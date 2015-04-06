The Gold Disruptor MT4

THE GOLD DISRUPTOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD

The Gold Disruptor это структурированная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для трейдеров XAUUSD. Она предназначена для дисциплинированной работы на таймфрейме M5 с контролируемым управлением рисками и адаптивной логикой.

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РАЗРАБОТАН ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОЛОТА

Этот советник оптимизирован специально под поведение рынка XAUUSD. Это не мультивалютный робот. Он сфокусирован, откалиброван и настроен исключительно под ценовую динамику золота.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Система позволяет настраивать стиль торговли в соответствии с вашими предпочтениями.

  • Динамический режим Подходит для трейдеров, предпочитающих более активную работу с капиталом
  • Стабильный режим Подходит для трейдеров, ориентированных на контролируемую и умеренную нагрузку
  • Гибкие параметры Возможность ручной настройки объема и параметров защиты

Вы полностью контролируете степень агрессивности или консервативности работы системы.

СТРУКТУРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДКОЙ

Рынки движутся циклично, и временные просадки являются естественной частью торговли. The Gold Disruptor использует алгоритмическое исполнение и структурированное управление позицией для поддержания дисциплины в меняющихся рыночных условиях.

Отсутствуют эмоциональные решения. Каждая сделка выполняется строго по заложенной логике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Символ XAUUSD Только золото
Таймфрейм M5 Пятиминутный график
Установка Установить на график включить автоторговлю и при необходимости изменить параметры

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Установите советник на график XAUUSD M5. Включите автоторговлю. Используйте стандартные настройки или измените их в соответствии с вашим уровнем риска. Перед работой на реальном счете обязательно проведите тестирование.

ЧЕМ СИСТЕМА ОТЛИЧАЕТСЯ

  • Разработана исключительно для структуры рынка золота
  • Строгая логика входа и выхода
  • Продвинутая система управления позицией
  • Профессиональная торговая дисциплина
  • Подходит для серьезных трейдеров

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Финансовые рынки связаны с риском. Это профессиональный торговый инструмент. Вы несете полную ответственность за свои торговые решения. Обязательно протестируйте систему перед использованием на реальном счете.

ТОРГУЙТЕ ЗОЛОТО С ДИСЦИПЛИНОЙ И СТРУКТУРОЙ

The Gold Disruptor создан для трейдеров, которым важны системный подход и контролируемая стратегия.

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BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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