Adaptive Risk Engine
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 20 мая 2026
- Активации: 10
Adaptive Risk Engine — это продвинутое решение для управления рисками между двумя торговыми счетами, позволяющее работать в режимах Copy Trade или Hedge.
Разработанная с акцентом на стабильность и контроль, система автоматически регулирует уровень экспозиции на основе накопленных результатов во времени. Её адаптивная логика непрерывно анализирует изменения результатов и перенастраивает операционные параметры, способствуя снижению колебаний и повышению стабильности капитала в различных рыночных условиях.
Основные возможности
✔ Автоматическая регулировка экспозиции на основе результатов
✔ Поддержка работы между двумя счетами (Server / Client)
✔ Режимы работы: Copy Trade и Hedge
✔ Фиксированный или адаптивный множитель лота
✔ Контроль риска на основе целевых уровней прибыли и убытка
✔ Эффективная синхронизация сделок между счетами
✔ Гибкость в копировании ордеров, Stop Loss и Take Profit
Как это работает
Система использует архитектуру Server / Client:
- Server: отвечает за отправку торговых операций
- Client: отвечает за получение и исполнение операций
Размер позиций может автоматически регулироваться с помощью адаптивного множителя, который учитывает накопленные результаты счетов для поддержания сбалансированной экспозиции с течением времени.
Входные параметры
EA Mode (Server / Client)
Определяет, будет ли терминал выступать в роли отправителя (Server) или получателя (Client) торговых операций.
Server Account – Loss Target (USD)
Максимально допустимый уровень убытка для счета Server.
Server Account – Profit Target (USD)
Целевой уровень прибыли для счета Server.
Server Account – Profit Calculation Start (Date/Time)
Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Server будет учитываться при расчёте адаптивного множителя.
Client Account – Protected Capital (USD)
Объём капитала, подлежащий защите на счёте Client. В случае достижения лимита убытка на Server система стремится компенсировать это значение на счёте Client.
Client Account – Profit Calculation Start (Date/Time)
Определяет момент времени, начиная с которого накопленная прибыль Client будет учитываться при адаптивных расчётах.
Lot Multiplier (Fixed / Adaptive)
Определяет, будет ли множитель фиксированным или автоматически адаптироваться на основе результатов.
Operational Mode (Hedge / Copy Trade)
- Copy Trade: копирует сделки Server с применением множителя
- Hedge: копирует сделки Server в противоположном направлении с применением множителя
Copy Pending Orders (Yes / No)
Включает или отключает копирование отложенных ордеров.
Copy Stop Loss (Yes / No)
Определяет, будет ли копироваться Stop Loss.
Copy Take Profit (Yes / No)
Определяет, будет ли копироваться Take Profit.
Примечания
- Результаты работы системы зависят от рыночных условий и качества исполнения ордеров.
- Рекомендуется предварительное тестирование перед использованием на реальных счетах.
- Используйте параметры, соответствующие вашему уровню риска.
Заключение
Adaptive Risk Engine — это комплексный инструмент для трейдеров, стремящихся к более точному контролю экспозиции и стабильности при работе с несколькими счетами. Его адаптивный подход позволяет динамически реагировать на изменения результатов, делая управление рисками более эффективным и структурированным.