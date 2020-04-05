Visual PMax Expert MT5 — это современный советник на основе PMax, созданный для трейдеров, которым нужны как автоматическая торговля, так и понятные визуальные рыночные сигналы на графике.

Советник самостоятельно рассчитывает трендовую логику PMax и отображает структуру тренда прямо на графике с помощью линий PMax, линии скользящей средней и стрелок сигналов Buy/Sell. Это помогает легче отслеживать направление рынка, анализировать возможные изменения тренда и понимать, почему появляется торговый сигнал.

Visual PMax Expert MT5 может автоматически открывать сделки Buy и Sell на основе условий сигналов PMax. Он также включает практичные торговые настройки, такие как размер лота, опциональные Stop Loss и Take Profit, поддержка Magic Number, а также возможность закрывать противоположную сделку при появлении нового противоположного сигнала.

Основные возможности

Торговый советник на основе трендовой логики PMax

Внутренний расчет PMax без внешних файлов индикаторов

Визуальные линии тренда PMax прямо на графике

Отображение линии скользящей средней

Стрелки сигналов Buy и Sell

Автоматическая торговля Buy и Sell

Возможность включать или отключать сделки Buy

Возможность включать или отключать сделки Sell

Настраиваемый размер лота

Опциональные Stop Loss и Take Profit

Опция закрытия противоположной сделки

Настройки ATR Period, ATR Multiplier и MA Period

Выбор типа скользящей средней

Настраиваемые цвета графика для линий и стрелок

Почему Visual PMax Expert MT5?

Многие торговые советники работают незаметно в фоновом режиме, но Visual PMax Expert MT5 дает трейдерам более понятное представление о логике сигналов. Визуализация на графике помогает пользователям видеть линию тренда, поведение скользящей средней и сигнальные стрелки, что делает советник более удобным для контроля и понимания.

Советник можно тестировать на разных торговых инструментах и таймфреймах. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своим торговым стилем, условиями брокера, спредом, волатильностью и предпочитаемым уровнем риска.

Рекомендуемое использование

Перед использованием советника на реальном счете тщательно протестируйте его в MetaTrader 5 Strategy Tester. Также рекомендуется сначала запустить его на демо-счете и оптимизировать входные параметры для выбранного торгового инструмента и таймфрейма.