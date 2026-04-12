📘 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: TDI OPTIMIZED BY MARSU (MT5)





1. Введение:





TDI Optimized by Marsu — это супериндикатор, разработанный специально для платформы MetaTrader 5 (MT5). Усовершенствованная версия классической системы Traders Dynamic Index (TDI), эта версия предлагает свежий взгляд благодаря превосходным возможностям подавления шума, прямой оптимизации на японских свечах (более легкой и плавной) и, особенно, системе Auto Timeframe, которая автоматически адаптируется ко всем стилям торговли.





Индикатор предоставляет чрезвычайно четкие точки входа с помощью интуитивно понятных стрелок на графике, в сочетании с дополнительным окном, отображающим импульс и рыночные тренды.





2. Основные компоненты на графике





Индикатор разделен на две части отображения:





2.1 Дополнительное окно (ядро TDI):





Зеленая линия (RSI PL - линия цены RSI): показывает текущую скорость и направление цены (быстрое).









Красная линия (TSL - Trade Signal Line): более медленная сигнальная линия, используемая для подтверждения пересечений с RSI PL.





Оранжевая линия (MBL - Market Base Line): центральная линия рынка, разделяющая покупателей и продавцов.





Две синие линии (VB High / VB Low): полосы волатильности. Сужение полос сигнализирует о консолидации рынка; расширение — о прорыве тренда.





2.2 Основной график свечей:





🟨 Желтая стрелка (вверх): сигнал к открытию ордера на покупку (длинную позицию).





🟪 Розовая/фиолетовая стрелка (вниз): сигнал к открытию ордера на короткую позицию.





3. Выдающиеся особенности (эксклюзивные)





🚀 Оптимизация производительности с использованием чистых японских свечей





В отличие от более старых версий TDI, которые использовали имитацию расчетов Хейкин Аши, вызывая системные задержки и задержки ордеров (перерисовка), в этой версии полностью переписан алгоритм, работающий непосредственно с оригинальным массивом японских свечей (открытие/максимум/минимум/закрытие). Это позволяет боту мгновенно загружать сотни тысяч свечей, предотвращая перерисовку на 100%. (Без перерисовки)





🚀 Автоматическая оптимизация таймфрейма





Вам больше не нужно беспокоиться о поиске правильных настроек для каждого таймфрейма. Когда AutoTFSettings включен (true), индикатор автоматически распознает и перенастраивает все основные параметры:





Скальпинг (M1 - M15): Чувствительное фильтрование, обеспечивающее максимально быстрое обнаружение коротких волн.





Свинг-трейдинг (H1 - H4): Минимизирует шум, ускоряет цикл для прогнозирования среднесрочных волн.





Позиционная торговля (D1 и выше): Настройки системы стандартизированы в соответствии с долгосрочными трендами, что обеспечивает исключительную безопасность.





🛡️ Встроенный 3-слойный двойной фильтр (предотвращает ложные сигналы)





Стрелка появляется только при одновременном выполнении следующих строгих условий:





Фильтр PAC (Price Action Channel): Свеча должна фактически пробить средний диапазон максимума/минимума и быть трендовой (закрытие > открытие для ордеров на покупку).





Фильтр MACD: Подтверждает рост импульса покупки/продажи в последних свечах.





Фильтр ADX: Предотвращает вход в сделку, когда рынок находится в боковом движении. Торгуйте только тогда, когда сила тренда (ADX) превышает определенный порог.





4. Условия появления сигнала





Сигнал на покупку (желтая стрелка):





Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вверх.





MACD находится в восходящем тренде.





ADX показывает четкий рыночный тренд.





RSI еще не достиг уровня перекупленности (78).





Текущая свеча закрылась как бычья, и цена пробила полосу PAC.





Сигнал на продажу (розовая стрелка):





Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вниз.





MACD находится в нисходящем тренде.





ADX подтверждает тренд.





RSI еще не достиг уровня перепроданности (22).





Текущая свеча закрылась как медвежья, и цена пробила полосу PAC.





(Примечание: стрелка зафиксирована и никогда не исчезнет и не переместится после закрытия свечи).





5. Руководство по настройке входных параметров





Вы можете точно настроить параметры на панели настроек (дважды щелкните индикатор на графике):





Название параметра настроек Значение и использование





Автоматический таймфрейм InpAutoTFSettings Включите значение True, чтобы ИИ автоматически распознавал и корректировал значения в соответствии с таймфреймом. Если вы хотите настроить все параметры вручную, выберите False.





TDI Core InpRSIPeriod Период RSI (по умолчанию: 13).





InpBandPeriod Период полосы волатильности (по умолчанию: 34).





InpRSIPL / InpTradeSL Период зеленой (быстрой) и красной (медленной) линий.





InpPAC Количество свечей, используемых для создания каналов поддержки/сопротивления Price Action (по умолчанию: 5).





InpRSIOversold / Overbought | Уровни перепроданности (22) и перекупленности (78).





Filters InpUseMACDFilt Включение/выключение фильтра MACD.





InpUseADXFilt: Включение/выключение фильтра боковой зоны с использованием ADX.





InpADXThresh: Минимальный порог ADX для разрешения торговли (20 — эталон).



