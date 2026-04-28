На счету торгует Eldorium. Настройки по умолчанию с риском 5.

Это НЕ агрессивный скальпер и НЕ мартингейл, который красиво рисует график месяц, а потом сливает счет.

Eldorium — это институциональный подход к возврату к среднему.

Система имеет жесткие стоп-лоссы, защиту по эквити и фильтрацию трендов со старших таймфреймов.

Чего ожидать от сигнала: