TDI Optimized

📘 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: TDI OPTIMIZED BY MARSU (MT5)

1. Введение:

TDI Optimized by Marsu — это супериндикатор, разработанный специально для платформы MetaTrader 5 (MT5). Усовершенствованная версия классической системы Traders Dynamic Index (TDI), эта версия предлагает свежий взгляд благодаря превосходным возможностям подавления шума, прямой оптимизации на японских свечах (более легкой и плавной) и, особенно, системе Auto Timeframe, которая автоматически адаптируется ко всем стилям торговли.

Индикатор предоставляет чрезвычайно четкие точки входа с помощью интуитивно понятных стрелок на графике, в сочетании с дополнительным окном, отображающим импульс и рыночные тренды.

2. Основные компоненты на графике

Индикатор разделен на две части отображения:

2.1 Дополнительное окно (ядро TDI):

Зеленая линия (RSI PL - линия цены RSI): показывает текущую скорость и направление цены (быстрое).


Красная линия (TSL - Trade Signal Line): более медленная сигнальная линия, используемая для подтверждения пересечений с RSI PL.

Оранжевая линия (MBL - Market Base Line): центральная линия рынка, разделяющая покупателей и продавцов.

Две синие линии (VB High / VB Low): полосы волатильности. Сужение полос сигнализирует о консолидации рынка; расширение — о прорыве тренда.

2.2 Основной график свечей:

🟨 Желтая стрелка (вверх): сигнал к открытию ордера на покупку (длинную позицию).

🟪 Розовая/фиолетовая стрелка (вниз): сигнал к открытию ордера на короткую позицию.

3. Выдающиеся особенности (эксклюзивные)

🚀 Оптимизация производительности с использованием чистых японских свечей

В отличие от более старых версий TDI, которые использовали имитацию расчетов Хейкин Аши, вызывая системные задержки и задержки ордеров (перерисовка), в этой версии полностью переписан алгоритм, работающий непосредственно с оригинальным массивом японских свечей (открытие/максимум/минимум/закрытие). Это позволяет боту мгновенно загружать сотни тысяч свечей, предотвращая перерисовку на 100%. (Без перерисовки)

🚀 Автоматическая оптимизация таймфрейма

Вам больше не нужно беспокоиться о поиске правильных настроек для каждого таймфрейма. Когда AutoTFSettings включен (true), индикатор автоматически распознает и перенастраивает все основные параметры:

Скальпинг (M1 - M15): Чувствительное фильтрование, обеспечивающее максимально быстрое обнаружение коротких волн.

Свинг-трейдинг (H1 - H4): Минимизирует шум, ускоряет цикл для прогнозирования среднесрочных волн.

Позиционная торговля (D1 и выше): Настройки системы стандартизированы в соответствии с долгосрочными трендами, что обеспечивает исключительную безопасность.

🛡️ Встроенный 3-слойный двойной фильтр (предотвращает ложные сигналы)

Стрелка появляется только при одновременном выполнении следующих строгих условий:

Фильтр PAC (Price Action Channel): Свеча должна фактически пробить средний диапазон максимума/минимума и быть трендовой (закрытие > открытие для ордеров на покупку).

Фильтр MACD: Подтверждает рост импульса покупки/продажи в последних свечах.

Фильтр ADX: Предотвращает вход в сделку, когда рынок находится в боковом движении. Торгуйте только тогда, когда сила тренда (ADX) превышает определенный порог.

4. Условия появления сигнала

Сигнал на покупку (желтая стрелка):

Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вверх.

MACD находится в восходящем тренде.

ADX показывает четкий рыночный тренд.

RSI еще не достиг уровня перекупленности (78).

Текущая свеча закрылась как бычья, и цена пробила полосу PAC.

Сигнал на продажу (розовая стрелка):

Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вниз.

MACD находится в нисходящем тренде.

ADX подтверждает тренд.

RSI еще не достиг уровня перепроданности (22).

Текущая свеча закрылась как медвежья, и цена пробила полосу PAC.

(Примечание: стрелка зафиксирована и никогда не исчезнет и не переместится после закрытия свечи).

5. Руководство по настройке входных параметров

Вы можете точно настроить параметры на панели настроек (дважды щелкните индикатор на графике):

Название параметра настроек Значение и использование

Автоматический таймфрейм InpAutoTFSettings Включите значение True, чтобы ИИ автоматически распознавал и корректировал значения в соответствии с таймфреймом. Если вы хотите настроить все параметры вручную, выберите False.

TDI Core InpRSIPeriod Период RSI (по умолчанию: 13).

InpBandPeriod Период полосы волатильности (по умолчанию: 34).

InpRSIPL / InpTradeSL Период зеленой (быстрой) и красной (медленной) линий.

InpPAC Количество свечей, используемых для создания каналов поддержки/сопротивления Price Action (по умолчанию: 5).

InpRSIOversold / Overbought | Уровни перепроданности (22) и перекупленности (78).

Filters InpUseMACDFilt Включение/выключение фильтра MACD.

InpUseADXFilt: Включение/выключение фильтра боковой зоны с использованием ADX.

InpADXThresh: Минимальный порог ADX для разрешения торговли (20 — эталон).

InpFastMA / InpSlowMA: Период для скрытого фильтра MACD.


6. Профессиональные торговые советы


Сочетание уровней сопротивления/поддержки: Хотя фильтр индикатора очень мощный, для достижения максимального процента выигрышных сделок отдавайте приоритет стрелкам, появляющимся вблизи важных зон поддержки (для ордеров на покупку) или сопротивления (для ордеров на продажу) на более крупных таймфреймах.


Полосы волатильности (VB Bands): Когда две синие линии сжимаются, будьте терпеливы. Не спешите входить в сделку, даже если есть стрелка. Подождите, пока стрелка не появится одновременно с началом резкого расширения полосы вверх/вниз.


Управление рисками: Всегда размещайте свой стоп-лосс ниже нижней границы сигнальной свечи (или ближайшей зоны сопротивления), а тейк-профит — ниже с минимальным соотношением риска к прибыли 1:1,5 или 1:2.


Желаем вам успешных сделок и стабильной прибыли с TDI Optimized от Marsu!

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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