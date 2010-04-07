Dhokiyas Market Screener MT4
- Утилиты
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Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCOЧетан Дхокия — зарегистрированный в SEBI аналитик по ценным бумагам и инвестиционный консультант в Индии, активно работающий на финансовых рынках с 2017 года.
- Версия: 3.5
- Обновлено: 18 апреля 2026
- Активации: 10
Dhokiyas Market Screener
Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram.
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Почему стоит присоединиться к пробному периоду
Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях.
Dhokiyas Market Screener это интеллектуальное программное обеспечение для многосимвольного сканирования рынка для MetaTrader 4. Оно создано для трейдеров, которые хотят быстрее находить возможности для покупки и продажи, не проверяя вручную множество графиков один за другим.
Программа сканирует несколько инструментов в одной панели и показывает потенциальные торговые сетапы с направлением сигнала, силой сигнала, количеством подтверждений, согласованностью с трендом и готовыми торговыми уровнями, включая вход, стоп лосс и цели тейк профита.
Как работает этот продукт
Этот скринер непрерывно проверяет выбранные символы и ищет торговые возможности с помощью встроенного сигнального движка. Он анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, волатильность и логику подтверждений, чтобы находить возможные сетапы на покупку и продажу.
Когда найден валидный сетап, программа отображает сигнал на панели и также может отправлять оповещения с торговыми деталями. Трейдер может быстро увидеть, на каком символе появился сигнал, какое у него направление, насколько он сильный и какие торговые уровни предлагаются.
Основные возможности продукта
- Сканирование множества символов из одной панели
- Обнаружение сигналов на покупку и продажу
- Система оценки сигнала для фильтрации качества сделок
- Количество подтверждений для оценки силы сигнала
- Цена входа, стоп лосс и несколько уровней тейк профита
- Режимы торговли для скальпинга, интрадей, свинга и пользовательской настройки
- Поддержка направления старшего таймфрейма
- Фильтрация сигналов по тренду и импульсу
- Расчет структуры риска и целей на основе ATR
- Поддержка фильтрации по торговым сессиям
- Панель с активными сигналами в реальном времени
- Разделение новых и старых сигналов для более удобного чтения
- Поддержка оповещений в Telegram
- Работает с разными классами активов в зависимости от символов вашего брокера
Что вы увидите на панели
- Название символа
- Направление сигнала
- Оценка сигнала
- Количество подтверждений
- Информация о цене и спреде
- Значения ATR и импульса
- Статус тренда старшего таймфрейма
- Причина появления сигнала
- Новые сигналы и продолжающиеся сигналы
Какие рынки можно сканировать
В зависимости от доступности у брокера, программу можно использовать для Gold, валютных пар Forex, криптовалютных пар, индексов, нефти, серебра и других поддерживаемых символов.
Это делает продукт полезным для трейдеров, которые хотят с помощью одной программы находить множество возможностей на разных рынках в одном месте.
Какая торговая информация предоставляется
Программа не ограничивается только показом направления покупки или продажи. Она также помогает пользователю лучше понять сетап, показывая:
- Оценку качества сигнала
- Количество подтверждений
- Направление тренда
- Уровень входа
- Уровень стоп лосса
- Тейк профит 1
- Тейк профит 2
- Тейк профит 3
Это помогает трейдерам быстрее принимать решения и более четко управлять сделками.
Для кого предназначен этот продукт
- Для трейдеров, которые следят за множеством графиков
- Для трейдеров, которым нужен более быстрый рыночный анализ
- Для трейдеров, которым нужна поддержка торговли по сигналам
- Для трейдеров по Gold, которым нужно быстрее находить сетапы
- Для Forex трейдеров, которым нужна удобная панель скринера
- Для пользователей, которым нужна поддержка сигналов Telegram вместе со сканированием через панель
Руководство пользователя
Полное руководство пользователя доступно здесь:
Открыть руководство пользователя
Что входит в руководство
Шаги установки
Инструкции по настройке графика
Объяснение входных параметров
Как читать сигналы
Как использовать фильтры
Как правильно использовать панель скринера
Бесплатный пробный период в Telegram
Вы можете получать сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней перед покупкой.
Присоединиться к Telegram боту сейчас
https://t.me/dhokiyasbot
Лучший способ протестировать перед покупкой
Присоединяйтесь к бесплатному пробному периоду и сначала оцените поток сигналов. Это поможет вам лучше понять продукт перед принятием окончательного решения.
Важное примечание
Этот продукт создан, чтобы помочь трейдерам быстрее сканировать рынок и находить качественные сетапы с лучшей структурой и большей ясностью. Окончательное исполнение сделок и управление рисками всегда остаются ответственностью самого трейдера.