The Gold Disruptor MT4

THE GOLD DISRUPTOR 专业级 XAUUSD 交易系统

The Gold Disruptor 是一套专为 XAUUSD 交易者开发的结构化算法交易系统。 该系统专为 M5 时间周期设计，结合严格的风险管理与自适应交易逻辑，实现纪律化执行。

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技术支持
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专为黄金市场打造

本智能交易系统专门针对 XAUUSD 市场特性进行优化。 它不是多品种交易机器人，而是专注、校准并精细化处理黄金价格行为的专业系统。

灵活的风险控制

系统允许您根据个人交易风格调整运行方式。

  • 动态模式 适合偏好更积极资金运作的交易者
  • 稳健模式 适合注重风险控制与稳定运行的交易者
  • 自定义参数 可手动调整手数与风险控制设置

您可以完全控制系统的激进程度或保守程度。

结构化回撤管理

市场具有周期性波动，阶段性回撤属于正常现象。 The Gold Disruptor 采用规则化执行与结构化仓位管理， 在不同市场环境下保持交易纪律与系统稳定性。

无情绪干扰，所有交易均基于程序逻辑自动执行。

技术要求

交易品种 XAUUSD 仅限黄金
时间周期 M5 五分钟图表
使用方式 加载到图表 启用自动交易 并根据需要调整参数

使用说明

将 EA 加载到 XAUUSD M5 图表。 启用自动交易功能。 可使用默认参数或根据个人风险偏好进行调整。 在真实账户使用前，请务必进行充分回测与测试。

系统优势

  • 专为黄金市场结构设计
  • 规则化进出场逻辑
  • 先进的仓位与风险管理框架
  • 专业级交易纪律执行
  • 适合严肃认真的交易者

重要风险提示

金融市场存在风险。本产品为专业交易工具。 您需对自己的交易决策负责。 在真实交易前，请充分理解并测试系统。

以纪律与结构交易黄金

The Gold Disruptor 专为追求系统化执行与风险控制策略的交易者打造。

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Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
作者的更多信息
Mahakali
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
1 (1)
专家
MAHAKALI – 专业 XAUUSD 自动交易系统 Mahakali 是一款专门为 XAUUSD（黄金） 市场开发的自动化交易专家顾问（EA），运行在 MetaTrader 5 平台上。该系统专注于结构化执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。 黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构经常发生变化。因此，许多在历史回测中表现优秀的交易机器人，在真实市场环境中往往无法保持稳定表现。 专为当前黄金市场环境设计 Mahakali 的开发重点是基于 当前黄金市场的行为 ，而不仅仅是历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是专注于在当前市场环境中的实际交易表现。 许多自动化交易系统都是针对历史数据进行大量优化，从而在策略测试报告中呈现出非常漂亮的曲线。然而，这类系统在真实账户中往往难以保持稳定表现。 关于回测的重要说明 您可能会发现 Mahakali 的历史回测曲线不像某些其他 EA 那样高度优化。这是有意为之。该系统更注重 当前市场条件下的真实交易表现 ，而不是对过去数据进行过度拟合。 该 EA 会根据其内部算法自动执行交易，并减少
Suvarna Scalper
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
Suvarna Scalper Suvarna Scalper 是一款专注于黄金交易的高级 Expert Advisor，专为 XAUUSD 设计。它适合希望使用自动化系统的交易者，具有简单设置，受控恢复逻辑以及清晰的图表监控。 这款 EA 并不是只为了在短期回测中看起来漂亮而设计。Suvarna Scalper 的主要优势是其注重长期生存能力的结构。Grid 交易本身具有风险，许多 Grid EA 可以在一段时间内盈利，但当市场出现强烈单边波动时可能失败。Suvarna Scalper 通过受控的篮子管理，更智能地应对黄金市场压力。 特别之处 Suvarna Scalper 的特别之处在于，它被设计用于在 Grid 交易环境中长期生存。在普通 Grid 交易中，账户经常会在强烈市场波动中被爆仓。该 EA 使用受控恢复，篮子盈利平仓，交易时间控制以及经纪商安全检查，以更实际的方式管理风险。 为什么这个 EA 强大 Suvarna Scalper 只专注于黄金。XAUUSD 是一个快速波动的交易品种，需要不同的交易逻辑。该 EA 使用内部 M15 条件，高周期趋势过滤以及恢复管理，以纪
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Remaining Time
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
"K线剩余时间" 适用于 MetaTrader 5 "再也不会错过K线收盘。以精准的时机进行交易。" 官方更新频道 加入频道 : Dhokiyas 技术支持 直接联系 : Contact "K线剩余时间 - MT5 精准计时工具" "K线剩余时间" 是一款轻量且精准的 MT5 实用工具，实时显示当前K线的精确剩余时间。专为等待K线收盘确认并希望获得精准入场和出场时机的交易者打造。 "如果您的交易策略依赖K线收盘确认，这个工具将变得至关重要。" "为什么这个工具很重要" 许多交易策略都需要等待K线收盘确认。没有可视化倒计时，交易者往往过早入场或过晚离场。该工具通过在图表上清晰显示倒计时来解决这一问题。 "核心功能" "实时K线倒计时" "支持所有时间周期" 从 M1 到 MN "支持所有交易品种" 外汇、黄金、加密货币、指数 "简洁清晰的显示界面" 适配任何图表风格 "可自定义" 字体大小、颜色和位置 "轻量级设计" 低CPU占用，运行流畅 "无交易逻辑" 纯实用辅助工具 "停止猜测。用精确的秒数进行交易。" "非常适合剥头皮交易者和日内交易者。" "适合人群" "在 M1
