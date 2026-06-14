Golden Tut V Breakout

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GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04

Доступные платформы

  • MetaTrader 5 (MT5)

  • MetaTrader 4 (MT4)

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Этот EA не предназначен для открытия десятков сделок в день.

Если вы оцениваете качество торговой системы по количеству совершаемых сделок, ожидаете частой торговой активности или ищете робота, который реагирует на каждое движение рынка, то этот EA может вам не подойти. Мы считаем важным с самого начала быть полностью прозрачными в этом вопросе.

Подход, используемый данным EA, принципиально отличается.

Система разработана таким образом, чтобы быть избирательной и терпеливой. Она не входит в рынок просто ради поддержания активности. Вместо этого система ожидает возможности, которые соответствуют конкретным условиям, определённым торговой стратегией.

В результате EA может не открывать ни одной позиции в течение нескольких часов или даже нескольких дней. Это не является неисправностью или ошибкой конфигурации. Это именно тот принцип работы, который предусмотрен конструкцией системы.

Цель заключается не в максимальном увеличении количества сделок, а в том, чтобы сосредоточиться на качестве и актуальности каждой торговой возможности.

«Одна сделка, совершённая в правильный момент, может стоить сотни случайных сделок.»

Если вы считаете, что качество важнее количества, то такой подход может вам подойти.

ОБЗОР

GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 — это Expert Advisor, специально разработанный для торговли XAUUSD.

Стратегия направлена на выявление высоковероятностных возможностей для пробоя путём сочетания анализа волатильности и подтверждения объёмом.

EA предназначен для открытия сделок только при выполнении заранее определённых рыночных условий. В зависимости от активности рынка могут возникать продолжительные периоды без открытия новых позиций. Такое поведение является намеренным и отражает логику используемой стратегии.

ТОРГОВАЯ ЛОГИКА

Торговый алгоритм объединяет несколько аналитических компонентов для подтверждения потенциальных точек входа:

  • Анализ волатильности на основе ATR

  • Подтверждение с помощью скользящей средней объёма

  • Валидация пробоя

  • Подтверждение тренда

  • Интеллектуальный повторный вход на основе новых сигналов

  • Управление риском на основе баланса счёта

Стратегия не использует методы усреднения или увеличение количества позиций.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

EA включает несколько встроенных механизмов контроля риска для управления торговой экспозицией:

  • Stop Loss на основе процентной доли баланса

  • Защита от высокого спреда

  • Проверка доступной маржи

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Без стратегии Grid

  • Без стратегии Martingale

  • Без Averaging Down

ТРЕБОВАНИЯ

Параметр Требование
Символ XAUUSD
Таймфрейм M30
Тип счёта ECN / RAW Spread с поддержкой Hedging
Минимальный депозит 1 000 USD
Рекомендуемый депозит 2 000 USD или выше
Рекомендуемое кредитное плечо 1:500
VPS Рекомендуется для непрерывной работы

БЭКТЕСТИНГ

Историческое тестирование проводилось с использованием реальных тиковых данных от FP Markets.

Результаты торговли могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая:

  • Исполнение ордеров брокером

  • Спреды

  • Комиссии

  • Ликвидность рынка

  • Качество исторических данных

Результаты прошлых бэктестов не следует рассматривать как гарантию будущей доходности.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Основная платформа: MetaTrader 5

Отдельная версия также доступна для MetaTrader 4.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот Expert Advisor предназначен для трейдеров, которые предпочитают избирательные входы, а не частую торговую активность.

Количество сделок полностью зависит от текущих рыночных условий и заранее определённых правил стратегии.

Периоды без сделок являются абсолютно нормальным явлением, когда необходимые условия для входа не выполняются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Expert Advisor не может гарантировать получение прибыли или защиту от убытков. Трейдеры должны понимать связанные с торговлей риски и использовать соответствующее управление рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это ограниченная пробная версия.


Отзывы 2
Grrri
35
Grrri 2026.08.06 12:01 
 

I've been running the EA on live account with safe config (0.01 lot for 1000 depo) for almost almost 2 months, and my result is 74 usd in profit. The entries are fantastic. Only once it went into a bit of dd (-70) but market quickly recovered. I have almost become a fan of the developer when I realize that this EA has a time trial which is not mentioned in the description. And then when i wanted to buy it i only see 3 month rent option... The developer is super responsive and supportive, I only wish that there were a normal buy option.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Grrri
35
Grrri 2026.08.06 12:01 
 

I've been running the EA on live account with safe config (0.01 lot for 1000 depo) for almost almost 2 months, and my result is 74 usd in profit. The entries are fantastic. Only once it went into a bit of dd (-70) but market quickly recovered. I have almost become a fan of the developer when I realize that this EA has a time trial which is not mentioned in the description. And then when i wanted to buy it i only see 3 month rent option... The developer is super responsive and supportive, I only wish that there were a normal buy option.

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
3485
Ответ разработчика Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2026.08.06 12:19
Thank you so much for your honest and detailed review—I truly appreciate you taking the time to share your real trading experience. I'm especially glad to hear that you've been happy with the entries and that the EA has performed well using a conservative risk setup. Achieving approximately **7.4% growth** on a **$1,000 account** over nearly **two months**, while prioritizing capital preservation and navigating such a volatile market, is, in my opinion, a very satisfying result. Feedback like yours is incredibly valuable, both for improving the product and for helping other traders make informed decisions. Regarding the licensing model, thank you for your suggestion. I'll seriously consider adding a **one-time purchase (lifetime) option** for the paid version in the future, as I understand that many traders prefer owning a license rather than renewing a rental. Thanks again for your support and your fair review. It genuinely means a lot to me as an independent developer.
Mohamed sharaf
28
Mohamed sharaf 2026.07.02 14:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
3485
Ответ разработчика Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2026.07.02 15:13
I’m really glad to hear your feedback — and I appreciate your evaluation 👌 I wish you continued success with your results. Just make sure to always run the code on a VPS to ensure stable execution and avoid any connection interruptions during trading. This makes a big difference in long-term performance. Also, make sure the spread value in the settings is properly adjusted to match your broker, and set it slightly higher than your broker’s actual spread to avoid inaccurate entries during volatile conditions. Most importantly, keep proper risk management in mind: ensure your balance is sufficient for the system to operate safely, ideally around $1000 per 0.01 lot, so you can trade more securely and avoid unnecessary pressure on your account during drawdowns. If you want, send me your results anytime — I can help you further optimize and improve the EA.
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