Adaptive Risk Engine 是一款先进的风险管理解决方案，用于在两个交易账户之间进行风险控制，支持以 Copy Trade 或 Hedge 模式运行。

该系统以稳定性和控制为核心开发，能够根据一段时间内的累计表现自动调整风险敞口水平。其自适应逻辑会持续分析结果变化，并重新校准操作参数，从而在不同市场条件下减少波动并提升资金稳定性。

主要功能

✔ 基于表现自动调整风险敞口

✔ 支持双账户运行（Server / Client）

✔ 操作模式：Copy Trade 和 Hedge

✔ 固定或自适应手数乘数

✔ 基于收益和亏损目标的风险控制

✔ 高效的账户间交易同步

✔ 灵活控制订单、止损和止盈的复制

工作原理

系统采用 Server / Client 架构：

Server ：负责发送交易指令

：负责发送交易指令 Client：负责接收并执行交易

仓位大小可以通过 自适应乘数 自动调整，该乘数会根据账户的累计表现进行计算，从而在时间维度上保持风险敞口的平衡。

输入参数

EA Mode (Server / Client)

定义终端作为交易指令发送端（Server）或接收端（Client）。

Server Account – Loss Target (USD)

定义 Server 账户允许的最大亏损目标。

Server Account – Profit Target (USD)

定义 Server 账户的收益目标。

Server Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

定义从何时开始计算 Server 账户的累计利润，用于自适应乘数的计算。

Client Account – Protected Capital (USD)

定义 Client 账户需要保护的资金值。当 Server 达到亏损限制时，系统会尝试在 Client 账户中补偿该数值。

Client Account – Profit Calculation Start (Date/Time)

定义从何时开始计算 Client 账户的累计利润，用于自适应逻辑。

Lot Multiplier (Fixed / Adaptive)

定义手数乘数为固定值或根据表现自动调整。

Operational Mode (Hedge / Copy Trade)

Copy Trade ：复制 Server 的交易并应用乘数

：复制 Server 的交易并应用乘数 Hedge：以相反方向复制 Server 的交易并应用乘数

Copy Pending Orders (Yes / No)

启用或禁用挂单复制。

Copy Stop Loss (Yes / No)

定义是否复制止损。

Copy Take Profit (Yes / No)

定义是否复制止盈。

注意事项

系统表现取决于市场条件和订单执行情况。

建议在真实使用前先在测试环境中运行。

请根据自身风险承受能力合理配置参数。

总结

Adaptive Risk Engine 是一款为多账户交易者设计的完整解决方案，帮助用户更好地控制风险敞口并提升操作一致性。其自适应机制能够根据表现动态调整，使风险管理更加高效且结构化。