TrendPulse Advisor
- 专家
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Samuel Essien Ekpe我是交易员和开发者，热衷于算法交易和 MQL5 编程。我的重点是构建可靠的、数据驱动的策略，将技术精确性与严格的风险管理相结合。
📈 专长： 自动化交易系统、策略开发和市场分析。
⚙️ 技能： MQL5 编程、回测、优化和性能调优。
🌍 愿景： 为交易者提供工具，简化决策过程并提升盈利能力。
🤝 社区： 我喜欢合作、分享见解，并为交易生态系统的成长做出贡献。
我的方法以一致性、创新和持续学习为指导。无论是开发稳健的交易解决方案，还是与其他交易者交流，我都希望在算法交易领域产生有意义的影响。
- 版本: 1.37
- 更新: 11 八月 2026
- 激活: 10
✨ TrendPulse Advisor for MT5
“先进的智能交易顾问，专为在黄金、外汇和加密货币市场进行纪律化交易而打造。”
TrendPulse 专为追求结构化和一致性的交易者设计。它融合多种市场过滤器，在入场前平衡趋势强度、时机和波动性条件，以识别高质量的机会。该系统可无缝适应 XAUUSD、EURUSD 和 BTCUSD 等多种资产，并高度重视风险控制和稳定表现。
⚙️ 主要优势
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选择性入场： 只有在多个独立条件同时满足时才会发出信号，确保交易在有利的市场环境中进行。
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活跃市场过滤： 系统避免在低波动或无趋势阶段入场，而是专注于价格真正有潜力的时期。
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风险纪律： 每笔交易都有预设的止损和止盈水平，并可自定义风险回报比。
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利润保护： 内置自动化功能，在交易明显朝正确方向发展时锁定收益。
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纯净策略： 无马丁格尔、无网格、无套利 —— 只是严格规则下的单纯方向性交易。
📊 独立验证报告
该智能顾问已通过 ErgodicLabs Edge Matrix 平台的量化验证。完整报告如下：
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投资组合表现报告 → Portfolio_Report_2026-08-05.html
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蒙特卡洛模拟报告 → TrendPulse__MonteCarlo_Report.html
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全面分析报告 → TrendPulse_Full_Report.html
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策略洞察报告 → TrendPulse_Insights.html
每份报告涵盖风险调整指标、回撤分析、蒙特卡洛稳健性，以及近 10 年回测数据的交易时段/日期分解。
免责声明： 以上为历史数据的统计分析，不构成金融建议，也不保证未来表现。过往结果不代表未来收益。所有交易均存在风险。Edge Matrix 仅评估回测的统计特性，并不预测市场行为。
💵 为什么 TrendPulse 定价为高端 EA
TrendPulse 不仅仅是单一货币对系统，它已在三大类资产中经过测试并验证有效 —— 黄金 (XAUUSD)、外汇 (EURUSD) 和加密货币 (BTCUSD)。每个市场都展现了强劲的盈利能力，高利润因子、优秀的夏普比率，以及可控的回撤。买家还可享受一次激活覆盖多货币对的优势，无需单独购买许可证即可交易所有支持的资产。
这种多资产适应性、纪律化风险管理和自动保本保护的组合，使 TrendPulse 成为高端交易解决方案。其定价不仅反映了盈利能力，更体现了稳健性、可靠性，以及在多样化市场条件下持续表现的能力。购买后，请私信我以获取每个货币对的预设参数。