Gold Rebound Pro

逢回调買入。逢反彈賣出。在具備價值的位阶顺势加入趋势。

追价是大多数黄金交易员爆仓的原因。Gold Rebound Pro 恰恰相反——它耐心等待价格回调至高质量的结构位，然后在市场确认反弹的瞬间发出信号。你在聪明资金进入的地方进场：在有价值的地方顺势而为，而不是在过度延伸行情的顶部。

当上升趋势回调至上升支撑位且买家介入时，Gold Rebound Pro 会打印 BUY（买入）。当下降趋势反弹至下降阻力位且卖家重新加仓时，它会打印 SELL（卖出）。收盘时生成一个清晰的箭头，无需任何猜测。

关于如何解读和设置的详细指南：CLICK。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号。CLICK

专为买家提供的随附工具如下

为什么交易员使用它

在有价值的位阶进场，而非在极端位置 信号在确认的结构区域进行纪律性的反弹时触发——这是专业交易员等待数小时的回调进场机会，现在由系统自动检测。

绝无未来函数（不漂移）。永远不会。 信号仅在收盘K线上打印，且绝不会被移动或删除。你在历史回测中看到的内容就是你实时实盘中获得的内容。

内置风险计划 每个信号都配有基于结构的自动止损（Stop Loss）和四个 R倍数止盈（Take-Profit）目标——随时可进行分批减仓。无需手动测量。

图表上的胜率面板 实时表格显示每个 TP 级别的历史命中率，并用 ★ 标记统计学上的最佳目标，此外还为每个信号提供可信度等级（High / Medium / Low）。

多时间框架扫描雷达 一个面板可同时扫描多个品种和时间框架，并捕捉到最佳的反弹机会——无需再频繁切换图表。

市场与时间框架 下表按保本优势（Break-even Edge，即相对于保本胜率 wine rate 的真实优势）对每个时间框架和 TP 设置进行排名。它一目了然地显示了该系统在哪个配置下表现最佳。目前领先的是：XAUUSD M1 配合 TP2 (R:R 1:2) —— +9.8% 的优势，胜率远高于保本点。 同样适用于外汇主要货币对、交叉盘以及主要指数。

免费配套工具 属于同一生态系统的一部分，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布——每个产品都附带详细的 A-Z 指南（DOCX + PDF），并在其专属帖子内提供直接下载。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中，然后加载预设即可——无需联系我。

  1. Signal Trader AUTO — 根据指标信号自动执行交易 系统的“执行臂”。它读取您的指标为特定品种/时间框架发布的信号，并将其转化为真实订单——完全自动（AUTO）或一键式（MANUAL）。

  • 百分比风险手数计算（固定手数 / 风险百分比 / 风险金额），带保证金保护和总风险上限

  • 市价 / 挂单 / 混合进场，分批平仓，保本设置以及图表上的实时控制面板

  • 双向 / 仅买入 / 仅卖出；进场位、SL、所有 TP 直接提取自信号 → 完整步骤指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

  1. Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram 仅读 EA（它绝不进行交易）。它在所有品种/时间框架上监听您的指标，并将一条整洁的消息——方向、进场位、SL、带 R:R 的所有 TP 级别以及推荐的 TP——直接发送到您的手机，以便您进行远程监控。

  • 一个 EA 覆盖所有品种/时间框架；通过 Signal ID 自动链接

  • 有效期窗口、心跳检测门、防垃圾信息机制和 Telegram 速率限制退避 → 完整设置指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

坦诚说明 Gold Rebound Pro 是一个趋势回调系统——当清晰的趋势正在运行且价格回撤至结构位时，它表现最佳。如果市场处于狭窄的盘整或剧烈的震荡市中，它自然会看到较少（且较弱）的设置。请务必使用经过测试的风险计划进行交易；过往业绩并不保证未来的结果。


