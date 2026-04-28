- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
195
Прибыльных трейдов:
158 (81.02%)
Убыточных трейдов:
37 (18.97%)
Лучший трейд:
65.94 USD
Худший трейд:
-83.29 USD
Общая прибыль:
1 833.14 USD (123 617 pips)
Общий убыток:
-744.34 USD (49 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (171.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
363.15 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
5.85%
Макс. загрузка депозита:
11.70%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
163 (83.59%)
Коротких трейдов:
32 (16.41%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
11.60 USD
Средний убыток:
-20.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-260.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-260.37 USD (6)
Прирост в месяц:
8.09%
Годовой прогноз:
98.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.18 USD
Максимальная:
262.36 USD (16.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.96% (262.36 USD)
По эквити:
17.05% (232.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.94 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +171.32 USD
Макс. убыток в серии: -260.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.89 × 635
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
Exness-MT5Real31
|5.21 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.14 × 373
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На счету торгует Eldorium. Настройки по умолчанию с риском 5.
Это НЕ агрессивный скальпер и НЕ мартингейл, который красиво рисует график месяц, а потом сливает счет.
Eldorium — это институциональный подход к возврату к среднему.
Система имеет жесткие стоп-лоссы, защиту по эквити и фильтрацию трендов со старших таймфреймов.
Чего ожидать от сигнала:
- Периоды флэта: система может неделями не совершать сделок или болтаться около нуля, ожидая идеальных условий.
- Безопасность: вы не проснетесь с ликвидированным депозитом из-за черного лебедя.
- Медленный, но защищенный рост капитала на длинной дистанции.
- Подходит для серьезных инвесторов, ищущих диверсификацию.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
216%
1
190
USD
USD
1.6K
USD
USD
30
100%
195
81%
6%
2.46
5.58
USD
USD
17%
1:500