Dhokiyas Market Screener MT4

Dhokiyas Market Screener

Доступен бесплатный пробный период на 15 дней
Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram.

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https://t.me/dhokiyasbot

Почему стоит присоединиться к пробному периоду
Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях.

Dhokiyas Market Screener это интеллектуальное программное обеспечение для многосимвольного сканирования рынка для MetaTrader 4. Оно создано для трейдеров, которые хотят быстрее находить возможности для покупки и продажи, не проверяя вручную множество графиков один за другим.

Программа сканирует несколько инструментов в одной панели и показывает потенциальные торговые сетапы с направлением сигнала, силой сигнала, количеством подтверждений, согласованностью с трендом и готовыми торговыми уровнями, включая вход, стоп лосс и цели тейк профита.

Как работает этот продукт

Этот скринер непрерывно проверяет выбранные символы и ищет торговые возможности с помощью встроенного сигнального движка. Он анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, волатильность и логику подтверждений, чтобы находить возможные сетапы на покупку и продажу.

Когда найден валидный сетап, программа отображает сигнал на панели и также может отправлять оповещения с торговыми деталями. Трейдер может быстро увидеть, на каком символе появился сигнал, какое у него направление, насколько он сильный и какие торговые уровни предлагаются.

Основные возможности продукта

  • Сканирование множества символов из одной панели
  • Обнаружение сигналов на покупку и продажу
  • Система оценки сигнала для фильтрации качества сделок
  • Количество подтверждений для оценки силы сигнала
  • Цена входа, стоп лосс и несколько уровней тейк профита
  • Режимы торговли для скальпинга, интрадей, свинга и пользовательской настройки
  • Поддержка направления старшего таймфрейма
  • Фильтрация сигналов по тренду и импульсу
  • Расчет структуры риска и целей на основе ATR
  • Поддержка фильтрации по торговым сессиям
  • Панель с активными сигналами в реальном времени
  • Разделение новых и старых сигналов для более удобного чтения
  • Поддержка оповещений в Telegram
  • Работает с разными классами активов в зависимости от символов вашего брокера

Что вы увидите на панели

  • Название символа
  • Направление сигнала
  • Оценка сигнала
  • Количество подтверждений
  • Информация о цене и спреде
  • Значения ATR и импульса
  • Статус тренда старшего таймфрейма
  • Причина появления сигнала
  • Новые сигналы и продолжающиеся сигналы

Какие рынки можно сканировать

В зависимости от доступности у брокера, программу можно использовать для Gold, валютных пар Forex, криптовалютных пар, индексов, нефти, серебра и других поддерживаемых символов.

Это делает продукт полезным для трейдеров, которые хотят с помощью одной программы находить множество возможностей на разных рынках в одном месте.

Какая торговая информация предоставляется

Программа не ограничивается только показом направления покупки или продажи. Она также помогает пользователю лучше понять сетап, показывая:

  • Оценку качества сигнала
  • Количество подтверждений
  • Направление тренда
  • Уровень входа
  • Уровень стоп лосса
  • Тейк профит 1
  • Тейк профит 2
  • Тейк профит 3

Это помогает трейдерам быстрее принимать решения и более четко управлять сделками.

Для кого предназначен этот продукт

  • Для трейдеров, которые следят за множеством графиков
  • Для трейдеров, которым нужен более быстрый рыночный анализ
  • Для трейдеров, которым нужна поддержка торговли по сигналам
  • Для трейдеров по Gold, которым нужно быстрее находить сетапы
  • Для Forex трейдеров, которым нужна удобная панель скринера
  • Для пользователей, которым нужна поддержка сигналов Telegram вместе со сканированием через панель

Руководство пользователя

Руководство пользователя
Полное руководство пользователя доступно здесь:
Открыть руководство пользователя

Что входит в руководство
Шаги установки
Инструкции по настройке графика
Объяснение входных параметров
Как читать сигналы
Как использовать фильтры
Как правильно использовать панель скринера

Бесплатный пробный период в Telegram

Получите 15 дней бесплатного пробного периода в Telegram
Вы можете получать сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней перед покупкой.

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Лучший способ протестировать перед покупкой
Присоединяйтесь к бесплатному пробному периоду и сначала оцените поток сигналов. Это поможет вам лучше понять продукт перед принятием окончательного решения.

