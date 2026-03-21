KS Day Week MultitimeFrame Candle

KS Day Week Multi TimeFrame（在评论区中也被称为：周期框 + 角落多周期实时K线）



主要用途



这是一款可视化的多周期信息与背景指标，旨在帮助交易者快速掌握以下信息：



* 在选定的更高时间周期上，近期的市场结构与情绪状况（通过彩色区间/周期框进行展示）。



* 四个重要更高时间周期（H4、D1、W1、MN1）当前的实时K线状态，并以紧凑的形式集中显示在图表的一角。



该指标在 ICT / SMC / 供需理论 / 机构交易者群体中尤为受欢迎，因为他们希望在无需切换图表的情况下，就能获得清晰简洁的更高时间周期市场背景信息。 两大主要视觉组件



1. 周期框（更高时间周期的范围矩形）



在用户选定的时间周期上，向后绘制 N 个周期的半透明矩形框。



默认时间周期 = W1（周线），但您可选择 H4、D1、W1、MN1。



框的数量 = InpLookback（默认为向后 10 个周期）。



每个框所显示的内容：



框的组成部分 | 含义 | 视觉样式 | 完整矩形 | 该周期的最高价–最低价范围 | 半透明填充（默认为 85%） | 填充色（看涨：收盘价 ≥ 开盘价） | 浅绿色（可自定义） | 填充色（看跌：收盘价 < 开盘价） | 浅红色/粉色（可自定义） | 边框 | 位于最高价、最低价、开盘时刻、收盘时刻处的细线 | 默认为金色，粗细可调



最新的（实时）周期框还会显示一个详细的文本信息面板（可关闭）。



信息面板内容示例（以周线为例）：





2. 角落多周期实时K线（迷你当前K线）



显示四根微型实时K线，分别代表以下周期的当前未完成K线（Bar）：



H4



D1



W1



MN1



两种显示模式（由 InpPinToCorner 参数控制）：



模式 | InpPinToCorner 参数值 | K线显示位置 | 适用场景 | 角落固定模式 | true | 固定像素位置（右上角/左上角） | 界面整洁，不干扰主图 | 价格水平浮动模式 | false | 投射到未来K线区域，位于实际价格水平上 | 需要查看当前价格的精确上下文 |



迷你K线的视觉特征：



实体部分 = 当前开盘价–收盘价



影线部分 = 当前最高价–最低价



绿色 = 当前周期内呈看涨趋势



红色 = 当前周期内呈看跌趋势



每根K线的上方或侧面附带一个小标签（H4 / D / W / M）



关键行为特征



智能/高效重绘 — 仅当价格或更高周期的K线实际发生变化时才进行更新。



使用定时器（1秒间隔）来保持角落K线的实时更新状态，并在滚动/缩放图表时确保其位置正确（特别是在固定模式下）。



当从图表中移除该指标时，会自动清除其自身创建的所有对象。



当对象暂时不需要显示时，采取“隐藏”而非“删除”的处理方式（以获得更好的性能）。



典型应用场景



一眼快速判断当前周线/月线是看涨还是看跌。



快速进行多周期趋势一致性检查（即 H4、日线、周线、月线是否都指向同一个方向）。 方向？）



在低级别时间周期交易时，保持高级别时间周期的背景信息可见



简洁的仪表盘式图表，不堆砌过多指标