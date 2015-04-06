The Gold Disruptor MT4

THE GOLD DISRUPTOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD The Gold Disruptor это структурированная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для трейдеров XAUUSD. Она предназначена для дисциплинированной работы на таймфрейме M5 с контролируемым управлением рисками и адаптивной логикой.

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РАЗРАБОТАН ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОЛОТА

Этот советник оптимизирован специально под поведение рынка XAUUSD. Это не мультивалютный робот. Он сфокусирован, откалиброван и настроен исключительно под ценовую динамику золота.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Система позволяет настраивать стиль торговли в соответствии с вашими предпочтениями.

Динамический режим Подходит для трейдеров, предпочитающих более активную работу с капиталом

Подходит для трейдеров, предпочитающих более активную работу с капиталом Стабильный режим Подходит для трейдеров, ориентированных на контролируемую и умеренную нагрузку

Подходит для трейдеров, ориентированных на контролируемую и умеренную нагрузку Гибкие параметры Возможность ручной настройки объема и параметров защиты

Вы полностью контролируете степень агрессивности или консервативности работы системы.

СТРУКТУРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДКОЙ Рынки движутся циклично, и временные просадки являются естественной частью торговли. The Gold Disruptor использует алгоритмическое исполнение и структурированное управление позицией для поддержания дисциплины в меняющихся рыночных условиях. Отсутствуют эмоциональные решения. Каждая сделка выполняется строго по заложенной логике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Символ XAUUSD Только золото Таймфрейм M5 Пятиминутный график Установка Установить на график включить автоторговлю и при необходимости изменить параметры

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Установите советник на график XAUUSD M5. Включите автоторговлю. Используйте стандартные настройки или измените их в соответствии с вашим уровнем риска. Перед работой на реальном счете обязательно проведите тестирование.

ЧЕМ СИСТЕМА ОТЛИЧАЕТСЯ

Разработана исключительно для структуры рынка золота

Строгая логика входа и выхода

Продвинутая система управления позицией

Профессиональная торговая дисциплина

Подходит для серьезных трейдеров

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Финансовые рынки связаны с риском. Это профессиональный торговый инструмент. Вы несете полную ответственность за свои торговые решения. Обязательно протестируйте систему перед использованием на реальном счете.