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5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
作者的更多信息
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.78 (9)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专为检测 XAUUSD 上的 假突破 (false breakout)形态而构建的 MetaTrader 5 指标。它识别 4 根K线陷阱结构——价格突破区间边界、吸引突破交易者入场、然后反转回区间内部——确认该突破为虚假突破。指标通过 17 个质量因子对每个交易设置评分，经过 4 层汇流管道评估，对照 7 个时间框架趋势共识引擎验证，并通过黄金波动率状态分类器过滤——所有这些都在信号显示在图表之前完成。 详细的用户指南可在作者的   MQL5 博客   中找到。额外更新可通过作者的   MQL5 频道   获取。 根据当前的支持政策，购买者可能会获得作者开发的精选配套工具的额外使用权限。 该系统也适用于外汇货币对、指数和加密货币，但其检测参数、波动率处理和过滤器逻辑针对 XAUUSD 的特性进行了优化。 4 根K线假突破形态 检测引擎识别特定的四组件K线结构。Mother Bar 建立清晰的价格区间。一到三根 Inside Bar 在该区间内形成，压缩价格。False Breakout Candle 将价格推出边界——扫
SMC Retest Trading System
Ich Khiem Nguyen
指标
SMC Retest Trading System 是一款 MetaTrader 5 指标，通过等待价格回测已突破的结构水平，然后使用九种K线形态之一确认入场，来交易 Break of Structure（BOS）和 Change of Character（CHoCH）事件。每个信号具有三重汇流：结构事件、回测突破水平、形态确认。适用于任何品种和时间框架。 详细的用户指南可在作者的   MQL5 博客   中找到。额外更新可通过作者的   MQL5 频道   获取 3 阶段信号管道 阶段 1——结构事件：分形分析识别摆动高低点，分类 BOS/CHoCH，Structure Trigger 模式（CHoCH/BOS/两者），最多 10 个追踪事件。阶段 2——回测检测：ATR 区域内监控，固定或自适应到期（默认 80 根K线），可配置区域宽度（2.0 ATR）。阶段 3——形态确认：9 种形态（Engulfing、Kicker、Hikkake、OutsideBar、Star、PiercingLine、DarkCloud、Tweezer、HaramiCross）。选择最高质量匹配。然
Liquidity Trap Entry System
Ich Khiem Nguyen
指标
Liquidity Trap Entry System — 挂载即用 价格突破关键位，你入场——然后立刻反转打掉你的止损？ 这就是 流动性陷阱（liquidity trap） ：大资金制造假突破来收集流动性，然后反转。本指标精准识别这一情景，并直接在图表上画好现成的交易计划。 极简——三步搞定 用默认设置 把指标挂到图表上 。 信号立即出现： Entry – SL – TP1→TP4 ，全部以线条画出。 下单。完成。 无需复杂调参，无需记几十个参数。 挂上就能用。 为何值得信赖 不重绘（Non-repaint） ——信号在K线收盘时确定并固定，之后绝不改变。 信号清晰 ——每个信号都是一个箭头加完整的 Entry/SL/TP，毫不含糊。 风险可控 ——每笔交易都有硬性止损。无马丁，无网格。 每售出 30 份价格上调一次——下一档价格为 $98。 趁现价尽快入手。 功能——每项一行 自动 SL 与 4 档 TP ——基于 ATR 的 SL；TP1–TP4 配有风险/回报填色区。 推荐 TP ——根据你图表的历史数据，标出最均衡的 TP 位。 MTF 扫描器 ——在 M15/H1/
Momentum Rider Trend Entry System MT4
Ich Khiem Nguyen
指标
Momentum Rider — Trend Entry System (MT4) Momentum Rider is a trade-entry signal indicator for MetaTrader 4. It scans the market for momentum and trend-aligned entries across multiple symbols and multiple timeframes, and displays a complete trade plan on the chart: entry price, Stop-Loss, and four Take-Profit targets (TP1–TP4). Note for MetaTrader 4 users. Because of a MetaTrader 4 platform limitation, the on-chart trend cloud (zone cloud) and the trend-coloured candles are not drawn on MT4 —
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
指标
Price Volume Distribution 分析价格水平交易量分布的成交量分布指标。显示POC、价值区域、成交量突破和基于区域的MT5信号过滤。 概述 Price Volume Distribution是MetaTrader 5的成交量分析指标。使用M1时间框架数据计算并显示各价格水平的成交量分布，通过直方图柱和参考线提供可视化展示。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 核心功能 该指标识别： - 控制点(POC)：交易量最高的价格水平 - 价值区域高/低点(VAH/VAL)：包含70%成交量的价格范围 - 成交量突破：异常高活跃度的价格水平 - 基于成交量集中度的支撑和阻力区域 分析模式 提供三种计算模式： 1. 交易时段模式：在日线(D1)柱边界内分析成交量 2. 固定范围模式：在用户指定的起止时间之间计算成交量 3. 可见范围模式：根据图表可见区域动态更新 时段模板 预配置的常用交易时段时间范围： - D1：全天分析(00:00-23:59 GMT) - 伦敦时段：08:00-16:30 GMT - 纽约时段：13:30-22:00 GMT -
Momentum Rider Trend Entry System
Ich Khiem Nguyen
指标
Momentum Rider Trend Entry System is a signal indicator for XAUUSD (Gold) and forex pairs. It only produces signals aligned with the prevailing trend — at pullbacks within that trend — and displays a complete trade plan on the chart: entry price, Stop-Loss, and four Take-Profit targets (TP1–TP4). How it works The indicator uses an HA Dual model combined with SMA to paint a trend cloud (green for up, red for down); you only trade in the direction of the cloud. Entry signals combine liquidity sw
Gold Thrust Pro
Ich Khiem Nguyen
指标
