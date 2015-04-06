The Gold Disruptor MT4
- 专家
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Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCOChetan Dhokiya 是印度 SEBI 注册的证券研究分析师和投资顾问，自 2017 年起活跃于金融市场。
我专注于系统化和结构化交易，将真实市场经验与严格的风险管理相结合。我开发自动化交易系统、指标以及基于研究的交易策略，旨在帮助交易者采用专业、规则化的交易方式。
我的工作建立在清晰的逻辑、经过测试的方法论以及稳定一致的执行之上 —— 不做任何不切实际的承诺。我的目标是为希望提升交易表现、减少情绪化决策的交易者提供实用工具和可靠解决方案。
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- 版本: 1.0
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THE GOLD DISRUPTOR 专业级 XAUUSD 交易系统
The Gold Disruptor 是一套专为 XAUUSD 交易者开发的结构化算法交易系统。 该系统专为 M5 时间周期设计，结合严格的风险管理与自适应交易逻辑，实现纪律化执行。
专为黄金市场打造
本智能交易系统专门针对 XAUUSD 市场特性进行优化。 它不是多品种交易机器人，而是专注、校准并精细化处理黄金价格行为的专业系统。
灵活的风险控制
系统允许您根据个人交易风格调整运行方式。
- 动态模式 适合偏好更积极资金运作的交易者
- 稳健模式 适合注重风险控制与稳定运行的交易者
- 自定义参数 可手动调整手数与风险控制设置
您可以完全控制系统的激进程度或保守程度。
结构化回撤管理
市场具有周期性波动，阶段性回撤属于正常现象。 The Gold Disruptor 采用规则化执行与结构化仓位管理， 在不同市场环境下保持交易纪律与系统稳定性。
无情绪干扰，所有交易均基于程序逻辑自动执行。
技术要求
|交易品种
|XAUUSD 仅限黄金
|时间周期
|M5 五分钟图表
|使用方式
|加载到图表 启用自动交易 并根据需要调整参数
使用说明
将 EA 加载到 XAUUSD M5 图表。 启用自动交易功能。 可使用默认参数或根据个人风险偏好进行调整。 在真实账户使用前，请务必进行充分回测与测试。
系统优势
- 专为黄金市场结构设计
- 规则化进出场逻辑
- 先进的仓位与风险管理框架
- 专业级交易纪律执行
- 适合严肃认真的交易者
重要风险提示
金融市场存在风险。本产品为专业交易工具。 您需对自己的交易决策负责。 在真实交易前，请充分理解并测试系统。
以纪律与结构交易黄金
The Gold Disruptor 专为追求系统化执行与风险控制策略的交易者打造。