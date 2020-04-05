Adaptive Risk Engine

Adaptive Risk Engine — это продвинутое решение для управления рисками между двумя торговыми счетами, позволяющее работать в режимах Copy Trade или Hedge.

Разработанная с акцентом на стабильность и контроль, система автоматически регулирует уровень экспозиции на основе накопленных результатов во времени. Её адаптивная логика непрерывно анализирует изменения результатов и перенастраивает операционные параметры, способствуя снижению колебаний и повышению стабильности капитала в различных рыночных условиях.

Основные возможности

✔ Автоматическая регулировка экспозиции на основе результатов
✔ Поддержка работы между двумя счетами (Server / Client)
✔ Режимы работы: Copy Trade и Hedge
✔ Фиксированный или адаптивный множитель лота
✔ Контроль риска на основе целевых уровней прибыли и убытка
✔ Эффективная синхронизация сделок между счетами
✔ Гибкость в копировании ордеров, Stop Loss и Take Profit

Как это работает

Система использует архитектуру Server / Client:

  • Server: отвечает за отправку торговых операций
  • Client: отвечает за получение и исполнение операций

Размер позиций может автоматически регулироваться с помощью адаптивного множителя, который учитывает накопленные результаты счетов для поддержания сбалансированной экспозиции с течением времени.

Входные параметры

EA Mode (Server / Client)

Определяет, будет ли терминал выступать в роли отправителя (Server) или получателя (Client) торговых операций.

Server Account – Loss Target (USD)

Максимально допустимый уровень убытка для счета Server.

Server Account – Profit Target (USD)

Целевой уровень прибыли для счета Server.

Server Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Server будет учитываться при расчёте адаптивного множителя.

Client Account – Protected Capital (USD)

Объём капитала, подлежащий защите на счёте Client. В случае достижения лимита убытка на Server система стремится компенсировать это значение на счёте Client.

Client Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Client будет учитываться при адаптивных расчётах.

Lot Multiplier (Fixed / Adaptive)

Определяет, будет ли множитель фиксированным или автоматически адаптироваться на основе результатов.

Operational Mode (Hedge / Copy Trade)

  • Copy Trade: копирует сделки Server с применением множителя
  • Hedge: копирует сделки Server в противоположном направлении с применением множителя

Copy Pending Orders (Yes / No)

Включает или отключает копирование отложенных ордеров.

Copy Stop Loss (Yes / No)

Определяет, будет ли копироваться Stop Loss.

Copy Take Profit (Yes / No)

Определяет, будет ли копироваться Take Profit.

Примечания

  • Результаты работы системы зависят от рыночных условий и качества исполнения ордеров.
  • Рекомендуется предварительное тестирование перед использованием на реальных счетах.
  • Используйте параметры, соответствующие вашему уровню риска.

Заключение

Adaptive Risk Engine — это комплексный инструмент для трейдеров, стремящихся к более точному контролю экспозиции и стабильности при работе с несколькими счетами. Его адаптивный подход позволяет динамически реагировать на изменения результатов, делая управление рисками более эффективным и структурированным.

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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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