Mahakali MT4

MAHAKALI – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD

Mahakali — это автоматический эксперт-советник, разработанный специально для рынка XAUUSD (Gold) на платформе MetaTrader 4. Система ориентирована на структурированное исполнение сделок, дисциплинированное управление рисками и стабильную алгоритмическую торговлю.

Золото является одним из самых волатильных инструментов на финансовых рынках. Поведение ликвидности, циклы волатильности и структура рынка постоянно меняются. По этой причине многие экспертные советники, которые показывают впечатляющие исторические результаты, часто не справляются в условиях реальной торговли.

Создано для текущего рынка золота

Mahakali разработан с учетом текущего поведения рынка, а не только на основе исторической оптимизации. Цель данной системы — не создание нереалистичных кривых бэктестинга, а поддержание практической эффективности в текущих рыночных условиях торговли золотом.

Многие автоматические торговые системы сильно оптимизированы под исторические данные. Хотя это может создавать красивые отчеты тестера стратегий, такие системы часто испытывают трудности при применении на реальных счетах.

Важное примечание о бэктестировании

Вы можете заметить, что историческая кривая бэктестинга Mahakali может выглядеть не так сильно оптимизированной по сравнению с некоторыми другими советниками. Это сделано намеренно. Система делает акцент на реальном торговом потенциале в текущей рыночной среде, а не на подгонке под прошлые данные.

Советник автоматически открывает и управляет сделками в соответствии со своим внутренним алгоритмом и исключает эмоциональные решения в процессе торговли. После правильной установки и настройки система самостоятельно управляет исполнением сделок и контролем рисков.

Рекомендуемые настройки
Symbol: XAUUSD
Platform: MetaTrader 4
Timeframe: M1
Account Type: ECN / RAW Spread Account

Для наилучшего качества исполнения рекомендуется использовать брокера с низким спредом и стабильное VPS-соединение, чтобы обеспечить непрерывную работу советника.

Официальный канал обновлений
Join Channel : Dhokiyas

Поддержка
По всем вопросам, связанным с продуктом, пожалуйста, свяжитесь через сообщения MQL5: Contact the Developer
Отказ от ответственности

Алгоритмическая торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием реальных средств.

