Golden Tut V Breakout

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GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04

本 EA 并非为每天执行数十笔交易而设计。

如果您通过交易数量来衡量一个交易系统的质量，期望系统保持频繁的交易活动，或者正在寻找一个能够对市场每一次波动都做出反应的交易机器人，那么这款 EA 可能并不适合您。我们认为，从一开始就对此保持完全透明非常重要。

这款 EA 所采用的交易理念与众不同。

该系统旨在保持选择性和耐心。它不会为了保持交易活跃而随意进入市场，而是等待符合其交易策略所设定具体条件的机会。

因此，EA 可能会连续数小时甚至数天不执行任何交易。这并非系统故障，也不是配置错误，而是系统按照其设计逻辑正常运行的表现。

我们的目标并不是最大化交易数量，而是专注于每一次交易机会的质量和有效性。

“一次在正确时机执行的交易，可能胜过一百次随机交易。”

如果您认同质量比数量更重要，那么这种交易方式可能适合您。

产品概述

GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的 Expert Advisor。

该策略通过结合波动率分析与成交量确认，专注于识别具有较高概率的突破交易机会。

EA 仅在预先设定的市场条件得到满足时执行交易。根据市场活跃程度的不同，系统可能会经历较长时间而不建立新的仓位。这种行为是有意设计的，并且符合系统底层策略逻辑。

交易逻辑

交易算法结合多个分析模块，用于验证潜在的入场机会：

基于 ATR 的波动率分析

成交量移动平均线确认

突破有效性验证

趋势确认

基于新信号的智能重新入场

基于账户余额的风险管理

该策略不使用摊平成本技术，也不采用仓位倍增方式。

风险管理

EA 内置多项风险控制机制，用于管理交易过程中的风险敞口：

基于账户余额百分比的止损

点差保护

可用保证金检查

交易特性

无 Grid 网格策略

无 Martingale 马丁格尔策略

无 Averaging Down 补仓摊平策略

系统要求

参数 要求 交易品种 XAUUSD 时间周期 M30 账户类型 ECN / RAW Spread，支持 Hedging 对冲 最低存款 1,000 USD 建议存款 2,000 USD 或以上 建议杠杆 1:500 VPS 建议使用 VPS 以确保持续运行

回测

历史测试使用了 FP Markets 的真实 Tick 数据进行。

实际交易结果可能受到多种因素影响，包括：

经纪商订单执行

点差

佣金

市场流动性

历史数据质量

过去的回测结果不应被视为未来表现的保证。

兼容性

主要平台： MetaTrader 5

同时提供适用于 MetaTrader 4 的独立版本。

重要信息

本 Expert Advisor 专为偏好选择性入场，而非频繁交易的交易者设计。

交易次数完全取决于当前市场状况以及策略预先设定的交易规则。

当市场未满足必要的入场条件时，出现一段时间没有任何交易是完全正常的。

风险提示

使用杠杆交易金融工具具有较高的风险，可能并不适合所有投资者。

过去的表现不代表未来的结果。

本 Expert Advisor 无法保证盈利，也无法保证避免亏损。交易者应充分了解相关交易风险，并采用适当的风险管理措施。

注意事项

这是一个功能受限的试用版本。