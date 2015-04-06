Mahakali MT4

MAHAKALI – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD Mahakali — это автоматический эксперт-советник, разработанный специально для рынка XAUUSD (Gold) на платформе MetaTrader 4. Система ориентирована на структурированное исполнение сделок, дисциплинированное управление рисками и стабильную алгоритмическую торговлю.

Золото является одним из самых волатильных инструментов на финансовых рынках. Поведение ликвидности, циклы волатильности и структура рынка постоянно меняются. По этой причине многие экспертные советники, которые показывают впечатляющие исторические результаты, часто не справляются в условиях реальной торговли.

Создано для текущего рынка золота Mahakali разработан с учетом текущего поведения рынка, а не только на основе исторической оптимизации. Цель данной системы — не создание нереалистичных кривых бэктестинга, а поддержание практической эффективности в текущих рыночных условиях торговли золотом.

Многие автоматические торговые системы сильно оптимизированы под исторические данные. Хотя это может создавать красивые отчеты тестера стратегий, такие системы часто испытывают трудности при применении на реальных счетах.

Важное примечание о бэктестировании Вы можете заметить, что историческая кривая бэктестинга Mahakali может выглядеть не так сильно оптимизированной по сравнению с некоторыми другими советниками. Это сделано намеренно. Система делает акцент на реальном торговом потенциале в текущей рыночной среде, а не на подгонке под прошлые данные.

Советник автоматически открывает и управляет сделками в соответствии со своим внутренним алгоритмом и исключает эмоциональные решения в процессе торговли. После правильной установки и настройки система самостоятельно управляет исполнением сделок и контролем рисков.

Рекомендуемые настройки

Symbol: XAUUSD

Platform: MetaTrader 4

Timeframe: M1

Account Type: ECN / RAW Spread Account

Для наилучшего качества исполнения рекомендуется использовать брокера с низким спредом и стабильное VPS-соединение, чтобы обеспечить непрерывную работу советника.

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