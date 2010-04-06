Summary Signal Line

SummarySignalLine — это интеллектуальный мульти-индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы от пяти классических технических индикаторов в единую сглаженную сигнальную линию. Индикатор визуализирует общую рыночную тенденцию в простом и интуитивно понятном формате с цветовой кодировкой.

Ключевые особенности

  1. Композитный анализ — объединяет MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic и ATR

  2. Сглаженный сигнал — устраняет рыночный шум с настраиваемым сглаживанием

  3. Визуальная ясность — цветовая градация от зеленого (бычий) к красному (медвежий)

  4. Гибкая настройка — полный контроль над параметрами составляющих индикаторов

  5. Профессиональный вид — уровни, подписи, настраиваемые цвета

Принцип работы

Индикатор вычисляет индивидуальные сигналы от каждого из пяти компонентов, присваивает им веса, суммирует и преобразует в единую оценку от 0 до 4:

  • 0 — Сильный бычий сигнал (темно-зеленый, верх)

  • 1 — Бычий сигнал (ярко-зеленый)

  • 2 — Нейтральный (серый, середина)

  • 3 — Медвежий сигнал (оранжево-красный)

  • 4 — Сильный медвежий сигнал (красный, низ)

Интерпретация сигналов

  • Линия в верхней зоне (0-1.5) — преобладание бычьих сигналов

  • Линия в средней зоне (1.5-2.5) — нейтральный или смешанный рынок

  • Линия в нижней зоне (2.5-4) — преобладание медвежьих сигналов

  • Резкие цветовые переходы — изменение рыночной динамики

Сценарии использования

  1. Определение тренда — быстрая оценка общего направления

  2. Фильтрация сигналов — подтверждение торговых установок

  3. Выявление разворотов — переход через нейтральную зону

  4. Анализ силы тренда — положение относительно крайних уровней

  5. Синхронизация таймфреймов — согласованность сигналов