Рекомендуем также
Night Rocker eurchf
Sergey Sobakin
Эксперты
Night Rocker EURCHF EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на паре EURCHF. Период M15. Также имеются отдельные версии советника для других валютных пар! Смотри
Dual SAR Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Dual SAR Sniper is a precision-based Expert Advisor designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe . Built on a Double Parabolic SAR strategy , this EA is engineered to identify trend direction and execute high-probability entries with disciplined trade management. It is optimized for traders seeking a reliable and structured automated scalping solution with consistent performance. Key Features: Optimized for EURUSD (H1 timeframe) Built on Double Parabolic SAR confirmation logic Filters fa
The intersection of moving averages
Kseniia Tretiakova
Эксперты
Торговый бот торгует по  стратегии "Пересечение скользящих средних".  Параметром входа в сделку является пересечение быстрой скользящей (с меньшим периодом) пересечение медленной скользящей (с большим периодом) сверху вниз. Стоп  stop loss ставится за предыдущую вершину при продаже.  Take profit по коэффициенту от величины stop loss. Фильтрация тренда ведется третьей скользящей средней. 
Moving Average protec
Steve Zoeger
Эксперты
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
FxAdvisorLimit
Vladimir Deryagin
Эксперты
Мультивалютный эксперт. Эксперт состоит из трёх популярных индикаторов (MovingAverage, Stochastic, MACD). Есть возможность использовать как все три индикатора вместе, так и по-отдельности. Торговля происходит отложенными Limit ордерами. Советник использует усреднение прибыли по текущим открытым ордерам BUY и SELL . Настройки Эксперта очень просты и имеют весь необходимый набор функций, как для торговли, так и для индикаторов. Основные настройки Эксперта           Magic  - Магический номер орд
Compact Scalper Expert Advisor
Aida Chavez
3.48 (79)
Эксперты
Compact Scalper - это полностью автоматический советник, работающий небольшое количество времени каждый день. В нем применяется алгоритм, использующий движение цены в качестве основного индикатора. В данной системе имеются предустановленные стоп-лоссы и тейк-профиты, но основной системой для закрытия является динамическое закрытие, которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены, ордера закрываются при соответствующих условиях. У каждого брокера свой принцип работы, следоват
Bands Jazz
Iurii Tokman
Эксперты
Bands Jazz - советник основан на анализе сигналов от индикатора Bollinger Bands . Алгоритм работы эксперта прост, используется СЛ, ТП и траление открытых позиций. Описание настроек TimeBeginHour - Число, задаёт часы времени начала торговли. Значения от 0 - 24. TimeBeginMinute - Число, задаёт минуты времени начала торговли. Значения от 0 - 60. TimeEndHour - Число, задаёт часы времени окончания торговли. Значения от 0 - 24. TimeEndMinute - Число, задаёт минуты времени окончания торговли. Значения
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Эксперты
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Эксперты
Советник IRobot Alligators основан на теории хаоса и техническом индикаторе Аллигатор. Этот советник состоит из трех линий, наложенных на ценовой график, представляющих собой челюсть, зубы и губы Аллигатора. Он предназначен для подтверждения наличия тренда, а также его направления. Как и со всеми скользящими средними, первой двигается короткая (зеленая), за ней следует средняя (красная), а затем длинная (синяя) линия. Если три линии переплетены, то рот аллигатора закрыт, и он "спит". В осциллято
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Эксперты
How it works? This EA trades with Stochastic   Signal Line  and  Base Line  crossovers. Stochastic  will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a buy position if the Signal Line  crosses below  Base Line and base line is below the Buy below crossover level. Opens a sell position if the Signal Line  crosses above
Doji Trader GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed, tested and traded live for GBPUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  DOJI CANDLE PATTERN . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more  PROFITS  there are  BREAKEVEN and TRAILING STOP functions  in the strategy. For every candle the pending orders are modified to adapt
Radiant Trend EA
Khandokar Shakil Rana
Эксперты
Unlock the power of automated trading with this advanced Forex MT4 Expert Advisor, designed to capitalize on market trends using a proven Exponential Moving Average (EMA) strategy. Built for traders who seek consistent results, this EA combines trend-following with robust money management techniques to optimize your trades. Key Features : EMA Trend-Following Strategy : The EA tracks market trends using the EMA indicator, ensuring trades are aligned with the prevailing direction, improving entr
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Эксперты