GOLD THRUST PRO — СATCH THE POWER THRUST ON GOLD （ capture 黄金强势单向突破） Gold Thrust Pro 能够精准捕捉黄金在趋势方向上爆发单向强力推力的瞬间 —— 这标志着买方（或卖方）已完全掌控局势，行情将势必延续。顺势交易高概率的延续行情，而不是盲目猜顶和猜底。 关于如何解读和设置的详细指南： CLICK 。本频道提供来自该指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号。 CLICK 专为买家提供的专属配套工具如下 专为黄金打造 —— 但不限于黄金 针对 XAUUSD 进行了全风格优化： • 头寸/头寸交易（Scalping）：M5 • 日内交易（Daytrading）：M15–H1 • 波段交易（Swing）：H4–D1 在主流外汇货币对/交叉盘及股指（DE40、JP225、US tech...）上同样表现优异。 无重绘 —— 真实透明 信号仅在 K 线收盘（CLOSED）时打印，且绝不重绘。历史回测与实盘表现完全一致。 内置交易管理 • 基于市场结构的自动止损（Stop Loss）。 • 止盈（Take P
GOLD Convoy Pro
Ich Khiem Nguyen
指标
GOLD CONVOY PRO — 顺应黄金单向动能车队 Gold Convoy Pro 能够精准捕捉黄金向单一方向迈出 决定性 步伐 relief 的瞬间——此时买家（或卖家）真正掌控了局面，并推动价格展开一轮干净、连贯的单边行情。顺应已经启动的车队借势交易，而不是盲目猜测顶底或徒手接飞刀。 关于如何解读和设置的详细指南： CLICK 。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号。 CLICK 专为买家提供的随附工具如下 专为黄金打造 — 但不局限于黄金 针对各种交易风格的 XAUUSD 进行了深度优化： • 头寸/超短线（Scalping）：M1, M5 • 日内交易（Daytrading）：M15–H1 • 波段交易（Swing）：H4–D1 同时在主要外汇货币对/交叉盘以及重要指数（DE40, JP225, US tech...）上运行良好。 绝无未来函数（不漂移） — 真实透明 信号仅在 收盘 K线 上打印，且绝不漂移。历史回测等同于实盘表现。 内置交易管理功能 • 基于市场结构的自动止损（Stop Loss）。 • 止盈（Take Profit）：4 个 R
Gold Block Pro
Ich Khiem Nguyen
指标
GOLD BLOCK PRO — 交易黄金聪明资金订单块 Gold Block Pro 能够精准捕捉黄金回归并 重新测试（RETEST） 订单块（ORDER BLOCK）的瞬间——即机构资金在强劲脉冲行情发动前进行布局的区域——然后顺着该脉冲的方向拒绝回调并反弹。 你在 具备价值（AT VALUE） 的地方顺势进场（在折价区买入， 在溢价区卖出）， 而不是盲目追价或凭空猜测顶底。 关于如何解读和设置的详细指南： CLICK 。 该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号。 CLICK 专为买家提供的随附工具如下 专为黄金打造 — 但不局限于黄金 针对各种交易风格的 XAUUSD 进行了深度优化： • 超短线（Scalping）：M5 • 日内交易（Daytrading）：M15–H1 • 波段交易（Swing）：H4–D1 同时在主要外汇货币对/交叉盘以及重要指数（DE40, JP225, US tech... ）上运行良好。 绝无未来函数（不漂移） — 真实透明 信号仅在 收盘 K线 上打印， 且绝不漂移。 历史回测等同于实盘表现。 内置交易管理功能 •
Gold Cloud Pro
Ich Khiem Nguyen
指标
GOLD CLOUD PRO — CATCH THE ICHIMOKU CLOUD BREAK ON GOLD  Gold Cloud Pro spots the moment Gold BREAKS clear of the Ichimoku cloud (Kumo) with same-direction momentum confirmation — price escapes the cloud and the trend is confirmed. Trade the trend continuation the instant the break is confirmed, instead of guessing tops and bottoms. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Reflex Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD REFLEX PRO — CATCH THE REJECTION, TRADE WITH THE TREND ON GOLD  Gold Reflex Pro spots the moment Gold pulls back to the dynamic value zone of a live trend, gets firmly REJECTED (one long wick stabs through and is pushed straight back), and closes back on the trend side. You enter WITH the trend at the pullback — buying the dip in an up-trend, selling the rally in a down-trend — instead of chasing price that has already run. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The chann
Gold Trap Reversal Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD TRAP REVERSAL PRO — CATCH THE FALSE-BREAKOUT TRAP ON GOLD  Gold Trap Reversal Pro spots the moment Gold throws a FALSE BREAKOUT — price pokes out to lure the crowd in the wrong direction, then snaps straight back and runs FOR REAL the other way. Instead of being trapped with the herd, you enter the instant the trap springs and stand on the side of the smart money. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator syst
Gold Breakout Retest Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD BREAKOUT RETEST PRO — TRADE THE BREAKOUT ONLY AFTER IT PROVES ITSELF  Gold Breakout Retest Pro never chases a breakout blindly. It waits for price to BREAK a key structure level, then patiently waits for price to come BACK and retest the exact level it just broke — and HOLD it — old resistance flipping to new support (or the reverse) — before entering in the breakout direction. That one extra confirmation step filters out a lot of false breakouts. Detailed guide on how to read and set it
