TDI Optimized

📘 用户手册：Marsu 优化版 TDI (MT5)

1. 简介：

Marsu 优化版 TDI 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的超级指标。它在经典交易者动态指数 (TDI) 系统的基础上进行了升级，凭借其卓越的噪声信号消除能力、对日本蜡烛图的直接优化（更轻盈、更平滑），以及能够自动适应各种交易风格的自动时间框架系统，带来了全新的视角。

该指标通过图表上直观的箭头，结合显示动量和市场趋势的子窗口，提供极其清晰的入场点。

2. 图表上的主要组成部分

该指标分为两个显示部分：

2.1 子窗口（TDI 核心）：

绿线（RSI PL - RSI 价格线）：显示当前价格的速度和方向（快速）。

红线（TSL - 交易信号线）：较慢的信号线，用于确认与 RSI PL 的交叉。

橙色线（MBL - 市场基准线）：市场中心线，分隔买卖双方。

两条蓝色线（VB High / VB Low）：波动率带。波动率带收缩时，表示市场处于盘整阶段；波动率带扩张时，表示突破趋势。

2.2 主要K线图：

🟨 黄色箭头（向上）：开立买入（做多）订单的信号。

🟪 粉色/紫色箭头（向下）：开立卖出订单的信号。

3. 卓越功能（独家）

🚀 基于纯日式K线的性能优化

与使用模拟Heikin Ashi计算的旧版TDI不同，旧版TDI会导致系统延迟和订单延迟（重绘），而新版本完全重写了算法，直接处理原始的日式K线数组（开盘价/最高价/最低价/收盘价）。这使得机器人能够瞬间加载数十万根K线，100%避免重绘。 （无重绘）

