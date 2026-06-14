Golden Tut V Breakout

5
GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04

支持的平台

  • MetaTrader 5（MT5）

  • MetaTrader 4（MT4）

使用前请阅读

本 EA 并非为每天执行数十笔交易而设计。

如果您通过交易数量来衡量一个交易系统的质量，期望系统保持频繁的交易活动，或者正在寻找一个能够对市场每一次波动都做出反应的交易机器人，那么这款 EA 可能并不适合您。我们认为，从一开始就对此保持完全透明非常重要。

这款 EA 所采用的交易理念与众不同。

该系统旨在保持选择性和耐心。它不会为了保持交易活跃而随意进入市场，而是等待符合其交易策略所设定具体条件的机会。

因此，EA 可能会连续数小时甚至数天不执行任何交易。这并非系统故障，也不是配置错误，而是系统按照其设计逻辑正常运行的表现。

我们的目标并不是最大化交易数量，而是专注于每一次交易机会的质量和有效性

“一次在正确时机执行的交易，可能胜过一百次随机交易。”

如果您认同质量比数量更重要，那么这种交易方式可能适合您。

产品概述

GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的 Expert Advisor。

该策略通过结合波动率分析与成交量确认，专注于识别具有较高概率的突破交易机会。

EA 仅在预先设定的市场条件得到满足时执行交易。根据市场活跃程度的不同，系统可能会经历较长时间而不建立新的仓位。这种行为是有意设计的，并且符合系统底层策略逻辑。

交易逻辑

交易算法结合多个分析模块，用于验证潜在的入场机会：

  • 基于 ATR 的波动率分析

  • 成交量移动平均线确认

  • 突破有效性验证

  • 趋势确认

  • 基于新信号的智能重新入场

  • 基于账户余额的风险管理

该策略不使用摊平成本技术，也不采用仓位倍增方式。

风险管理

EA 内置多项风险控制机制，用于管理交易过程中的风险敞口：

  • 基于账户余额百分比的止损

  • 点差保护

  • 可用保证金检查

交易特性

  • 无 Grid 网格策略

  • 无 Martingale 马丁格尔策略

  • 无 Averaging Down 补仓摊平策略

系统要求

参数 要求
交易品种 XAUUSD
时间周期 M30
账户类型 ECN / RAW Spread，支持 Hedging 对冲
最低存款 1,000 USD
建议存款 2,000 USD 或以上
建议杠杆 1:500
VPS 建议使用 VPS 以确保持续运行

回测

历史测试使用了 FP Markets 的真实 Tick 数据进行。

实际交易结果可能受到多种因素影响，包括：

  • 经纪商订单执行

  • 点差

  • 佣金

  • 市场流动性

  • 历史数据质量

过去的回测结果不应被视为未来表现的保证。

兼容性

主要平台： MetaTrader 5

同时提供适用于 MetaTrader 4 的独立版本。

重要信息

本 Expert Advisor 专为偏好选择性入场，而非频繁交易的交易者设计。

交易次数完全取决于当前市场状况以及策略预先设定的交易规则。

当市场未满足必要的入场条件时，出现一段时间没有任何交易是完全正常的。

风险提示

使用杠杆交易金融工具具有较高的风险，可能并不适合所有投资者。

过去的表现不代表未来的结果。

本 Expert Advisor 无法保证盈利，也无法保证避免亏损。交易者应充分了解相关交易风险，并采用适当的风险管理措施。

注意事项

这是一个功能受限的试用版本。


评分 2
Grrri
35
Grrri 2026.08.06 12:01 
 

I've been running the EA on live account with safe config (0.01 lot for 1000 depo) for almost almost 2 months, and my result is 74 usd in profit. The entries are fantastic. Only once it went into a bit of dd (-70) but market quickly recovered. I have almost become a fan of the developer when I realize that this EA has a time trial which is not mentioned in the description. And then when i wanted to buy it i only see 3 month rent option... The developer is super responsive and supportive, I only wish that there were a normal buy option.

