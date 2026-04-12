TDI Optimized

📘 用户手册：Marsu 优化版 TDI (MT5)





1. 简介：





Marsu 优化版 TDI 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的超级指标。它在经典交易者动态指数 (TDI) 系统的基础上进行了升级，凭借其卓越的噪声信号消除能力、对日本蜡烛图的直接优化（更轻盈、更平滑），以及能够自动适应各种交易风格的自动时间框架系统，带来了全新的视角。





该指标通过图表上直观的箭头，结合显示动量和市场趋势的子窗口，提供极其清晰的入场点。





2. 图表上的主要组成部分





该指标分为两个显示部分：





2.1 子窗口（TDI 核心）：





绿线（RSI PL - RSI 价格线）：显示当前价格的速度和方向（快速）。





红线（TSL - 交易信号线）：较慢的信号线，用于确认与 RSI PL 的交叉。





橙色线（MBL - 市场基准线）：市场中心线，分隔买卖双方。





两条蓝色线（VB High / VB Low）：波动率带。波动率带收缩时，表示市场处于盘整阶段；波动率带扩张时，表示突破趋势。





2.2 主要K线图：





🟨 黄色箭头（向上）：开立买入（做多）订单的信号。





🟪 粉色/紫色箭头（向下）：开立卖出订单的信号。





3. 卓越功能（独家）





🚀 基于纯日式K线的性能优化





与使用模拟Heikin Ashi计算的旧版TDI不同，旧版TDI会导致系统延迟和订单延迟（重绘），而新版本完全重写了算法，直接处理原始的日式K线数组（开盘价/最高价/最低价/收盘价）。这使得机器人能够瞬间加载数十万根K线，100%避免重绘。 （无重绘）





🚀 自动时间框架优化





您无需再为每个时间框架寻找合适的设置。启用 AutoTFSettings（真）后，指标将自动识别并重新配置所有核心参数：





超短线交易（M1 - M15）：灵敏的滤波器拉动，实现最快的短波检测。





波段交易（H1 - H4）：最大限度降低噪音，加速周期以预测中期波动。





持仓交易（D1 及以上）：系统设置根据长期趋势标准化，极其安全。





🛡️ 集成三层双重滤波器（避免误报）





箭头仅在同时满足以下严格条件时才会出现：





PAC（价格行为通道）滤波器：K线必须实际突破最高价/最低价的平均范围，并且是一根趋势K线（买单的收盘价 > 开盘价）。





MACD 过滤器：确认最近几根K线中买卖动能的增强。





ADX 过滤器：防止市场横盘整理时入场。仅当趋势强度（ADX）超过特定阈值时才进行交易。





4. 信号出现条件





买入信号（黄色箭头）：





绿色 RSI 线向上穿过红色信号线。





MACD 处于上升趋势。





ADX 显示明显的市场趋势。





RSI 尚未达到超买水平 (78)。





当前K线收盘为阳线，且价格已突破 PAC 带。





卖出信号（粉色箭头）：





绿色 RSI 线向下穿过红色信号线。





MACD 处于下降趋势。





ADX 确认趋势。





RSI 尚未达到超卖水平 (22)。





当前K线收盘为阴线，且价格已跌破 PAC 带。





（注：箭头固定，K线收盘后不会消失或移动。）





5. 输入参数设置指南





您可以在设置面板中微调参数（双击图表上的指标）：





设置参数名称 含义及用法





自动时间周期 InpAutoTFSettings 启用“是”后，AI 将自动识别并根据时间周期调整数值。如果您想手动调整所有参数，请选择“否”。





TDI Core InpRSIPeriod RSI 周期（默认值：13）。





InpBandPeriod 波动率带周期（默认值：34）。





InpRSIPL / InpTradeSL 绿色（快）线和红色（慢）线周期。





InpPAC 用于创建价格行为支撑/阻力通道的K线数量（默认值：5）。





InpRSIOversold / Overbought | 超卖 (22) 和超买 (78) 水平。





过滤器：InpUseMACDFilt：开启/关闭 MACD 过滤器。





InpUseADXFilt：开启/关闭使用 ADX 的横盘区域过滤器。





InpADXThresh：允许交易的最小 ADX 阈值（基准值为 20）。



