当您看着自己的交易终端时，内心感到无比踏实，因为您知道自己的资金正受到一套机构级多策略引擎的保护。





当您浏览以下功能时，您将开始理解为什么 Quant Arb Matrix 不仅仅是一个普通的智能交易系统（EA）。它是一套完整的量化生态系统，既能捕捉市场中隐藏的低效机会，又能主动保护您的账户免受经纪商操纵。





核心优势与功能





与那些依赖滞后指标的传统趋势跟踪或剥头皮机器人不同，Quant Arb Matrix 利用纯粹的数学价差，同时在多个货币对之间进行捕捉。它将统计套利、预测性线性回归和三角交叉验证整合到同一个引擎中。





更重要的是，它内置了绝对的经纪商防御机制。无论您是交易个人资金，还是在挑战自营公司（Prop Firm）的考核，您都能拥有虚拟止损、点差扩大保护和延迟监控来守卫您的资金，从而充满信心。





多策略引擎：可在统计套利、三角对冲和预测性线性回归之间无缝切换，以适应任何市场状况。

自营公司就绪：内置的每日亏损和最大回撤硬性权益限制，确保您永远不会违反自营公司的规则。

高级经纪商防御：我们专有的点差扩大保护机制可自动适配 2、3、4 和 5 位小数报价的经纪商，有效消除延迟峰值和点差操纵。

机构级风险头寸管理：利用内置的凯利公式和波动率调整后的头寸配比模型，动态优化每个交易组合的风险回报比。

交易节奏限制：通过设定每日交易硬性上限和冷却期，防止市场反复震荡导致的过度交易。

预检保证金验证：该 EA 在执行前会严格检查所有相关品种的可用保证金，确保其能顺利通过 MQL5 市场验证器的检查。





常规设置





目标利润 / 手续费补偿：平掉一组交易组合时的精确货币目标。

同时打开的最大三角套利数量：限制同时进行的套利周期数量。





风险管理





头寸计算模型：可选择固定手数、风险百分比或高级凯利公式。

固定交易量（手数）：使用固定模式时的基础手数。

可用保证金风险百分比：每个周期内用于承担风险的动态权益百分比。

凯利系数：实际应用的凯利最优下注比例。

凯利胜率：用于凯利公式的预估胜率。

凯利风险回报比：用于凯利公式的预估风险回报比。





统计套利（模式 5）





主力品种：主要的相关性资产。

辅助品种：对应的反向相关性资产。

移动平均周期：用于均值基准线计算的回看周期。

Z值入场触发阈值：用于均值回归入场操作的标准差阈值。

Z值止损阈值：用于紧急离场的标准差阈值。

权益最大风险百分比：统计模式下的硬性风险上限。





预测性套利（模式 8）





线性回归周期：预测模型的回看窗口。

偏离阈值百分比：触发交易所需的最低偏离幅度。

品种 1：预测模型中使用的首要资产。

品种 2：预测模型中使用的次要资产。

交叉品种：用于构建预测性对冲三角的第三个资产。





对冲增强与安全功能





启用预检保证金验证：在进入多品种交易前严格核查账户权益。

组合整体移动止盈激活金额（$）：通过对整个交易组合的累计盈亏进行追踪来锁定利润。

组合整体移动止盈距离（$）：相对于当前组合盈利的追踪距离。

波动率调整后的头寸配比：对头寸规模进行归一化处理，防止高波动品种压倒低波动品种。





经纪商防御与自营公司模式





最大允许点差（标准点）：在经纪商点差过大时阻止交易执行。

最大允许延迟（毫秒）：在高延迟期间阻止交易执行。

使用内置经济日历：在重大新闻事件期间暂停交易。

新闻前后暂停分钟数：经济事件前后的缓冲时间。

启用自营公司模式：激活严格的合规风控协议。

每日硬性亏损限制（%）：当日权益跌幅达到该百分比时，立即停止所有交易。

最大硬性回撤限制（%）：总权益跌幅达到该百分比时，立即停止所有交易。

每日最大交易次数：机构级别的节奏限制，防止过度交易。

冷却分钟数：每笔交易平仓后的强制等待时间。





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