推荐产品
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
专家
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
专家
EV Divergence Sniper is a precision-oriented Expert Advisor designed to identify high-probability market reversals through true price divergences confirmed by RSI and Stochastic. The system focuses on structural market conditions and enters only when price and momentum show a clear imbalance, significantly reducing false entries and improving signal quality. The EA uses a structural stop loss placed beyond the most recent swing, combined with a fully customizable risk-to-reward take profit. It i
FREE
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
ICT Sniper X
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
ICT Sniper X is a high-precision Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. Philosophy and Strategy The system combines three powerful pillars of institutional trading: Classic Price Action (3 White Soldiers, 3 Black Crows, and Spinning Tops) ICT Smart Money Concepts (Order Blocks + Liquidity Sweeps / Stop Hunts) Volume Profile (POC, Value Area High/Low) This combination allows for the identification, with a high probability, of institutional manipulati
Range Breaker EA
Simon Reger
3 (1)
专家
Range Breaker EA – 自动区间突破交易系统 Range Breaker EA 是一款基于经典 区间突破策略（Range Breakout Strategy） 的 MetaTrader 自动交易机器人。该 EA 会在指定的时间段内识别价格区间，一旦市场价格突破该区间，系统将自动开仓进行交易。 工作原理 交易者可以设置 区间开始时间和持续时间 。在此时间段内，EA 会自动计算该区间的 最高价和最低价 。 当价格向上或向下突破该区间时，EA 会自动开立相应的 Buy 或 Sell 订单 。 每笔交易都会自动设置 Stop Loss（止损）和 Take Profit（止盈） ，以确保风险控制。 主要功能 自动 区间突破交易策略 可自定义 区间开始时间和持续时间 突破时自动开立 Buy / Sell 订单 内置 Stop Loss 和 Take Profit 全自动交易系统 简单易用且灵活的参数设置 适用市场 该 EA 可以用于 所有可交易资产 。该策略在以下市场表现尤为良好，因为这些市场在特定时间通常会出现 强烈的价格突破 ： 外汇（Forex） 股票指数 黄金及其他贵金属 比
FREE
GbpUsd M30 Open Daily Breakout MT5
Marek Kupka
专家
This EA has been developed, tested and traded live on GBPUSD M30 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  OPEN DAILY  BREAKOUT .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more profits there is also   TRAILING PROFIT   function provided. EA has been backtested on more than 18-year long tick data with 99% qu
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
专家
注意，白金交易者！ XPTUSD 趋势保护型 EA 不会随意开仓。 它只在趋势明确且市场确认时才入场。 避免噪音和过度交易，保护账户不被破坏。 智能风险管理：连续亏损后降低仓位，连胜时增加盈利机会。 每笔交易独立——无马丁格尔、网格或对冲。 渐进式止损保护利润，同时不阻碍趋势发展。 适应伦敦、纽约及中间交易时段。 可控回撤，长期稳定。 为追求稳健而非侥幸的交易者设计。 XPTUSD 趋势保护型 EA 是一个完全自动化的专家顾问，专为 白金 (XPTUSD) 设计，运行于 M15 时间框架。 详细说明 系统基于 多时间框架趋势跟随逻辑 ，只有在市场结构、趋势强度和波动性确认时才执行交易，显著减少低质量操作。 核心特性是 自适应风险管理 ：仓位大小根据账户余额、ATR 计算的止损距离以及对近期交易表现敏感的风险系数动态调整。连续亏损后，EA 会自动降低风险并启动冷却期，以优先保护资本。 渐进式止损 会随着价格向有利方向移动而调整，遵循 非线性保护曲线 ，逐步锁定利润，同时不限制趋势的完全发展。 EA 还会根据 伦敦、纽约及中间时段 调整操作参数，提高低质量时段的选择性，并在流动性和
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
专家
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
专家
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Dr Gauss EURUSD
Roberto Alvarez
专家
Expert Advisor for EURUSD – MQL5 Expert Advisor simple and robust , designed for use by both beginner and experienced traders , with a primary focus on stability , risk management , and operational consistency . The system does not use martingale , grid , or any progressive risk-increasing techniques. Each trade is independent and executed under strict control rules, with particular attention to equity curve protection . The trading logic is based on classical principles of probability and risk
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
专家
MACD EA for Prop Firms is an Expert Advisor designed specifically to overcome Proprietary Firms challenges such as MyForexFunds to obtain a founded account. In fact, it has specific functions to comply with the rules imposed by the companies that offer managed accounts. - It is based on a strategy with MACD and EMA indicators that signals to the EA when to open positions - Works on all Forex pairs, recommended on M5, M6, M10 timeframes. - The EA should work on VPS 24/7 - Write to me private
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
专家
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
专家
HMA Crossover EA – MT5 利用 Hull Moving Average (HMA) 的速度和精度，在 MetaTrader 5 上实现全自动趋势跟随交易。 HMA Crossover EA 专为希望快速捕捉新兴趋势，同时保持严格风险控制的交易者设计。通过结合快速 HMA 与慢速 HMA，EA 能提前识别潜在趋势变化，并通过基于 ATR 的动态止损和止盈管理风险。 清晰、纪律化、高效。 核心策略逻辑 EA 持续监控： 快速 HMA – 早期动量探测 慢速 HMA – 趋势确认 当发生交叉时，EA 会根据您的参数进行风险评估并执行交易。 无多余滤波器， 无复杂操作， 纯粹的趋势反应逻辑，动态适应市场波动。 主要功能 动态 HMA 交叉检测 自动检测多头和空头交叉信号，可自定义 HMA 周期和图表时间框架。 基于 ATR 的止损与止盈 SL 和 TP 水平根据以下参数计算： ATR 周期 ATR SL/TP 乘数 根据实时市场波动自适应，而非固定点位。 高级风险控制 可配置 最大风险百分比 固定手数选项 保证金智能管理 下单前自动检查现有仓位
