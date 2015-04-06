Mahakali MT4
- Эксперты
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Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCOЧетан Дхокия — зарегистрированный в SEBI аналитик по ценным бумагам и инвестиционный консультант в Индии, активно работающий на финансовых рынках с 2017 года.
- Версия: 2.1
- Обновлено: 2 апреля 2026
- Активации: 10
Mahakali — это автоматический эксперт-советник, разработанный специально для рынка XAUUSD (Gold) на платформе MetaTrader 4. Система ориентирована на структурированное исполнение сделок, дисциплинированное управление рисками и стабильную алгоритмическую торговлю.
Золото является одним из самых волатильных инструментов на финансовых рынках. Поведение ликвидности, циклы волатильности и структура рынка постоянно меняются. По этой причине многие экспертные советники, которые показывают впечатляющие исторические результаты, часто не справляются в условиях реальной торговли.
Mahakali разработан с учетом текущего поведения рынка, а не только на основе исторической оптимизации. Цель данной системы — не создание нереалистичных кривых бэктестинга, а поддержание практической эффективности в текущих рыночных условиях торговли золотом.
Многие автоматические торговые системы сильно оптимизированы под исторические данные. Хотя это может создавать красивые отчеты тестера стратегий, такие системы часто испытывают трудности при применении на реальных счетах.
Вы можете заметить, что историческая кривая бэктестинга Mahakali может выглядеть не так сильно оптимизированной по сравнению с некоторыми другими советниками. Это сделано намеренно. Система делает акцент на реальном торговом потенциале в текущей рыночной среде, а не на подгонке под прошлые данные.
Советник автоматически открывает и управляет сделками в соответствии со своим внутренним алгоритмом и исключает эмоциональные решения в процессе торговли. После правильной установки и настройки система самостоятельно управляет исполнением сделок и контролем рисков.
Symbol: XAUUSD
Platform: MetaTrader 4
Timeframe: M1
Account Type: ECN / RAW Spread Account
Для наилучшего качества исполнения рекомендуется использовать брокера с низким спредом и стабильное VPS-соединение, чтобы обеспечить непрерывную работу советника.
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Поддержка
По всем вопросам, связанным с продуктом, пожалуйста, свяжитесь через сообщения MQL5: Contact the Developer
Алгоритмическая торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием реальных средств.