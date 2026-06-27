逢回调買入。逢反彈賣出。在具備價值的位阶顺势加入趋势。

追价是大多数黄金交易员爆仓的原因。Gold Rebound Pro 恰恰相反——它耐心等待价格回调至高质量的结构位，然后在市场确认反弹的瞬间发出信号。你在聪明资金进入的地方进场：在有价值的地方顺势而为，而不是在过度延伸行情的顶部。

当上升趋势回调至上升支撑位且买家介入时，Gold Rebound Pro 会打印 BUY（买入）。当下降趋势反弹至下降阻力位且卖家重新加仓时，它会打印 SELL（卖出）。收盘时生成一个清晰的箭头，无需任何猜测。

关于如何解读和设置的详细指南：CLICK。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号。CLICK

专为买家提供的随附工具如下

为什么交易员使用它

在有价值的位阶进场，而非在极端位置 信号在确认的结构区域进行纪律性的反弹时触发——这是专业交易员等待数小时的回调进场机会，现在由系统自动检测。

绝无未来函数（不漂移）。永远不会。 信号仅在收盘K线上打印，且绝不会被移动或删除。你在历史回测中看到的内容就是你实时实盘中获得的内容。

内置风险计划 每个信号都配有基于结构的自动止损（Stop Loss）和四个 R倍数止盈（Take-Profit）目标——随时可进行分批减仓。无需手动测量。

图表上的胜率面板 实时表格显示每个 TP 级别的历史命中率，并用 ★ 标记统计学上的最佳目标，此外还为每个信号提供可信度等级（High / Medium / Low）。

多时间框架扫描雷达 一个面板可同时扫描多个品种和时间框架，并捕捉到最佳的反弹机会——无需再频繁切换图表。

市场与时间框架 下表按保本优势（Break-even Edge，即相对于保本胜率 wine rate 的真实优势）对每个时间框架和 TP 设置进行排名。它一目了然地显示了该系统在哪个配置下表现最佳。目前领先的是：XAUUSD M1 配合 TP2 (R:R 1:2) —— +9.8% 的优势，胜率远高于保本点。 同样适用于外汇主要货币对、交叉盘以及主要指数。

免费配套工具 属于同一生态系统的一部分，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布——每个产品都附带详细的 A-Z 指南（DOCX + PDF），并在其专属帖子内提供直接下载。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中，然后加载预设即可——无需联系我。

Signal Trader AUTO — 根据指标信号自动执行交易 系统的“执行臂”。它读取您的指标为特定品种/时间框架发布的信号，并将其转化为真实订单——完全自动（AUTO）或一键式（MANUAL）。

百分比风险手数计算（固定手数 / 风险百分比 / 风险金额），带保证金保护和总风险上限

市价 / 挂单 / 混合进场，分批平仓，保本设置以及图表上的实时控制面板

双向 / 仅买入 / 仅卖出；进场位、SL、所有 TP 直接提取自信号 → 完整步骤指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram 仅读 EA（它绝不进行交易）。它在所有品种/时间框架上监听您的指标，并将一条整洁的消息——方向、进场位、SL、带 R:R 的所有 TP 级别以及推荐的 TP——直接发送到您的手机，以便您进行远程监控。

一个 EA 覆盖所有品种/时间框架；通过 Signal ID 自动链接

有效期窗口、心跳检测门、防垃圾信息机制和 Telegram 速率限制退避 → 完整设置指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

坦诚说明 Gold Rebound Pro 是一个趋势回调系统——当清晰的趋势正在运行且价格回撤至结构位时，它表现最佳。如果市场处于狭窄的盘整或剧烈的震荡市中，它自然会看到较少（且较弱）的设置。请务必使用经过测试的风险计划进行交易；过往业绩并不保证未来的结果。