QuantumAstraWave Pro
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
专家
QuantumWave MT5 — Bollinger clarity. Broker-safe execution. (GOOD FOR PROP FIRMS) QuantumWave MT5 is a disciplined, Bollinger-guided Expert Advisor with optional layered add-on entries and strict risk controls. Timeframes & symbols: Works on any timeframe (M1–MN1) and on most symbols (FX, metals, indices, synthetic indices where available). Please test to find the timeframe/instruments and settings that best suit your goals and risk tolerance. NOTE: Recommended starting capital is ~$1,000 (adjus
FREE
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
专家
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
专家
FORCE CANDLE PRO MT5 请留下您的反馈和评分，然后给我发消息，我会把测试后的参数发给您。 一款 动量 交易 机器人 以 纪律 和 清晰 捕捉 强势 行情 只 在 市场 出现 真实 的 强势 蜡烛 时 入场 实体 明显 反向 影线 受控 读取 客观 执行 稳健 不 夸张 不 依赖 外部 组件 不 使用 马丁策略 不 使用 网格策略 为什么 选择 FORCE CANDLE PRO 它 寻找 价格 能量 在 单根 强势 蜡烛 中 集中的 时刻 当 这种 情况 出现 时 延续 概率 往往 提升 机器人 衡量 实体 强度 与 ATR 的 关系 评估 实体 与 全程 的 比例 并 检查 反向 影线 是否 受控 你 也 可以 启用 近期 高点 或 低点 的 突破 确认 结果 是 更 干净 的 入场 有 背景 有 逻辑 专注 捕捉 走势 的 主动 段 适用 人群 希望 入场 清晰 降低 噪音 的 交易者 偏好 轻量 实用 且 无 外部 库 依赖 的 EA 的 交易者 希望 快速 配置 使用 点 位 止损 和 止盈 的 交易者 追求 执行 一致 且 风险 控制 简洁 的 交易者 本 E
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
专家
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
4.78 (9)
专家
Go Long EA实现了基于系统性日间交易原则的高级日内交易策略，具有多重技术确认。虽然许多交易者寻求复杂的算法，但该EA将简单而有效的概念与复杂的风险管理和多重技术过滤器相结合。 该EA每天在特定时间开仓，但仅在市场条件符合多个技术指标时才会执行。这种系统性方法有助于捕捉日内行情，同时避免过夜持仓成本侵蚀利润。EA会在预设时间自动平仓，这对想要避免过夜风险的交易者来说是理想之选。 该EA的特别之处在于其自适应风险管理系统。持仓规模根据多个因素自动调整： - 基础资金和风险百分比设置 - 技术指标条件（均线、RSI、MACD等） - 在条件特别有利时增加持仓规模的特殊乘数 该EA包含多个可启用/禁用的技术过滤器： - 移动平均线（MA）过滤器，带价格关系检查 - RSI超卖条件和乘数 - MACD趋势确认 - ATR波动率过滤器 - 布林带位置验证 - ADX趋势强度确认 - 动量确认 - 随机指标超卖条件 - 一目均衡表云图位置验证 - 摆动模式识别 <资金管理设置> 基础资金：风险计算的基础资金 风险百分比：每笔交易基础资金的风险百分比 获利百分比：止盈距离（0 = 禁
FREE
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
专家
概述 AMO AI 是一款先进的智能交易顾问（Expert Advisor），采用 7 层深度神经网络架构，并结合人工智能算法进行自动化市场分析。系统通过多层分析处理市场数据，识别基于技术形态和市场行为的潜在交易机会。 技术架构 神经网络： 7 层深度学习架构 AI 引擎： 高级形态识别系统 分析框架： 多周期技术分析 风险管理： 集成头寸控制和止损机制 新闻过滤： 内置经济日历，控制重大事件期间的交易 推荐交易品种 黄金交易 XAUUSD — 贵金属分析（需要调整参数） 主要货币对（推荐） EURUSD — 高流动性，点差稳定 GBPUSD — 波动性好，利于识别形态 USDJPY — 趋势性强 AUDUSD — 技术形态清晰 次要货币对（可选） USDCAD — 中等波动 NZDUSD — 适合波段交易 EURGBP — 交叉盘分析 账户要求 通用兼容性： AMO AI 可在所有类型的经纪商账户中运行，最低入金 $500 。 账户余额与风险设置 账户余额 风险等级 每单风险占比 经纪商兼容性 推荐周期 $500 – $999 1 1% 所有经纪商 H1, H4 $1,000 –
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Golden Tut V Breakout pro
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
专家
GOLDEN TUT — Volumetric Breakout v10.04 Professional Algorithmic EA | XAUUSD | MetaTrader 5   |   Timeframe: M30 limited Launch Offer :Get it now at the exclusive introductory price, Once the first three ( 3 ) copies are sold, the price will increase to $ 250. Only 1 copy remains at this price! GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.04 Available Platforms MetaTrader 5 (MT5) MetaTrader 4 (MT4) READ THIS BEFORE USING This EA is not designed to generate dozens of trades per day. If you judge the qu
Golden Tut V Breakout mt4
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
专家
# GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.03 Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 4 Available for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) Overview GOLDEN TUT – Volumetric Breakout v10.03 is an Expert Advisor developed for XAUUSD. The strategy focuses on identifying high-probability breakout opportunities using volatility and volume confirmation. Positions are opened only when predefined market conditions are fully satisfied. The Expert Advisor is designed to be selective. Depending on
FREE
Golden tut momentum plus
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
专家
GOLDEN TUT – Momentum PLUS 使用前请阅读 GOLDEN TUT – Momentum PLUS 并非设计用于产生大量交易，也不是为了对市场的每一次波动都做出反应。 EA 采用 选择性、耐心的交易方式 ，仅在策略所设定的特定条件满足时进入市场。 因此，EA 可能会连续数小时甚至数天保持不交易状态。这是 策略的正常设计，并非故障或配置问题 。 其目标并不是最大化交易频率，而是专注于 交易质量、入场时机和信号有效性 。 “一笔时机精准的交易，可能胜过一百笔随机交易。” 如果您更看重 质量而非数量 ，那么这款 EA 可能适合您。 概述 GOLDEN TUT – Momentum PLUS 是一款专业的 Expert Advisor（EA），主要针对 XAUUSD（黄金） 开发，采用强大的、与图表时间周期无关的信号引擎，用于识别高概率的动量交易机会。 EA 可以加载到 任何图表时间周期 。其内部信号引擎独立运行，并使用固定的更高时间周期进行市场分析，从而确保无论图表选择何种时间周期，都能够保持一致的信号生成和决策逻辑。 系统设计为 仅在预先定义的市场条件以及高质量动量条
FREE
筛选:
Grrri
35
Grrri 2026.08.06 12:01 
 