Gold Squeeze Break Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD SQUEEZE BREAK PRO — CATCH THE BREAKOUT OUT OF THE SQUEEZE ON GOLD Gold Squeeze Break Pro spots the moment Gold coils into a tight SQUEEZE — buyers and sellers in balance, price hesitating — then enters the instant price BREAKS OUT of that squeeze and finally picks a side. You stand with the breakout the moment it ignites, instead of guessing direction while the market is still undecided. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD sig
Gold Imbalance Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD IMBALANCE PRO — ENTER AT THE UNFILLED IMBALANCE ON GOLD  Gold Imbalance Pro hunts the IMBALANCES that big money leaves behind when price runs too fast — price zones that were skipped over and never traded back. Markets tend to return and fill these zones. When price comes back into one and REJECTS WITH THE TREND, the indicator signals an entry — you get in at a value zone, aligned with the larger flow instead of chasing price. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The c
Gold Rejection Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD REJECTION PRO — CATCH THE PRICE REJECTION AT HIGHS & LOWS ON GOLD  Gold Rejection Pro spots the moment Gold throws a decisive REJECTION — price lunges to a fresh high or low and gets thrown straight back within the same candle, leaving a long wick behind. That is the dominant side running out of steam while the other side seizes control. You enter the reversal right at the snap-back, standing with the side that just won. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel
Gold Surge Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD SURGE PRO — MOMENTUM SCALPING ON GOLD  Gold Surge Pro catches the moment Gold has JUST FLIPPED trend with confirmed momentum — no top-picking, no bottom-catching. When a fresh move ignites with room still to run (not overbought / not oversold), the indicator signals a with-trend entry. You stand with the wave that just started. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Confluence Pro
Ich Khiem Nguyen
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GOLD CONFLUENCE PRO — 唯有万事俱备，方显制胜信号 Gold Confluence Pro 是一款专注于“A+ 级别交易机会”的引擎：它绝不盲目捕捉每一个信号。只有当三大核心要素同时指向同一方向时，它才会标记入场机会——即趋势（TREND）提供支撑、价格处于具备建仓价值的位置（LOCATION）、且动能（MOMENTUM）刚刚点燃完成确认。当这三者完美共振时，正是经验丰富的交易员甘愿苦等整日的顶尖行情。 关于如何解读和设置的详细指南： CLICK 。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号： CLICK 专为买家提供的专属配套工具如下 独家首创：0-6 分共振汇聚评分 每一个信号都带有 0-6 分的“共振评分”：达成共识的指标要素越多，扫描面板上的单元格就越亮。您可以瞬间识别出哪一个交易赛道的技术形态最为饱满，并值得优先考虑。 专为黄金打造 — 多时间周期 针对 XAUUSD 进行了深度优化，扫描周期覆盖 M15 → H1 → H4 → D1。在主流外汇货币对及高流动性股指上同样表现出色。相比单一种类形态的系统，其信号频率更少——但每一个信
Gold Hook Trap Pro
Ich Khiem Nguyen
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Gold Hook Trap Pro 将市场自身的牛市陷阱和熊市陷阱转化为对抗大众的利器——并为您提供一个完整的、绝无未来函数的反弹交易计划。 黄金市场中一些最干净利落的反转都是从陷阱开始的。价格突破紧密的盘整区间，刚好足以触发突破盘整的跟风盘——然后迅速反向拉回并一路狂飙，让这些交易员深陷被套的错误方向。Gold Hook Trap Pro 专为精准捕捉这种“钩回”而生：它静待虚假突破的发生，确认价格果断收盘收回至盘整区间的另一侧，只有在此之后才会发出真正的行情信号。 关于如何解读和设置 management 的详细指南： CLICK 。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号： CLICK 专为买家提供的专属配套工具如下 在陷阱触发 healing 的瞬间，指标就会为您绘制出完整的交易计划： 在已收盘的触发 K 线上显示买入/卖出 (Buy / Sell) 箭头——绝不在未收盘的 K 线上显示，随后绝不漂移或更改。 基于结构在保护性波段高低点设置的止损（通过 ATR 缓冲以过滤市场噪音扫损）。 四级 R 倍数止盈阶梯（TP1 → TP4），用于分批减仓。 实时
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