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Dhokiyas Prop Passer Gold EA
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
Dhokiya's Prop Passer Gold EA 一款专业的 XAUUSD 黄金 EA，专为现代黄金市场环境，Prop Challenge 交易纪律，Funded 账户保护以及可控风险交易而设计。 重要回测设置 为了获得正确的回测结果，Strategy Tester 中的 Initial Deposit 必须与 EA 参数中的 Account Size 保持一致。 示例: 如果 Strategy Tester 的 Initial Deposit 是 10000，那么 EA 参数中的 Account Size 也必须设置为 10000。 如果这两个数值不同，EA 的资金保护、回撤计算、风险控制和交易限制逻辑可能无法正确工作。这可能导致错误的回测结果，或在测试期间没有交易。 重要市场环境说明 Dhokiya's Prop Passer Gold EA 是根据 2025 年之后的最新黄金市场状态和当前 XAUUSD 行为设计的。2025 年之前的回测可能无法代表本产品的真实目的，因为黄金市场结构，波动率，流动性和日内行为已经不同。为了正确评估，建议主要从 2025 年之
The Gold Disruptor
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
2.67 (3)
专家
THE GOLD DISRUPTOR – 专业的 XAUUSD 自动交易系统 Gold Disruptor 是专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）市场开发的自动交易系统。 该系统专注于结构化算法执行、严格的交易管理以及长期策略稳定性。 系统经过大量历史数据测试，以评估其在不同市场环境中的表现。 该策略旨在为黄金市场提供系统化的自动交易解决方案。 官方更新频道 加入频道 : Dhokiyas 技术支持 如有任何产品相关问题，请通过 MQL5 消息联系开发者： 联系开发者 回测概览 系统经过长期历史数据测试，以评估其在不同市场环境中的表现。 测试结果显示，在推荐设置下系统具有稳定的盈利特性和良好的恢复能力。 历史测试周期： 多年市场数据 利润因子： 测试中表现出稳定盈利能力 恢复逻辑： 内置机制用于处理暂时性回撤 稳定性： 在不同波动环境下测试 系统行为： 自动交易和仓位管理 灵活的风险配置 系统提供可调整的输入参数，使交易者能够根据自己的风险偏好进行配置。 高风险模式 参数可以调整为更激进的交易方式。 保守模式 参数也可以设置为更稳定和更可控的
Bulk Operations MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
MetaTrader 4 批量操作面板 批量操作面板是一款适用于 MetaTrader 4 的实用交易工具，专为帮助交易者在一个整洁的面板中管理多个持仓而设计。它将批量交易管理，快速执行，移动止损控制，对冲开仓，实时统计以及紧凑的最小化功能结合在一个简单直观的界面中，强调速度与便利性。 本产品适合希望更快速管理持仓和挂单的交易者，无需再手动逐一处理每一笔交易。在市场活跃，行情变化快速的环境中，这款面板尤其有用，因为此时快速决策和顺畅执行非常重要。 主要用途 这款面板的主要目标是简化批量交易操作。您可以直接在图表上通过一个面板完成开仓，对冲持仓，关闭指定类型的交易，删除挂单，以及管理移动止损设置。 主要功能 支持批量关闭全部持仓，盈利持仓，亏损持仓，买入持仓以及卖出持仓 支持快速删除全部挂单，便于更高效地清理订单 支持从面板直接手动开立买单和卖单 支持对冲功能，可同时开立买单和卖单 内置移动止损管理，支持自定义启动值，步进值和距离值 支持直接在图表上开启或关闭移动止损 实时持仓统计，显示总交易数，买入数量，卖出数量，挂单数量，盈利持仓数量，亏损持仓数量，总盈亏，买入盈亏和卖出盈亏 支持
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Bulk Operations
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
MetaTrader 5 批量操作面板 批量操作面板是一款适用于 MetaTrader 5 的实用交易工具，专为帮助交易者在一个整洁的面板中管理多个持仓而设计。它将批量交易管理，快速执行，移动止损控制，对冲开仓，实时统计以及紧凑的最小化功能结合在一个简单直观的界面中，强调速度与便利性。 本产品适合希望更快速管理持仓和挂单的交易者，无需再手动逐一处理每一笔交易。在市场活跃，行情变化快速的环境中，这款面板尤其有用，因为此时快速决策和顺畅执行非常重要。 主要用途 这款面板的主要目标是简化批量交易操作。您可以直接在图表上通过一个面板完成开仓，对冲持仓，关闭指定类型的交易，删除挂单，以及管理移动止损设置。 主要功能 支持批量关闭全部持仓，盈利持仓，亏损持仓，买入持仓以及卖出持仓 支持快速删除全部挂单，便于更高效地清理订单 支持从面板直接手动开立买单和卖单 支持对冲功能，可同时开立买单和卖单 内置移动止损管理，支持自定义启动值，步进值和距离值 支持直接在图表上开启或关闭移动止损 实时持仓统计，显示总交易数，买入数量，卖出数量，挂单数量，盈利持仓数量，亏损持仓数量，总盈亏，买入盈亏和卖出盈亏 支持
