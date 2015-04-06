Paladin MT4

Paladin 是一款为自动化 XAUUSD 交易开发的多策略 Expert Advisor。

该系统包含 56 个策略模块，并组织在一个协调统一的执行框架内。其交易逻辑基于技术指标、价格区域、结构性水平以及市场行为分析。

Paladin 根据启用的策略和用户定义的设置识别交易形态、开立持仓并管理执行。





定价政策 价格将在每 10 次购买后增加 50 USD。 最终价格：1999.99 USD

我们致力于提供最高质量的产品。如果您遇到任何问题或有任何建议，请随时与我们联系。





策略结构

Paladin 被组织为多个独立的分析组，覆盖 XAUUSD 上不同类型的价格行为。这些组使 Expert Advisor 能够从多个角度评估市场，而不是依赖单一入场模型。

内部策略集合可以对趋势延续、修正性运动、过渡阶段以及波动率变化作出反应。这使系统的不同部分能够在不同市场条件下变得活跃。

这种结构的目的在于降低对某一特定形态的依赖，并将交易过程分散到多个市场逻辑来源之中。





风险与交易管理

Paladin 允许用户配置持仓交易量、止损、止盈、交易方向、点差过滤、滑点过滤和交易时段限制。这些设置用于控制 Expert Advisor 在所选运行条件下如何开仓和管理交易。





要求和建议

交易品种：XAUUSD

账户类型：支持 hedging 和 netting

时间周期：多时间周期系统，Expert Advisor 在内部管理时间周期

建议使用低点差

建议使用稳定的执行条件

建议使用 VPS 托管

在测试或实盘使用之前，请确保交易终端中已提供所有所需时间周期的历史数据。





输入参数

VOLUME

Money management — 选择仓位规模计算方法。

Volume — 定义用于交易的手数。

TRADING

Trading mode — 定义允许的交易方向。

Hedging mode — 根据账户类型支持情况，启用或禁用对冲功能。

Stop Loss — 定义持仓的保护性止损值。

Take Profit — 定义持仓的目标盈利值。

TIME

Trade on Monday-Friday — 启用或禁用按工作日交易。

Trading start hour / minute — 定义 Expert Advisor 被允许开仓的时间。

Trading end hour / minute — 定义 Expert Advisor 停止开立新交易的时间。

IDs

Magic Number — Expert Advisor 用于管理自身交易的唯一标识符。

Comment Tag — 添加到 Expert Advisor 所开持仓中的文本标签。





Paladin 仅通过 MQL5 Market 官方发布。任何再分发或第三方转售均未获授权且不受支持。只有通过官方平台购买的产品才有资格获得更新、技术支持和产品真实性保障。