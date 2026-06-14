Golden Tut V Breakout
- Эксперты
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- Версия: 10.5
- Обновлено: 8 августа 2026
GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04
Доступные платформы
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MetaTrader 5 (MT5)
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MetaTrader 4 (MT4)
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Этот EA не предназначен для открытия десятков сделок в день.
Если вы оцениваете качество торговой системы по количеству совершаемых сделок, ожидаете частой торговой активности или ищете робота, который реагирует на каждое движение рынка, то этот EA может вам не подойти. Мы считаем важным с самого начала быть полностью прозрачными в этом вопросе.
Подход, используемый данным EA, принципиально отличается.
Система разработана таким образом, чтобы быть избирательной и терпеливой. Она не входит в рынок просто ради поддержания активности. Вместо этого система ожидает возможности, которые соответствуют конкретным условиям, определённым торговой стратегией.
В результате EA может не открывать ни одной позиции в течение нескольких часов или даже нескольких дней. Это не является неисправностью или ошибкой конфигурации. Это именно тот принцип работы, который предусмотрен конструкцией системы.
Цель заключается не в максимальном увеличении количества сделок, а в том, чтобы сосредоточиться на качестве и актуальности каждой торговой возможности.
«Одна сделка, совершённая в правильный момент, может стоить сотни случайных сделок.»
Если вы считаете, что качество важнее количества, то такой подход может вам подойти.
ОБЗОР
GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 — это Expert Advisor, специально разработанный для торговли XAUUSD.
Стратегия направлена на выявление высоковероятностных возможностей для пробоя путём сочетания анализа волатильности и подтверждения объёмом.
EA предназначен для открытия сделок только при выполнении заранее определённых рыночных условий. В зависимости от активности рынка могут возникать продолжительные периоды без открытия новых позиций. Такое поведение является намеренным и отражает логику используемой стратегии.
ТОРГОВАЯ ЛОГИКА
Торговый алгоритм объединяет несколько аналитических компонентов для подтверждения потенциальных точек входа:
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Анализ волатильности на основе ATR
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Подтверждение с помощью скользящей средней объёма
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Валидация пробоя
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Подтверждение тренда
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Интеллектуальный повторный вход на основе новых сигналов
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Управление риском на основе баланса счёта
Стратегия не использует методы усреднения или увеличение количества позиций.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
EA включает несколько встроенных механизмов контроля риска для управления торговой экспозицией:
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Stop Loss на основе процентной доли баланса
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Защита от высокого спреда
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Проверка доступной маржи
ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Без стратегии Grid
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Без стратегии Martingale
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Без Averaging Down
ТРЕБОВАНИЯ
|Параметр
|Требование
|Символ
|XAUUSD
|Таймфрейм
|M30
|Тип счёта
|ECN / RAW Spread с поддержкой Hedging
|Минимальный депозит
|1 000 USD
|Рекомендуемый депозит
|2 000 USD или выше
|Рекомендуемое кредитное плечо
|1:500
|VPS
|Рекомендуется для непрерывной работы
БЭКТЕСТИНГ
Историческое тестирование проводилось с использованием реальных тиковых данных от FP Markets.
Результаты торговли могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая:
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Исполнение ордеров брокером
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Спреды
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Комиссии
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Ликвидность рынка
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Качество исторических данных
Результаты прошлых бэктестов не следует рассматривать как гарантию будущей доходности.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Основная платформа: MetaTrader 5
Отдельная версия также доступна для MetaTrader 4.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Этот Expert Advisor предназначен для трейдеров, которые предпочитают избирательные входы, а не частую торговую активность.
Количество сделок полностью зависит от текущих рыночных условий и заранее определённых правил стратегии.
Периоды без сделок являются абсолютно нормальным явлением, когда необходимые условия для входа не выполняются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Expert Advisor не может гарантировать получение прибыли или защиту от убытков. Трейдеры должны понимать связанные с торговлей риски и использовать соответствующее управление рисками.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это ограниченная пробная версия.
I've been running the EA on live account with safe config (0.01 lot for 1000 depo) for almost almost 2 months, and my result is 74 usd in profit. The entries are fantastic. Only once it went into a bit of dd (-70) but market quickly recovered. I have almost become a fan of the developer when I realize that this EA has a time trial which is not mentioned in the description. And then when i wanted to buy it i only see 3 month rent option... The developer is super responsive and supportive, I only wish that there were a normal buy option.