Dhokiyas Market Screener MT4

Dhokiyas Market Screener

Доступен бесплатный пробный период на 15 дней

Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram.



Присоединиться к бесплатному пробному периоду

https://t.me/dhokiyasbot



Почему стоит присоединиться к пробному периоду

Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях. Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram.Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях.

Dhokiyas Market Screener это интеллектуальное программное обеспечение для многосимвольного сканирования рынка для MetaTrader 4. Оно создано для трейдеров, которые хотят быстрее находить возможности для покупки и продажи, не проверяя вручную множество графиков один за другим.

Программа сканирует несколько инструментов в одной панели и показывает потенциальные торговые сетапы с направлением сигнала, силой сигнала, количеством подтверждений, согласованностью с трендом и готовыми торговыми уровнями, включая вход, стоп лосс и цели тейк профита.

Как работает этот продукт

Этот скринер непрерывно проверяет выбранные символы и ищет торговые возможности с помощью встроенного сигнального движка. Он анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, волатильность и логику подтверждений, чтобы находить возможные сетапы на покупку и продажу.

Когда найден валидный сетап, программа отображает сигнал на панели и также может отправлять оповещения с торговыми деталями. Трейдер может быстро увидеть, на каком символе появился сигнал, какое у него направление, насколько он сильный и какие торговые уровни предлагаются.

Основные возможности продукта

Сканирование множества символов из одной панели

Обнаружение сигналов на покупку и продажу

Система оценки сигнала для фильтрации качества сделок

Количество подтверждений для оценки силы сигнала

Цена входа, стоп лосс и несколько уровней тейк профита

Режимы торговли для скальпинга, интрадей, свинга и пользовательской настройки

Поддержка направления старшего таймфрейма

Фильтрация сигналов по тренду и импульсу

Расчет структуры риска и целей на основе ATR

Поддержка фильтрации по торговым сессиям

Панель с активными сигналами в реальном времени

Разделение новых и старых сигналов для более удобного чтения

Поддержка оповещений в Telegram

Работает с разными классами активов в зависимости от символов вашего брокера

Что вы увидите на панели

Название символа

Направление сигнала

Оценка сигнала

Количество подтверждений

Информация о цене и спреде

Значения ATR и импульса

Статус тренда старшего таймфрейма

Причина появления сигнала

Новые сигналы и продолжающиеся сигналы

Какие рынки можно сканировать

В зависимости от доступности у брокера, программу можно использовать для Gold, валютных пар Forex, криптовалютных пар, индексов, нефти, серебра и других поддерживаемых символов.

Это делает продукт полезным для трейдеров, которые хотят с помощью одной программы находить множество возможностей на разных рынках в одном месте.

Какая торговая информация предоставляется

Программа не ограничивается только показом направления покупки или продажи. Она также помогает пользователю лучше понять сетап, показывая:

Оценку качества сигнала

Количество подтверждений

Направление тренда

Уровень входа

Уровень стоп лосса

Тейк профит 1

Тейк профит 2

Тейк профит 3

Это помогает трейдерам быстрее принимать решения и более четко управлять сделками.

Для кого предназначен этот продукт

Для трейдеров, которые следят за множеством графиков

Для трейдеров, которым нужен более быстрый рыночный анализ

Для трейдеров, которым нужна поддержка торговли по сигналам

Для трейдеров по Gold, которым нужно быстрее находить сетапы

Для Forex трейдеров, которым нужна удобная панель скринера

Для пользователей, которым нужна поддержка сигналов Telegram вместе со сканированием через панель

Руководство пользователя

Руководство пользователя

Полное руководство пользователя доступно здесь:

Открыть руководство пользователя



Что входит в руководство

Шаги установки

Инструкции по настройке графика

Объяснение входных параметров

Как читать сигналы

Как использовать фильтры

Как правильно использовать панель скринера Полное руководство пользователя доступно здесь:Шаги установкиИнструкции по настройке графикаОбъяснение входных параметровКак читать сигналыКак использовать фильтрыКак правильно использовать панель скринера

Бесплатный пробный период в Telegram

Получите 15 дней бесплатного пробного периода в Telegram

Вы можете получать сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней перед покупкой.



Присоединиться к Telegram боту сейчас

https://t.me/dhokiyasbot



Лучший способ протестировать перед покупкой

Присоединяйтесь к бесплатному пробному периоду и сначала оцените поток сигналов. Это поможет вам лучше понять продукт перед принятием окончательного решения. Вы можете получать сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней перед покупкой.Присоединяйтесь к бесплатному пробному периоду и сначала оцените поток сигналов. Это поможет вам лучше понять продукт перед принятием окончательного решения.

Важное примечание

Этот продукт создан, чтобы помочь трейдерам быстрее сканировать рынок и находить качественные сетапы с лучшей структурой и большей ясностью. Окончательное исполнение сделок и управление рисками всегда остаются ответственностью самого трейдера.