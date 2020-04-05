Visual PMax Expert

Visual PMax Expert MT5 — это современный советник на основе PMax, созданный для трейдеров, которым нужны как автоматическая торговля, так и понятные визуальные рыночные сигналы на графике.

Советник самостоятельно рассчитывает трендовую логику PMax и отображает структуру тренда прямо на графике с помощью линий PMax, линии скользящей средней и стрелок сигналов Buy/Sell. Это помогает легче отслеживать направление рынка, анализировать возможные изменения тренда и понимать, почему появляется торговый сигнал.

Visual PMax Expert MT5 может автоматически открывать сделки Buy и Sell на основе условий сигналов PMax. Он также включает практичные торговые настройки, такие как размер лота, опциональные Stop Loss и Take Profit, поддержка Magic Number, а также возможность закрывать противоположную сделку при появлении нового противоположного сигнала.

Основные возможности

  • Торговый советник на основе трендовой логики PMax
  • Внутренний расчет PMax без внешних файлов индикаторов
  • Визуальные линии тренда PMax прямо на графике
  • Отображение линии скользящей средней
  • Стрелки сигналов Buy и Sell
  • Автоматическая торговля Buy и Sell
  • Возможность включать или отключать сделки Buy
  • Возможность включать или отключать сделки Sell
  • Настраиваемый размер лота
  • Опциональные Stop Loss и Take Profit
  • Опция закрытия противоположной сделки
  • Настройки ATR Period, ATR Multiplier и MA Period
  • Выбор типа скользящей средней
  • Настраиваемые цвета графика для линий и стрелок

Почему Visual PMax Expert MT5?

Многие торговые советники работают незаметно в фоновом режиме, но Visual PMax Expert MT5 дает трейдерам более понятное представление о логике сигналов. Визуализация на графике помогает пользователям видеть линию тренда, поведение скользящей средней и сигнальные стрелки, что делает советник более удобным для контроля и понимания.

Советник можно тестировать на разных торговых инструментах и таймфреймах. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своим торговым стилем, условиями брокера, спредом, волатильностью и предпочитаемым уровнем риска.

Рекомендуемое использование

Перед использованием советника на реальном счете тщательно протестируйте его в MetaTrader 5 Strategy Tester. Также рекомендуется сначала запустить его на демо-счете и оптимизировать входные параметры для выбранного торгового инструмента и таймфрейма.


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AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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Visual PMax Indicator for MetaTrader 5 Visual PMax Indicator is a trend-following indicator for MetaTrader 5 based on PMax logic. It combines a Moving Average with ATR-based dynamic stop levels to help traders identify market direction, trend changes, and possible buy/sell opportunities. The indicator provides a clear visual view of the current trend directly on the chart. It plots the Moving Average line, the PMax trend line, optional trend area coloring, and buy/sell arrows when a trend change
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GridFlow EA GridFlow EA — это простой и лёгкий сеточный торговый советник для MetaTrader 5. Этот советник предназначен для трейдеров, которые хотят создать ценовую сетку в заданном диапазоне с помощью отложенных ордеров. Пользователь может вручную определить торговый диапазон, указав значения LowerPrice и UpperPrice. После этого советник делит этот диапазон на уровни сетки в соответствии с выбранным GridCount и размещает отложенные BUY или SELL ордера в зависимости от выбранного OrderSide. Если
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