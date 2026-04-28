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Ramil Kireev

Eldorium Risk 5

Ramil Kireev
Ramil Kireev

Ramil Kireev

1 код 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
30 недель
1 / 190 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 216%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
195
Прибыльных трейдов:
158 (81.02%)
Убыточных трейдов:
37 (18.97%)
Лучший трейд:
65.94 USD
Худший трейд:
-83.29 USD
Общая прибыль:
1 833.14 USD (123 617 pips)
Общий убыток:
-744.34 USD (49 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (171.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
363.15 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
5.85%
Макс. загрузка депозита:
11.70%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
163 (83.59%)
Коротких трейдов:
32 (16.41%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
11.60 USD
Средний убыток:
-20.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-260.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-260.37 USD (6)
Прирост в месяц:
8.09%
Годовой прогноз:
98.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.18 USD
Максимальная:
262.36 USD (16.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.96% (262.36 USD)
По эквити:
17.05% (232.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.94 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +171.32 USD
Макс. убыток в серии: -260.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 15
Exness-MT5Real2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.07 × 44
ICMarkets-MT5
0.26 × 180
Exness-MT5Real
0.37 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 256
TitanFX-MT5-01
0.89 × 305
Pepperstone-MT5-Live01
1.20 × 46
Alpari-MT5
1.89 × 635
ICMarketsSC-MT5-2
2.62 × 29
FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.88 × 8
ForexChief-MT5
3.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 27
Exness-MT5Real31
5.21 × 14
AdmiralMarkets-Live
6.54 × 48
GBEbrokers-LIVE
7.13 × 40
TradeMaxGlobal-Live
7.14 × 373
еще 19...
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На счету торгует Eldorium. Настройки по умолчанию с риском 5.
Это НЕ агрессивный скальпер и НЕ мартингейл, который красиво рисует график месяц, а потом сливает счет.
Eldorium — это институциональный подход к возврату к среднему.
Система имеет жесткие стоп-лоссы, защиту по эквити и фильтрацию трендов со старших таймфреймов.

Чего ожидать от сигнала:

  • Периоды флэта: система может неделями не совершать сделок или болтаться около нуля, ожидая идеальных условий.
  • Безопасность: вы не проснетесь с ликвидированным депозитом из-за черного лебедя.
  • Медленный, но защищенный рост капитала на длинной дистанции.
  • Подходит для серьезных инвесторов, ищущих диверсификацию.
Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.07 08:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.23 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 15:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eldorium Risk 5
30 USD в месяц
216%
1
190
USD
1.6K
USD
30
100%
195
81%
6%
2.46
5.58
USD
17%
1:500
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