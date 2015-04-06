The Gold Disruptor MT4
- Эксперты
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Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCOЧетан Дхокия — зарегистрированный в SEBI аналитик по ценным бумагам и инвестиционный консультант в Индии, активно работающий на финансовых рынках с 2017 года.
- Версия: 1.0
- Активации: 10
The Gold Disruptor это структурированная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для трейдеров XAUUSD. Она предназначена для дисциплинированной работы на таймфрейме M5 с контролируемым управлением рисками и адаптивной логикой.
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РАЗРАБОТАН ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОЛОТА
Этот советник оптимизирован специально под поведение рынка XAUUSD. Это не мультивалютный робот. Он сфокусирован, откалиброван и настроен исключительно под ценовую динамику золота.
ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Система позволяет настраивать стиль торговли в соответствии с вашими предпочтениями.
- Динамический режим Подходит для трейдеров, предпочитающих более активную работу с капиталом
- Стабильный режим Подходит для трейдеров, ориентированных на контролируемую и умеренную нагрузку
- Гибкие параметры Возможность ручной настройки объема и параметров защиты
Вы полностью контролируете степень агрессивности или консервативности работы системы.
СТРУКТУРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДКОЙ
Рынки движутся циклично, и временные просадки являются естественной частью торговли. The Gold Disruptor использует алгоритмическое исполнение и структурированное управление позицией для поддержания дисциплины в меняющихся рыночных условиях.
Отсутствуют эмоциональные решения. Каждая сделка выполняется строго по заложенной логике.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
|Символ
|XAUUSD Только золото
|Таймфрейм
|M5 Пятиминутный график
|Установка
|Установить на график включить автоторговлю и при необходимости изменить параметры
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Установите советник на график XAUUSD M5. Включите автоторговлю. Используйте стандартные настройки или измените их в соответствии с вашим уровнем риска. Перед работой на реальном счете обязательно проведите тестирование.
ЧЕМ СИСТЕМА ОТЛИЧАЕТСЯ
- Разработана исключительно для структуры рынка золота
- Строгая логика входа и выхода
- Продвинутая система управления позицией
- Профессиональная торговая дисциплина
- Подходит для серьезных трейдеров
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Финансовые рынки связаны с риском. Это профессиональный торговый инструмент. Вы несете полную ответственность за свои торговые решения. Обязательно протестируйте систему перед использованием на реальном счете.
ТОРГУЙТЕ ЗОЛОТО С ДИСЦИПЛИНОЙ И СТРУКТУРОЙ
The Gold Disruptor создан для трейдеров, которым важны системный подход и контролируемая стратегия.