🚀 自动时间框架优化

您无需再为每个时间框架寻找合适的设置。启用 AutoTFSettings（真）后，指标将自动识别并重新配置所有核心参数：

超短线交易（M1 - M15）：灵敏的滤波器拉动，实现最快的短波检测。

波段交易（H1 - H4）：最大限度降低噪音，加速周期以预测中期波动。

持仓交易（D1 及以上）：系统设置根据长期趋势标准化，极其安全。

🛡️ 集成三层双重滤波器（避免误报）

箭头仅在同时满足以下严格条件时才会出现：

PAC（价格行为通道）滤波器：K线必须实际突破最高价/最低价的平均范围，并且是一根趋势K线（买单的收盘价 > 开盘价）。

MACD 过滤器：确认最近几根K线中买卖动能的增强。

ADX 过滤器：防止市场横盘整理时入场。仅当趋势强度（ADX）超过特定阈值时才进行交易。

4. 信号出现条件

买入信号（黄色箭头）：

绿色 RSI 线向上穿过红色信号线。

MACD 处于上升趋势。

ADX 显示明显的市场趋势。

RSI 尚未达到超买水平 (78)。

当前K线收盘为阳线，且价格已突破 PAC 带。

卖出信号（粉色箭头）：

绿色 RSI 线向下穿过红色信号线。

MACD 处于下降趋势。

ADX 确认趋势。

RSI 尚未达到超卖水平 (22)。

当前K线收盘为阴线，且价格已跌破 PAC 带。

（注：箭头固定，K线收盘后不会消失或移动。）

5. 输入参数设置指南

您可以在设置面板中微调参数（双击图表上的指标）：

设置参数名称 含义及用法

自动时间周期 InpAutoTFSettings 启用“是”后，AI 将自动识别并根据时间周期调整数值。如果您想手动调整所有参数，请选择“否”。

TDI Core InpRSIPeriod RSI 周期（默认值：13）。

InpBandPeriod 波动率带周期（默认值：34）。

InpRSIPL / InpTradeSL 绿色（快）线和红色（慢）线周期。

InpPAC 用于创建价格行为支撑/阻力通道的K线数量（默认值：5）。

InpRSIOversold / Overbought | 超卖 (22) 和超买 (78) 水平。

过滤器：InpUseMACDFilt：开启/关闭 MACD 过滤器。

InpUseADXFilt：开启/关闭使用 ADX 的横盘区域过滤器。

InpADXThresh：允许交易的最小 ADX 阈值（基准值为 20）。

InpFastMA / InpSlowMA：隐藏 MACD 过滤器的周期。


6. 专业交易技巧


结合阻力/支撑位：虽然该指标的过滤功能非常强大，但为了获得最高的胜率，请优先关注出现在较大时间框架内重要支撑位（买入）或阻力位（卖出）附近的箭头。


波动率带（VB Bands）：当两条蓝线收窄时，请保持耐心。即使出现箭头，也不要急于交易。等待箭头出现的同时，波动率带开始急剧向上/向下扩张。


风险管理：始终将止损位设置在信号蜡烛图底部（或最近的阻力位）下方，并将止盈位设置在至少 1:1.5 或 1:2 的风险回报比下。


祝您使用 Marsu 优化的 TDI 指标交易成功，盈利稳定！

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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. WATCH SMC PRO TOOLKIT IN ACTION Setup guides, dashboard tut
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
SMC Indicator for MT5
Lam Tran
指标
Overview The SMC indicator is a versatile tool that helps traders automate chart analysis using price action. Its main goal is to identify where large institutions place orders (liquidity) to find optimal entry/exit points. Core Features Market Structure: Automatically labels BOS (Breakout Structure) and CHoCH (Change of Character) in real time for both internal and main swing waves. Supply & Demand Zones: Identifies bullish and bearish Order Blocks. Liquidity & Price Gaps: Identifies equal
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Candle Time Spread
Lam Tran
指标
The Candle Time Spread indicator is designed to smoothly display the remaining time of the current candle and the spread fluctuations. It offers full customization options, allowing you to control the appearance of the countdown timer, including size, color, and position relative to the candle, across all timeframes. Please leave a positive review. Candle Time Indicator, Spread Clock, Spread Counter, Spread Alert, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Can
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EA Risk Manager for MT5
Lam Tran
实用工具
EA Risk Manager is a professional risk‑management Expert Advisor designed to protect your trading account and enforce disciplined money management. The EA does not open trades by itself – it only monitors and manages all existing positions (manual and automated) on the account. It is especially useful for traders who want to: Hard‑limit daily / weekly / monthly losses and profits. Restrict lot size and the number of open trades. Trade a basket of G7‑related Forex pairs using one centralized
Trade Panel Manager
Lam Tran
实用工具
Trade Panel Manager — Master all trades in one dashboard Stop calculating volume manually, stop worrying about forgetting to set SL/TP. TTrade Panel Manager transforms MetaTrader 5 into a professional trading command center — drag and drop a few lines on the chart, the EA automatically calculates lot sizes according to your desired risk level, displaying SL/TP in pips and currency in real time, right before you press the button. Why download now? Accurate lot size calculation based on risk pe
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TimeSpread
Lam Tran
指标
The Candle Time Spread indicator is designed to smoothly display the remaining time of the current candle and the spread fluctuations. It offers full customization options, allowing you to control the appearance of the countdown timer, including size, color, and position relative to the candle, across all timeframes. Please leave a positive review. Candle Time Indicator, Spread Clock, Spread Counter, Spread Alert, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT4, Time Candle, Timer Candle. Can
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One Click Trading MT5
Lam Tran
实用工具
A fast, chart-based MT5 trade manager with one-click BUY/SELL execution, editable Lot/SL/TP controls, and selective position-closing tools. One Click Trading MT5 is a lightweight trade-management Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed for traders who want to manage manual trades or trades opened by an EA directly from the chart, without repeatedly opening the Terminal window.
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EA Risk Manager
Lam Tran
实用工具
EA Risk Manager is a professional risk‑management Expert Advisor designed to protect your trading account and enforce disciplined money management. The EA does not open trades by itself – it only monitors and manages all existing positions (manual and automated) on the account. It is especially useful for traders who want to: Hard‑limit daily / weekly / monthly losses and profits. Restrict lot size and the number of open trades. Trade a basket of G7‑related Forex pairs using one centralized
TDI Optimized by Marsu
Lam Tran
指标
USER MANUAL: TDI OPTIMIZED BY MARSU (MT5) 1. Introduction: TDI Optimized by Marsu is a super indicator developed specifically for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Upgraded from the classic Traders Dynamic Index (TDI) system, this version brings a fresh perspective with its excellent noise signal removal capabilities, direct optimization on Japanese candlesticks (lighter and smoother), and especially its Auto Timeframe system that automatically adapts to all trading styles.  The indicator pr
LRO Plus Alert for MT4
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Linear Regression Oscillator (LRO+) Alert Update: LRO+ v2.0 — Linear Regression Oscillator for MT4 Momentum indicator based on linear regression + normalized Z-score. No lag like MACD, no noise like RSI. Automatically adjusts parameters according to timeframe — M1 to Monthly, no manual adjustment required 3 types of signals: Zero-Cross (trend), Reversion, and Divergence ATR Filter — automatically turns off signals when the market is sideways or flat Invalidation Level — automatically dra
One Click Trading MT4
Lam Tran
实用工具
A fast, chart-based MT4 trade manager with one-click BUY/SELL execution, editable Lot/SL/TP controls, and selective position-closing tools. One Click Trading MT4 is a lightweight trade-management Expert Advisor for MetaTrader 4. It is designed for traders who want to manage manual trades or trades opened by an EA directly from the chart, without repeatedly opening the Terminal window.
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Linear Regression Oscillator Plus Alert
Lam Tran
指标
Linear Regression Oscillator (LRO+) Alert Update: LRO+ v2.0 — Linear Regression Oscillator for MT5 Momentum indicator based on linear regression + normalized Z-score. No lag like MACD, no noise like RSI. Automatically adjusts parameters according to timeframe — M1 to Monthly, no manual adjustment required 3 types of signals: Zero-Cross (trend), Reversion, and Divergence ATR Filter — automatically turns off signals when the market is sideways or flat Invalidation Level — automatically dra
Gold Early EA
Lam Tran
专家
Gold Early EA - Early Trend Catcher Robot (No Grid/Martingale) Overview Gold Early EA is an Expert Advisor specifically programmed for MetaTrader 5, inspired by successful Multi-Indicator trading strategies. Instead of waiting until a trend is already overextended (Full Signal), this EA is designed to identify Early Signals right when the money flow begins to shift. Operating on a strict "Set & Forget" trading philosophy combined with a Risk:Reward (RR) ratio always greater than 1, the EA
SMC Panel
Lam Tran
指标
SMS Panel - Real-Time Smart Money Concepts Suite for MT5 "Don't just label. Validate." SMC Panel is the only comprehensive Smart Money Concepts/ICT toolset on the MQL5 Market that detects market structure (BOS/CHoCH) in real time – no more waiting for opposite swings to confirm breakout signals. From Order Block, Fair Value Gap, Breaker Block, Inducement (IDM) to OTE Zone and multi-factor Signal Engine – all are validated through liquidity sweep, displacement, killzone, and premium/discount befo
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