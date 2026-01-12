Forex17 Bollinger Channel

このインジケーターは、ボリンジャータイプのボラティリティチャネルの上限バンドと下限バンドのみを表示し、中央の移動平均線は描画しません。主な目的は、クリーンで柔軟なボラティリティエンベロープを提供し、トレーダーがチャネル境界に対する価格の動きに集中できるようにすることです。

従来のボリンジャーバンドとは異なり、本インジケーターでは移動平均線は内部計算のみに使用されます。中央線は視覚的な混雑を減らし、必要に応じてユーザーが別途管理できるよう、意図的に非表示となっています。

上限バンドと下限バンドにはそれぞれ独立した色を設定でき、視認性の向上やチャートテーマ、個人の好みに柔軟に対応できます。従来のボリンジャーバンドの外観を使用したい場合は、同じパラメータの移動平均線を別途追加することで再現可能です。期間と価格ソースを一致させることで、標準的なボリンジャー構造を効果的に再構築できます。

現段階では、本インジケーターは終値に基づく単純移動平均（SMA）のみに意図的に制限されています。この設計により、計算の透明性、一貫性、パフォーマンスの安定性が確保されます。十分なユーザー要望があれば、将来のアップデートでEMAやWMAなど他の移動平均タイプのサポートを検討する可能性があります。

主な特徴：

上限および下限のボラティリティバンドのみを表示
中央線は描画されない（計算のみ）
上下バンドの色を個別に設定可能
終値ベースの単純移動平均（SMA）を使用
クリーンでミニマルなチャート外観
期間および偏差を完全に設定可能
すべての銘柄と時間足に対応
軽量でパフォーマンス最適化済み

一般的な使用例：

ボラティリティの拡大・収縮分析
価格とボラティリティ極値の相互作用の観察
チャネルベースの市場構造分析
ブレイクアウトまたはレンジ維持の研究
プライスアクションや外部指標との組み合わせ
ユーザー定義の中線を用いたボリンジャースタイル設定

本インジケーターは売買シグナル、アラート、または自動判断を提供しません。ユーザーの手法に応じて、裁量的またはシステマティックなトレードを支援するための視覚的分析ツールです。

既存のワークフローにシームレスに統合できるよう設計されており、チャートを整理しつつ柔軟かつ視覚的に効率的な分析を可能にします。

(Translated with AI assistance)


作者のその他のプロダクト
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
ユーティリティ
Forex17 Clock は、MetaTrader 5 用に開発された軽量かつミニマルなユーティリティで、ブローカーのサーバー時間および／またはユーザーが調整した時間をチャート上に表示します。本製品の目的は、チャート分析を妨げることなく、明確で正確な時間情報を提供し、チャートを常に見やすく保つことです。 この時計は、パネル、背景、枠線などの視覚的に邪魔になる要素を使用せず、テキストのみでチャート上に表示されます。この設計により、低リソース消費、明暗テーマへの高い互換性、価格スケールやローソク足への完全な配慮が実現されています。シンプルさ、視覚的整理、安定性を重視するトレーダー向けのツールです。 Forex17 Clock では、表示位置となるチャートの角を選択し、フォントサイズや色を調整し、サーバー時間に対する時間オフセットを設定できます。これにより、ローカル時間やタイムゾーン差などの重要な時間情報を、チャート上で簡単かつ確実に確認できます。 本製品は市場分析を行わず、トレードシグナルを生成せず、注文を実行せず、他のインジケーターやエキスパートアドバイザーと技術的に統合されることもあ
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
インディケータ
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots は、価格がボリンジャーバンドの上限または下限を明確に突破した際に、音によるアラートを発するインジケーターです。上方向と下方向のブレイクアウトには異なるサウンドが割り当てられており、潜在的な買われ過ぎ・売られ過ぎの状況を直感的に把握することができます。 本バージョンは描画を行わない設計となっており、チャート上には一切の視覚的要素を表示しません。そのため、チャートを常にクリーンな状態に保ちたいトレーダーや、価格そのものに集中したいユーザーに適しています。 ボリンジャーバンドの期間、偏差設定、アラートの発生間隔などを細かく調整でき、異なる時間足や取引スタイルに柔軟に対応可能です。音のみで状態を把握できるため、複数チャートの監視やバックグラウンドでの使用にも適しています。 AI の支援により翻訳されました。
FREE
Forex17 BreakEven Price
Robinson Alves Lemos
ユーティリティ
Forex17 BreakEven Price は、MetaTrader 5 用の金融リファレンス指標で、取引または当日の financial break-even 価格をチャート上に直接表示します。 本インジケーターは注文の実行、ポジション管理、シグナル生成、意思決定の自動化を行いません。口座の財務結果に基づいた客観的な参照を提供する、手動取引支援のための視覚的ツールです。 インジケーターが表示する内容 インジケーターは、balance、equity、および現在の純エクスポージャーの関係に基づいて算出された financial break-even を示す水平ラインをチャート上に 1 本表示します。 表示される参照価格は、現在オープンしているポジションのみを考慮した場合に、取引または当日の総合的な財務結果が概ねゼロとなる価格水準を示します。 一度に表示される計算モードは 1 つのみで、モードが同時に表示されることはありません。 動作モード Operation Financial Break-even (from first entry balance) このモードでは、取引開始時
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信