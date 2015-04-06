Market Structure Pro EA MT4

Higher High and Lower Low Strategy EA MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的先进自动化交易解决方案。该 Expert Advisor 利用价格行为策略来识别和把握市场趋势，使其适合寻求可靠自动化以提升交易表现的交易者。

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主要特点

核心交易策略：利用高点和低点来识别市场趋势和潜在反转点。

支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许在各种市场条件下灵活交易策略。

风险管理：具有可自定义的止损 (SL) 和止盈 (TP) 参数，以保护您的投资。

跟踪止损：实施跟踪止损功能，以在交易向有利方向移动时锁定利润。

入场过滤器：结合 spread 和会话时间过滤器，以确保最佳交易条件。

头寸管理：提供马丁格尔和网格交易选项，以在回撤期间增加交易量。

经纪商兼容性：设计与大多数经纪商有效配合，确保无缝集成和性能。

可视化仪表板：提供用户友好的交易统计显示，便于实时监控表现。

警报：通过弹出窗口、推送通知或电子邮件发送通知，以便您随时了解交易活动。

回测兼容性：允许进行历史数据测试，以验证策略并在上线前优化表现。

体验 Higher High and Lower Low Strategy EA MT4 的自动化交易力量，专为 MetaTrader 4 用户量身定制。

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