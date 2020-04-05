Adaptive Risk Engine — это продвинутое решение для управления рисками между двумя торговыми счетами, позволяющее работать в режимах Copy Trade или Hedge.

Разработанная с акцентом на стабильность и контроль, система автоматически регулирует уровень экспозиции на основе накопленных результатов во времени. Её адаптивная логика непрерывно анализирует изменения результатов и перенастраивает операционные параметры, способствуя снижению колебаний и повышению стабильности капитала в различных рыночных условиях.

Основные возможности

✔ Автоматическая регулировка экспозиции на основе результатов

✔ Поддержка работы между двумя счетами (Server / Client)

✔ Режимы работы: Copy Trade и Hedge

✔ Фиксированный или адаптивный множитель лота

✔ Контроль риска на основе целевых уровней прибыли и убытка

✔ Эффективная синхронизация сделок между счетами

✔ Гибкость в копировании ордеров, Stop Loss и Take Profit

Как это работает

Система использует архитектуру Server / Client:

Server : отвечает за отправку торговых операций

: отвечает за отправку торговых операций Client: отвечает за получение и исполнение операций

Размер позиций может автоматически регулироваться с помощью адаптивного множителя, который учитывает накопленные результаты счетов для поддержания сбалансированной экспозиции с течением времени.

Входные параметры

EA Mode (Server / Client)

Определяет, будет ли терминал выступать в роли отправителя (Server) или получателя (Client) торговых операций.

Server Account – Loss Target (USD)

Максимально допустимый уровень убытка для счета Server.

Server Account – Profit Target (USD)

Целевой уровень прибыли для счета Server.

Server Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Server будет учитываться при расчёте адаптивного множителя.

Client Account – Protected Capital (USD)

Объём капитала, подлежащий защите на счёте Client. В случае достижения лимита убытка на Server система стремится компенсировать это значение на счёте Client.

Client Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Client будет учитываться при адаптивных расчётах.

Lot Multiplier (Fixed / Adaptive)

Определяет, будет ли множитель фиксированным или автоматически адаптироваться на основе результатов.

Operational Mode (Hedge / Copy Trade)

Copy Trade : копирует сделки Server с применением множителя

: копирует сделки Server с применением множителя Hedge: копирует сделки Server в противоположном направлении с применением множителя

Copy Pending Orders (Yes / No)

Включает или отключает копирование отложенных ордеров.

Copy Stop Loss (Yes / No)

Определяет, будет ли копироваться Stop Loss.

Copy Take Profit (Yes / No)

Определяет, будет ли копироваться Take Profit.

Примечания

Результаты работы системы зависят от рыночных условий и качества исполнения ордеров.

Рекомендуется предварительное тестирование перед использованием на реальных счетах.

Используйте параметры, соответствующие вашему уровню риска.

Заключение

Adaptive Risk Engine — это комплексный инструмент для трейдеров, стремящихся к более точному контролю экспозиции и стабильности при работе с несколькими счетами. Его адаптивный подход позволяет динамически реагировать на изменения результатов, делая управление рисками более эффективным и структурированным.