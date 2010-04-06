Summary Signal Line
- Индикаторы
- Evgeniy Kornilov
- Версия: 5.3
SummarySignalLine — это интеллектуальный мульти-индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы от пяти классических технических индикаторов в единую сглаженную сигнальную линию. Индикатор визуализирует общую рыночную тенденцию в простом и интуитивно понятном формате с цветовой кодировкой.
Ключевые особенности
-
Композитный анализ — объединяет MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic и ATR
-
Сглаженный сигнал — устраняет рыночный шум с настраиваемым сглаживанием
-
Визуальная ясность — цветовая градация от зеленого (бычий) к красному (медвежий)
-
Гибкая настройка — полный контроль над параметрами составляющих индикаторов
-
Профессиональный вид — уровни, подписи, настраиваемые цвета
Принцип работы
Индикатор вычисляет индивидуальные сигналы от каждого из пяти компонентов, присваивает им веса, суммирует и преобразует в единую оценку от 0 до 4:
-
0 — Сильный бычий сигнал (темно-зеленый, верх)
-
1 — Бычий сигнал (ярко-зеленый)
-
2 — Нейтральный (серый, середина)
-
3 — Медвежий сигнал (оранжево-красный)
-
4 — Сильный медвежий сигнал (красный, низ)
Интерпретация сигналов
-
Линия в верхней зоне (0-1.5) — преобладание бычьих сигналов
-
Линия в средней зоне (1.5-2.5) — нейтральный или смешанный рынок
-
Линия в нижней зоне (2.5-4) — преобладание медвежьих сигналов
-
Резкие цветовые переходы — изменение рыночной динамики
Сценарии использования
-
Определение тренда — быстрая оценка общего направления
-
Фильтрация сигналов — подтверждение торговых установок
-
Выявление разворотов — переход через нейтральную зону
-
Анализ силы тренда — положение относительно крайних уровней
-
Синхронизация таймфреймов — согласованность сигналов