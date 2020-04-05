Visual PMax Expert
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 12 июня 2026
- Активации: 5
Visual PMax Expert MT5 — это современный советник на основе PMax, созданный для трейдеров, которым нужны как автоматическая торговля, так и понятные визуальные рыночные сигналы на графике.
Советник самостоятельно рассчитывает трендовую логику PMax и отображает структуру тренда прямо на графике с помощью линий PMax, линии скользящей средней и стрелок сигналов Buy/Sell. Это помогает легче отслеживать направление рынка, анализировать возможные изменения тренда и понимать, почему появляется торговый сигнал.
Visual PMax Expert MT5 может автоматически открывать сделки Buy и Sell на основе условий сигналов PMax. Он также включает практичные торговые настройки, такие как размер лота, опциональные Stop Loss и Take Profit, поддержка Magic Number, а также возможность закрывать противоположную сделку при появлении нового противоположного сигнала.
Основные возможности
- Торговый советник на основе трендовой логики PMax
- Внутренний расчет PMax без внешних файлов индикаторов
- Визуальные линии тренда PMax прямо на графике
- Отображение линии скользящей средней
- Стрелки сигналов Buy и Sell
- Автоматическая торговля Buy и Sell
- Возможность включать или отключать сделки Buy
- Возможность включать или отключать сделки Sell
- Настраиваемый размер лота
- Опциональные Stop Loss и Take Profit
- Опция закрытия противоположной сделки
- Настройки ATR Period, ATR Multiplier и MA Period
- Выбор типа скользящей средней
- Настраиваемые цвета графика для линий и стрелок
Почему Visual PMax Expert MT5?
Многие торговые советники работают незаметно в фоновом режиме, но Visual PMax Expert MT5 дает трейдерам более понятное представление о логике сигналов. Визуализация на графике помогает пользователям видеть линию тренда, поведение скользящей средней и сигнальные стрелки, что делает советник более удобным для контроля и понимания.
Советник можно тестировать на разных торговых инструментах и таймфреймах. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своим торговым стилем, условиями брокера, спредом, волатильностью и предпочитаемым уровнем риска.
Рекомендуемое использование
Перед использованием советника на реальном счете тщательно протестируйте его в MetaTrader 5 Strategy Tester. Также рекомендуется сначала запустить его на демо-счете и оптимизировать входные параметры для выбранного торгового инструмента и таймфрейма.