This Expert Advisor is using three Moving Averages to find the direction of the trend. There is three different Moving Averages that has to be in the right order and the EA is looking for this in different timeframes to make sure it's in the order to trade. Then the EA will look for both the Stochastic and RSI in different timeframes before everything is looking good. Now it will take a BUY or SELL trade, depending on the indicators. It will set the Stop Loss and Take Profit depending on the hig
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Эксперты
Эксперт торгует по сигналам искусственной нейронной сети. Сеть с одним скрытым слоем. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара заданного периода, что многократно увеличивает скорость оптимизации и тестирования. От предыдущей версии эксперта отличается рядом дополнительных возможностей: работает с отложенными ордерами; последующие сделки открывает с увеличенным лотом на заданный шаг; устанавливает сделку в безубыток по истечении заданного времени после её открытия; закрытие сделок по заданном
LinReg EurUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
EU Seeker
Yuri Tikhonov
Эксперты
Использует 1 стратегию поиска тренда по МА, если CCI и WPR находятся в нужном диапазоне перекупленности/перепроданности и цена на заданном расстоянии от MA, то выполняет сделку по направлению тренда. Всегда использует тейк-профит и стоп-лосс, которые обеспечивают защиту депозита в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке. Советник не использует опасные методы торговли, способные уничтожить депозит: сетки, мартингейл, локирование, удержания без стопов. Оптимизирован для EURUSD таймфрейм
Bull Bat MT4
Ryuki Ohno
Эксперты
Этот экспертный советник (EA)   использует простую, но надёжную стратегию, основанную на расхождении между краткосрочной и долгосрочной экспоненциальными скользящими средними (EMA) — EMA20 и EMA200. Открытие позиции происходит в направлении тренда при пересечении ценой EMA200. Советник ориентирован на сильные трендовые движения и построен по принципу торговли по тренду, с целью захвата крупных ценовых движений. Рекомендуемые настройки: Валютная пара:   USDJPY Таймфрейм:   H1 (можно изменить посл
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Эксперты
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Эксперты
Советник расставляет отложенные ордера по точкам индикатора Parabolic Sar. После установки он передвигает ордера вслед за индикатором. Можно настроить на открытие ордеров только BuyStop или только SellStop, если необходимо. По умолчанию выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Кроме индикатора Parapolic Sar, этот советник использует и другие индикаторы для более правильного решения открытия позиции, так что Вам не нужно вмешиваться в его торговлю. Например, он определяет диверг
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
Night Rocker gbpusd
Sergey Sobakin
Эксперты
Night Rocker GBPUSD EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на паре GBPUSD. Период M15. Также имеются отдельные версии советника для других валютных пар! Смотри
EuroDollar Ichimoku M15
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed, tested and traded live for EURUSD M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  ICHIMOKU indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  FIXED  STOP LOSS. To catch the profits there are BREAKEVEN and TRAILING PROFIT functions in the strategy . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps
SurfingTrend
Fabrizio Pierantoni
Эксперты
This expert advisor is optimized for the EUR/USD H1 TIMEFRAME forex value. Its operation is based on a multi time frame moving average strategy, so it can be classified as a trend expert. When the trend has consolidated on one direction the algorithm buys or sells the currency pair. The reference timeframe is relative to H1, so check that the window chart where the expert advisor is launched is set for this period. Below you will see the result of the strategy tester based on the initial con
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Эксперты
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
Другие продукты этого автора
Mahakali
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
1 (1)
Эксперты
MAHAKALI – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD Mahakali — это автоматический торговый эксперт (Expert Advisor), разработанный специально для рынка XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Система ориентирована на структурированное исполнение сделок, дисциплинированное управление рисками и стабильную алгоритмическую торговлю. Золото является одним из самых волатильных инструментов на финансовых рынках. Поведение ликвидности, циклы волатильности и структура рынка постоянно меняются. По
Suvarna Scalper
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Эксперты
Suvarna Scalper Suvarna Scalper это премиальный советник для торговли золотом, разработанный для XAUUSD. Он создан для трейдеров, которым нужна автоматическая система с простой настройкой, контролируемой логикой восстановления и понятным мониторингом на графике. Этот советник создан не только для того, чтобы красиво выглядеть в коротком бэктесте. Главная сила Suvarna Scalper это структура, ориентированная на долгосрочное выживание. Grid торговля по своей природе рискованна, и многие Grid советни
FREE
