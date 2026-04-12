📘 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: TDI OPTIMIZED BY MARSU (MT5)
1. Введение:
TDI Optimized by Marsu — это супериндикатор, разработанный специально для платформы MetaTrader 5 (MT5). Усовершенствованная версия классической системы Traders Dynamic Index (TDI), эта версия предлагает свежий взгляд благодаря превосходным возможностям подавления шума, прямой оптимизации на японских свечах (более легкой и плавной) и, особенно, системе Auto Timeframe, которая автоматически адаптируется ко всем стилям торговли.
Индикатор предоставляет чрезвычайно четкие точки входа с помощью интуитивно понятных стрелок на графике, в сочетании с дополнительным окном, отображающим импульс и рыночные тренды.
2. Основные компоненты на графике
Индикатор разделен на две части отображения:
2.1 Дополнительное окно (ядро TDI):
Зеленая линия (RSI PL - линия цены RSI): показывает текущую скорость и направление цены (быстрое).
Красная линия (TSL - Trade Signal Line): более медленная сигнальная линия, используемая для подтверждения пересечений с RSI PL.
Оранжевая линия (MBL - Market Base Line): центральная линия рынка, разделяющая покупателей и продавцов.
Две синие линии (VB High / VB Low): полосы волатильности. Сужение полос сигнализирует о консолидации рынка; расширение — о прорыве тренда.
2.2 Основной график свечей:
🟨 Желтая стрелка (вверх): сигнал к открытию ордера на покупку (длинную позицию).
🟪 Розовая/фиолетовая стрелка (вниз): сигнал к открытию ордера на короткую позицию.
3. Выдающиеся особенности (эксклюзивные)
🚀 Оптимизация производительности с использованием чистых японских свечей
В отличие от более старых версий TDI, которые использовали имитацию расчетов Хейкин Аши, вызывая системные задержки и задержки ордеров (перерисовка), в этой версии полностью переписан алгоритм, работающий непосредственно с оригинальным массивом японских свечей (открытие/максимум/минимум/закрытие). Это позволяет боту мгновенно загружать сотни тысяч свечей, предотвращая перерисовку на 100%. (Без перерисовки)
🚀 Автоматическая оптимизация таймфрейма
Вам больше не нужно беспокоиться о поиске правильных настроек для каждого таймфрейма. Когда AutoTFSettings включен (true), индикатор автоматически распознает и перенастраивает все основные параметры:
Скальпинг (M1 - M15): Чувствительное фильтрование, обеспечивающее максимально быстрое обнаружение коротких волн.
Свинг-трейдинг (H1 - H4): Минимизирует шум, ускоряет цикл для прогнозирования среднесрочных волн.
Позиционная торговля (D1 и выше): Настройки системы стандартизированы в соответствии с долгосрочными трендами, что обеспечивает исключительную безопасность.
🛡️ Встроенный 3-слойный двойной фильтр (предотвращает ложные сигналы)
Стрелка появляется только при одновременном выполнении следующих строгих условий:
Фильтр PAC (Price Action Channel): Свеча должна фактически пробить средний диапазон максимума/минимума и быть трендовой (закрытие > открытие для ордеров на покупку).
Фильтр MACD: Подтверждает рост импульса покупки/продажи в последних свечах.
Фильтр ADX: Предотвращает вход в сделку, когда рынок находится в боковом движении. Торгуйте только тогда, когда сила тренда (ADX) превышает определенный порог.
4. Условия появления сигнала
Сигнал на покупку (желтая стрелка):
Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вверх.
MACD находится в восходящем тренде.
ADX показывает четкий рыночный тренд.
RSI еще не достиг уровня перекупленности (78).
Текущая свеча закрылась как бычья, и цена пробила полосу PAC.
Сигнал на продажу (розовая стрелка):
Зеленая линия RSI пересекает красную сигнальную линию вниз.
MACD находится в нисходящем тренде.
ADX подтверждает тренд.
RSI еще не достиг уровня перепроданности (22).
Текущая свеча закрылась как медвежья, и цена пробила полосу PAC.
(Примечание: стрелка зафиксирована и никогда не исчезнет и не переместится после закрытия свечи).
5. Руководство по настройке входных параметров
Вы можете точно настроить параметры на панели настроек (дважды щелкните индикатор на графике):
Название параметра настроек Значение и использование
Автоматический таймфрейм InpAutoTFSettings Включите значение True, чтобы ИИ автоматически распознавал и корректировал значения в соответствии с таймфреймом. Если вы хотите настроить все параметры вручную, выберите False.
TDI Core InpRSIPeriod Период RSI (по умолчанию: 13).
InpBandPeriod Период полосы волатильности (по умолчанию: 34).
InpRSIPL / InpTradeSL Период зеленой (быстрой) и красной (медленной) линий.
InpPAC Количество свечей, используемых для создания каналов поддержки/сопротивления Price Action (по умолчанию: 5).
InpRSIOversold / Overbought | Уровни перепроданности (22) и перекупленности (78).
Filters InpUseMACDFilt Включение/выключение фильтра MACD.
InpUseADXFilt: Включение/выключение фильтра боковой зоны с использованием ADX.
InpADXThresh: Минимальный порог ADX для разрешения торговли (20 — эталон).
InpFastMA / InpSlowMA: Период для скрытого фильтра MACD.
6. Профессиональные торговые советы
Сочетание уровней сопротивления/поддержки: Хотя фильтр индикатора очень мощный, для достижения максимального процента выигрышных сделок отдавайте приоритет стрелкам, появляющимся вблизи важных зон поддержки (для ордеров на покупку) или сопротивления (для ордеров на продажу) на более крупных таймфреймах.
Полосы волатильности (VB Bands): Когда две синие линии сжимаются, будьте терпеливы. Не спешите входить в сделку, даже если есть стрелка. Подождите, пока стрелка не появится одновременно с началом резкого расширения полосы вверх/вниз.
Управление рисками: Всегда размещайте свой стоп-лосс ниже нижней границы сигнальной свечи (или ближайшей зоны сопротивления), а тейк-профит — ниже с минимальным соотношением риска к прибыли 1:1,5 или 1:2.
Желаем вам успешных сделок и стабильной прибыли с TDI Optimized от Marsu!