I've been running the EA on live account with safe config (0.01 lot for 1000 depo) for almost almost 2 months, and my result is 74 usd in profit. The entries are fantastic. Only once it went into a bit of dd (-70) but market quickly recovered. I have almost become a fan of the developer when I realize that this EA has a time trial which is not mentioned in the description. And then when i wanted to buy it i only see 3 month rent option... The developer is super responsive and supportive, I only wish that there were a normal buy option.

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
3517
来自开发人员的回复 Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2026.08.06 12:19
Thank you so much for your honest and detailed review—I truly appreciate you taking the time to share your real trading experience. I'm especially glad to hear that you've been happy with the entries and that the EA has performed well using a conservative risk setup. Achieving approximately **7.4% growth** on a **$1,000 account** over nearly **two months**, while prioritizing capital preservation and navigating such a volatile market, is, in my opinion, a very satisfying result. Feedback like yours is incredibly valuable, both for improving the product and for helping other traders make informed decisions. Regarding the licensing model, thank you for your suggestion. I'll seriously consider adding a **one-time purchase (lifetime) option** for the paid version in the future, as I understand that many traders prefer owning a license rather than renewing a rental. Thanks again for your support and your fair review. It genuinely means a lot to me as an independent developer.
Mohamed sharaf
28
Mohamed sharaf 2026.07.02 14:39 
 

用户没有留下任何评级信息

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
3517
来自开发人员的回复 Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2026.07.02 15:13
I’m really glad to hear your feedback — and I appreciate your evaluation 👌 I wish you continued success with your results. Just make sure to always run the code on a VPS to ensure stable execution and avoid any connection interruptions during trading. This makes a big difference in long-term performance. Also, make sure the spread value in the settings is properly adjusted to match your broker, and set it slightly higher than your broker’s actual spread to avoid inaccurate entries during volatile conditions. Most importantly, keep proper risk management in mind: ensure your balance is sufficient for the system to operate safely, ideally around $1000 per 0.01 lot, so you can trade more securely and avoid unnecessary pressure on your account during drawdowns. If you want, send me your results anytime — I can help you further optimize and improve the EA.
回复评论