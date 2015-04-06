Market Structure Pro EA MT4

Higher High and Lower Low Strategy EA MT4 — это продвинутое автоматизированное торговое решение, разработанное специально для пользователей MetaTrader 4. Это Expert Advisor использует стратегии ценового действия для определения и использования рыночных трендов, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежную автоматизацию для повышения своей торговой эффективности.

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Ключевые особенности

Основная торговая стратегия: Использует более высокие максимумы и более низкие минимумы для определения рыночных трендов и потенциальных точек разворота.

Поддерживаемые таймфреймы: Совместим с несколькими таймфреймами, что позволяет использовать гибкие торговые стратегии в различных рыночных условиях.

Управление рисками: Имеет настраиваемые параметры стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) для защиты ваших инвестиций.

Трейлинг-стоп: Реализует функцию трейлинг-стопа для обеспечения прибыли по мере движения сделок в вашу пользу.

Фильтры входа: Включает spread и фильтры времени сессии для обеспечения оптимальных торговых условий.

Управление позициями: Предлагает варианты мартингейла и сеточной торговли для увеличения объема сделок в периоды просадки.

Совместимость с брокерами: Разработан для эффективной работы с большинством брокеров, обеспечивая бесшовную интеграцию и производительность.

Визуальная панель управления: Предоставляет удобный интерфейс для отображения статистики торговли, что упрощает мониторинг производительности в реальном времени.

Уведомления: Отправляет уведомления через всплывающие окна, push-уведомления или электронную почту, чтобы держать вас в курсе торговой активности.

Совместимость с бэктестированием: Позволяет тестировать исторические данные для проверки стратегий и оптимизации производительности перед выходом в реальный рынок.

Ощутите мощь автоматизированной торговли с Higher High and Lower Low Strategy EA MT4, специально разработанной для пользователей MetaTrader 4.

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