Важное примечание

Этот продукт создан, чтобы помочь трейдерам быстрее сканировать рынок и находить качественные сетапы с лучшей структурой и большей ясностью. Окончательное исполнение сделок и управление рисками всегда остаются ответственностью самого трейдера.

Официальный канал с обновлениями
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Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
NickZ Tool
Nicolas Zouein
Утилиты
Продукт экономит время, которое вы тратите на открытие/закрытие сделок, установку отложенных ордеров и изменение многочисленных уровней стоп-лосса и тейк-профита (TP/SL) в пипсах или по значению цены. Если вам нужно быстро установить несколько отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop) на определенном расстоянии друг от друга, этот скрипт избавит вас от рутинных действий! Перетащите скрипт на график. Он будет работать только с ордерами, установленными на данном символе. Параметры скрипта: Close O
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Утилиты
Эта гибко настраиваемая панель для торговли вручную также позволяет автоматизировать некоторые торговые действия, такие как оповещения, открытие, закрытие и частичное закрытие сделок, доливки, установка отложенных ордеров, настройки стоп-лосса, тейк-профита и многое другое. Предусмотрены интерактивные элементы управления на графике, такие как поля для галочек и кнопки. Советник включает функции управления капиталом, новостных событий, скрытый стоп-лосс, тейк-профит и отложенные ордера, трейлинг-
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Программа Binary Options Copier Remote позволяет копировать сделки по бинарным опционам между разными счетами MetaTrader 4, установленных на разных компьютерах. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Провайдер может выдать до 10 бесплатных лицензий на получение сигналов. Это означает, что 10 пользователей могут копировать сигналы провайдера, используя бесплатный продукт Binary Options Receiver Free . Начиная с
One Click FX Panel
Chantal Sala
5 (2)
Утилиты
Панель проста в использовании и является отличным помощником в управлении вашими позициями и ордерами. Также можно изменять значение риска, введя его прямо на панели. Одно нажатие кнопки, и операция совершена! Возможные операции: ПОКУПКА/ПРОДАЖА Безубыток Сплит Закрытие всех позиций Хеджинг Закрытие только позиций на ПОКУПКУ Закрытие только позиций на ПРОДАЖУ Закрытие ВСЕХ отложенных ордеров Разворот всех позиций Посмотрите видео и убедитесь, насколько панель проста в применении. Входные парам
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Утилиты
Slow Pips OCO Trade Panel – продвинутая торговая панель для установки отложенных ордеров. Позволяет устанавливать одновременно два разнонаправленных отложенных ордера. Оба ордера сопровождаются стоп-лоссом и тейк-профитом. Сработавший отложенный ордер становится рыночным, несработавший удаляется (один ордер отменяет другой). Панель рассчитывает размер лота в соответствии с параметром Risk (%). Трейдеру необходимо указать параметры Buy Stop Price, Sell Stop Price, Stop Loss и Take Profit. Затем о
Chart Manager
Gi-Seok Im
Утилиты
Индикатор позволяет сменить таймфрейм и инструменты сразу на нескольких графиках. Если у вас одновременно запущено много графиков (10-20 и более) в одном терминале, смена таймфрейма и установка нужных инструментов становятся трудоемкой задачей. Если вам нужно запустить на графике много индикаторов с настройками, отличающимися от установленных по умолчанию, в конце концов вы можете бросить это дело из-за его утомительности, и в итоге индикаторы окажутся не на всех нужных вам графиках. То же самое
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Утилиты
Price Action Dashboard - это инновационная утилита для помощи трейдерам в контролировании большого числа финансовых инструментов. Эта утилита предназначена автоматически предлагать сигналы и ценовые условия. Dashboard анализирует все основные таймфреймы, предлагая условия ценовых действий с помощью графических элементов. Dashboard может подсказать вам силу тренда, определяющего направление движения, это незаменимый инструмент для тех, кто хочет самостоятельно открывать позиции, используя индикат
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
OneClick Analysis
Omar Alkassar
Утилиты
Инструмент анализа в один клик — это       создание объекта с помощью сочетания клавиш       и копировальный инструмент для MetaTrader. Это позволяет легко использовать инструменты анализа в MetaTrader одним щелчком мыши. С помощью нашего инструмента вы можете быстро рисовать уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, фигуры, каналы, линии тренда и все другие объекты на графике. Просто нажмите кнопку, переместите мышь, и инструмент One Click Analysis сделает все остальное за вас. Это мо
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