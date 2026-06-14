Golden Tut V Breakout

GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04

Доступные платформы

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 4 (MT4)

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Этот EA не предназначен для открытия десятков сделок в день.

Если вы оцениваете качество торговой системы по количеству совершаемых сделок, ожидаете частой торговой активности или ищете робота, который реагирует на каждое движение рынка, то этот EA может вам не подойти. Мы считаем важным с самого начала быть полностью прозрачными в этом вопросе.

Подход, используемый данным EA, принципиально отличается.

Система разработана таким образом, чтобы быть избирательной и терпеливой. Она не входит в рынок просто ради поддержания активности. Вместо этого система ожидает возможности, которые соответствуют конкретным условиям, определённым торговой стратегией.

В результате EA может не открывать ни одной позиции в течение нескольких часов или даже нескольких дней. Это не является неисправностью или ошибкой конфигурации. Это именно тот принцип работы, который предусмотрен конструкцией системы.

Цель заключается не в максимальном увеличении количества сделок, а в том, чтобы сосредоточиться на качестве и актуальности каждой торговой возможности.

«Одна сделка, совершённая в правильный момент, может стоить сотни случайных сделок.»

Если вы считаете, что качество важнее количества, то такой подход может вам подойти.

ОБЗОР

GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 — это Expert Advisor, специально разработанный для торговли XAUUSD.

Стратегия направлена на выявление высоковероятностных возможностей для пробоя путём сочетания анализа волатильности и подтверждения объёмом.

EA предназначен для открытия сделок только при выполнении заранее определённых рыночных условий. В зависимости от активности рынка могут возникать продолжительные периоды без открытия новых позиций. Такое поведение является намеренным и отражает логику используемой стратегии.

ТОРГОВАЯ ЛОГИКА

Торговый алгоритм объединяет несколько аналитических компонентов для подтверждения потенциальных точек входа:

Анализ волатильности на основе ATR

Подтверждение с помощью скользящей средней объёма

Валидация пробоя

Подтверждение тренда

Интеллектуальный повторный вход на основе новых сигналов

Управление риском на основе баланса счёта

Стратегия не использует методы усреднения или увеличение количества позиций.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

EA включает несколько встроенных механизмов контроля риска для управления торговой экспозицией:

Stop Loss на основе процентной доли баланса

Защита от высокого спреда

Проверка доступной маржи

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без стратегии Grid

Без стратегии Martingale

Без Averaging Down

ТРЕБОВАНИЯ

Параметр Требование Символ XAUUSD Таймфрейм M30 Тип счёта ECN / RAW Spread с поддержкой Hedging Минимальный депозит 1 000 USD Рекомендуемый депозит 2 000 USD или выше Рекомендуемое кредитное плечо 1:500 VPS Рекомендуется для непрерывной работы

БЭКТЕСТИНГ

Историческое тестирование проводилось с использованием реальных тиковых данных от FP Markets.

Результаты торговли могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая:

Исполнение ордеров брокером

Спреды

Комиссии

Ликвидность рынка

Качество исторических данных

Результаты прошлых бэктестов не следует рассматривать как гарантию будущей доходности.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Основная платформа: MetaTrader 5

Отдельная версия также доступна для MetaTrader 4.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот Expert Advisor предназначен для трейдеров, которые предпочитают избирательные входы, а не частую торговую активность.

Количество сделок полностью зависит от текущих рыночных условий и заранее определённых правил стратегии.

Периоды без сделок являются абсолютно нормальным явлением, когда необходимые условия для входа не выполняются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Expert Advisor не может гарантировать получение прибыли или защиту от убытков. Трейдеры должны понимать связанные с торговлей риски и использовать соответствующее управление рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это ограниченная пробная версия.