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Remaining Time MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
Candle Remaining Time 适用于 MetaTrader 4 不再错过K线收盘时刻 精准把握交易时机 MT4 精准倒计时工具 Candle Remaining Time Candle Remaining Time 是一款为 MetaTrader 4 设计的轻量级精准计时工具。它在图表上实时显示当前K线剩余时间。 该工具专为依赖K线收盘确认的交易者设计。无论您进行剥头皮交易 日内交易 突破交易 或价格行为交易 精准的时间控制都能提升执行效率 减少过早或过晚入场。 如果您的交易策略依赖K线收盘确认 这款工具必不可少。 为什么时间至关重要 许多交易系统需要等待K线完全收盘后再入场。如果没有可见的倒计时 交易者往往凭感觉估算时间 容易过早入场 从而产生假信号或不必要的亏损。 Candle Remaining Time 通过在图表上显示清晰的实时倒计时 消除不确定性。您始终可以准确知道距离K线收盘还有多少秒。 主要功能 实时K线倒计时显示 适用于所有时间周期 从M1到月线 兼容所有交易品种 包括外汇 黄金 加密货币 和指数 简洁清晰的显示界面 可自定义字体大小和位置 轻量级
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Dhokiyas Market Screener MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
Dhokiyas Market Screener 提供15天免费试用 您可以在 Telegram 上免费接收此软件的信号15天。 立即加入免费试用 https://t.me/dhokiyasbot 为什么要加入免费试用 在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。 Dhokiyas Market Screener 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能多品种市场扫描软件。它专为希望更快识别买入和卖出机会的交易者而设计，无需一个接一个地手动检查大量图表。 该软件可在一个面板中扫描多个交易品种，并显示潜在交易设置，包括信号方向、信号强度、确认数量、趋势一致性以及完整的交易水平，包括入场价、止损和多个止盈目标。 本产品如何运作 该扫描器会持续检查所选品种，并使用内置的信号引擎寻找交易机会。它分析市场结构、趋势方向、动量、波动性和确认逻辑，以识别潜在的买入和卖出设置。 当发现有效设置时，软件会在面板上显示信号，并且还可以发送带有交易详细信息的提醒。交易者可以快速看到哪个品种出现了信号、信号方向、信号强度以及建议的交易水平。 产
Mahakali MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
MAHAKALI – 专业的 XAUUSD 交易系统 Mahakali 是一款自动化专家顾问（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 市场在 MetaTrader 4 平台上开发。该系统专注于结构化交易执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。 黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构不断变化。因此，许多在历史测试中表现出色的专家顾问，在真实交易环境中往往难以保持同样的表现。 为当前黄金市场而设计 Mahakali 的设计重点在于 当前市场行为 ，而不仅仅是基于历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是在当前黄金市场环境中保持实际可行的交易表现。 许多自动交易系统对历史数据进行了高度优化。虽然这可以生成非常漂亮的策略测试报告，但这些系统在真实账户交易时往往会遇到困难。 关于回测的重要说明 您可能会注意到 Mahakali 的历史回测曲线与其他一些 EA 相比并没有看起来非常“完美优化”。这是刻意设计的。该系统优先考虑的是 当前市场环境中的真实交易潜力 ，而不是对过去数据进行曲线拟合。 该 EA 根据其内部算法自动执行交易，并消除了交
Dhokiyas Market Screener
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
Dhokiyas Market Screener 提供15天免费试用 您可以在 Telegram 上免费接收此软件的信号15天。 立即加入免费试用 https://t.me/dhokiyasbot 为什么要加入免费试用 在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。 Dhokiyas Market Screener 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能多品种市场扫描软件。它专为希望更快识别买入和卖出机会的交易者而设计，无需一个接一个地手动检查大量图表。 该软件可在一个面板中扫描多个交易品种，并显示潜在交易设置，包括信号方向、信号强度、确认数量、趋势一致性以及完整的交易水平，包括入场价、止损和多个止盈目标。 本产品如何运作 该扫描器会持续检查所选品种，并使用内置的信号引擎寻找交易机会。它分析市场结构、趋势方向、动量、波动性和确认逻辑，以识别潜在的买入和卖出设置。 当发现有效设置时，软件会在面板上显示信号，并且还可以发送带有交易详细信息的提醒。交易者可以快速看到哪个品种出现了信号、信号方向、信号强度以及建议的交易水平。 产
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