Golden Tut V Breakout
- 专家
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- 版本: 10.5
- 更新: 8 八月 2026
支持的平台
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MetaTrader 5（MT5）
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MetaTrader 4（MT4）
使用前请阅读
本 EA 并非为每天执行数十笔交易而设计。
如果您通过交易数量来衡量一个交易系统的质量，期望系统保持频繁的交易活动，或者正在寻找一个能够对市场每一次波动都做出反应的交易机器人，那么这款 EA 可能并不适合您。我们认为，从一开始就对此保持完全透明非常重要。
这款 EA 所采用的交易理念与众不同。
该系统旨在保持选择性和耐心。它不会为了保持交易活跃而随意进入市场，而是等待符合其交易策略所设定具体条件的机会。
因此，EA 可能会连续数小时甚至数天不执行任何交易。这并非系统故障，也不是配置错误，而是系统按照其设计逻辑正常运行的表现。
我们的目标并不是最大化交易数量，而是专注于每一次交易机会的质量和有效性。
“一次在正确时机执行的交易，可能胜过一百次随机交易。”
如果您认同质量比数量更重要，那么这种交易方式可能适合您。
产品概述
GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的 Expert Advisor。
该策略通过结合波动率分析与成交量确认，专注于识别具有较高概率的突破交易机会。
EA 仅在预先设定的市场条件得到满足时执行交易。根据市场活跃程度的不同，系统可能会经历较长时间而不建立新的仓位。这种行为是有意设计的，并且符合系统底层策略逻辑。
交易逻辑
交易算法结合多个分析模块，用于验证潜在的入场机会：
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基于 ATR 的波动率分析
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成交量移动平均线确认
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突破有效性验证
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趋势确认
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基于新信号的智能重新入场
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基于账户余额的风险管理
该策略不使用摊平成本技术，也不采用仓位倍增方式。
风险管理
EA 内置多项风险控制机制，用于管理交易过程中的风险敞口：
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基于账户余额百分比的止损
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点差保护
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可用保证金检查
交易特性
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无 Grid 网格策略
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无 Martingale 马丁格尔策略
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无 Averaging Down 补仓摊平策略
系统要求
|参数
|要求
|交易品种
|XAUUSD
|时间周期
|M30
|账户类型
|ECN / RAW Spread，支持 Hedging 对冲
|最低存款
|1,000 USD
|建议存款
|2,000 USD 或以上
|建议杠杆
|1:500
|VPS
|建议使用 VPS 以确保持续运行
回测
历史测试使用了 FP Markets 的真实 Tick 数据进行。
实际交易结果可能受到多种因素影响，包括：
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经纪商订单执行
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点差
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佣金
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市场流动性
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历史数据质量
过去的回测结果不应被视为未来表现的保证。
兼容性
主要平台： MetaTrader 5
同时提供适用于 MetaTrader 4 的独立版本。
重要信息
本 Expert Advisor 专为偏好选择性入场，而非频繁交易的交易者设计。
交易次数完全取决于当前市场状况以及策略预先设定的交易规则。
当市场未满足必要的入场条件时，出现一段时间没有任何交易是完全正常的。
风险提示
使用杠杆交易金融工具具有较高的风险，可能并不适合所有投资者。
过去的表现不代表未来的结果。
本 Expert Advisor 无法保证盈利，也无法保证避免亏损。交易者应充分了解相关交易风险，并采用适当的风险管理措施。
注意事项
这是一个功能受限的试用版本。
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