Remaining Time
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
"Оставшееся время свечи" для MetaTrader 5 "Больше никогда не пропускайте закрытие свечи. Торгуйте с идеальной точностью." Официальный канал обновлений Присоединиться : Dhokiyas Поддержка Написать напрямую : Contact "Оставшееся время свечи — Точный таймер для MT5" "Оставшееся время свечи" — это легкий и точный инструмент для MT5, который в реальном времени показывает точное оставшееся время текущей свечи. Создан для трейдеров, которые ждут подтверждения закрытия свечи и хотят максимально то
FREE
Dhokiyas Prop Passer Gold EA
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Эксперты
Dhokiya's Prop Passer Gold EA Профессиональный советник для XAUUSD, созданный для современных условий рынка золота, дисциплины в prop challenge, защиты funded аккаунтов и торговли с контролируемым риском. Важная настройка для тестирования Для корректного тестирования начальный депозит в Strategy Tester и значение Account Size в настройках советника должны быть одинаковыми. Пример: Если Initial Deposit в Strategy Tester равен 10000, тогда Account Size в настройках советника также должен быть
Bulk Operations
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
Панель Bulk Operations для MetaTrader 5 Панель Bulk Operations это практичный торговый инструмент для MetaTrader 5, созданный для того, чтобы помочь трейдерам управлять несколькими позициями из одной удобной панели. Она объединяет массовое управление сделками, быстрое исполнение, контроль трейлинга, открытие хеджа, живую статистику и компактную функцию сворачивания в одном простом интерфейсе, созданном для скорости и удобства. Этот продукт подходит трейдерам, которым нужен более быстрый контрол
FREE
The Gold Disruptor
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
2.67 (3)
Эксперты
THE GOLD DISRUPTOR – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD Gold Disruptor — это автоматический торговый советник, разработанный специально для рынка XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Система ориентирована на структурированное алгоритмическое исполнение сделок, дисциплинированное управление позициями и долгосрочную стабильность стратегии. Проведено обширное историческое тестирование для оценки поведения системы в различных рыночных условиях. Стратегия предназначена для системного
Bulk Operations MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
Панель Bulk Operations для MetaTrader 4 Панель Bulk Operations это практичный торговый инструмент для MetaTrader 4, созданный для того, чтобы помочь трейдерам управлять несколькими позициями из одной удобной панели. Она объединяет массовое управление сделками, быстрое исполнение, контроль трейлинга, открытие хеджа, живую статистику и компактную функцию сворачивания в одном простом интерфейсе, созданном для скорости и удобства. Этот продукт подходит трейдерам, которым нужен более быстрый контрол
FREE
Remaining Time MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
Candle Remaining Time для MetaTrader 4 Больше никогда не пропускайте закрытие свечи. Торгуйте с идеальной точностью. Утилита точного таймера Candle Remaining Time для MT4 Candle Remaining Time — это легкая и точная утилита для MetaTrader 4, которая отображает точное оставшееся время текущей свечи прямо на графике в режиме реального времени. Инструмент создан для трейдеров, которые полагаются на подтверждение закрытия свечи. Независимо от того, торгуете ли вы скальпинг, внутридневные стратегии,
FREE
The Gold Disruptor MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Эксперты
THE GOLD DISRUPTOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ XAUUSD The Gold Disruptor это структурированная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для трейдеров XAUUSD. Она предназначена для дисциплинированной работы на таймфрейме M5 с контролируемым управлением рисками и адаптивной логикой. Официальный канал обновлений Присоединиться к каналу: Dhokiyas Поддержка Написать напрямую: Связаться РАЗРАБОТАН ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОЛОТА Этот советник оптимизирован специально под поведени
Dhokiyas Market Screener MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
Dhokiyas Market Screener Доступен бесплатный пробный период на 15 дней Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram. Присоединиться к бесплатному пробному периоду https://t.me/dhokiyasbot Почему стоит присоединиться к пробному периоду Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях. Dhokiyas Market Screener это интеллектуальное пр
Dhokiyas Market Screener
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Утилиты
Dhokiyas Market Screener Доступен бесплатный пробный период на 15 дней Получайте сигналы этого программного обеспечения бесплатно в течение 15 дней в Telegram. Присоединиться к бесплатному пробному периоду https://t.me/dhokiyasbot Почему стоит присоединиться к пробному периоду Перед покупкой вы сможете проверить качество сигналов, их своевременность, торговые уровни и то, как это программное обеспечение работает в реальных рыночных условиях. Dhokiyas Market Screener это интеллектуальное пр
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв