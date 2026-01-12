このインジケーターは、ボリンジャータイプのボラティリティチャネルの上限バンドと下限バンドのみを表示し、中央の移動平均線は描画しません。主な目的は、クリーンで柔軟なボラティリティエンベロープを提供し、トレーダーがチャネル境界に対する価格の動きに集中できるようにすることです。

従来のボリンジャーバンドとは異なり、本インジケーターでは移動平均線は内部計算のみに使用されます。中央線は視覚的な混雑を減らし、必要に応じてユーザーが別途管理できるよう、意図的に非表示となっています。

上限バンドと下限バンドにはそれぞれ独立した色を設定でき、視認性の向上やチャートテーマ、個人の好みに柔軟に対応できます。従来のボリンジャーバンドの外観を使用したい場合は、同じパラメータの移動平均線を別途追加することで再現可能です。期間と価格ソースを一致させることで、標準的なボリンジャー構造を効果的に再構築できます。

現段階では、本インジケーターは終値に基づく単純移動平均（SMA）のみに意図的に制限されています。この設計により、計算の透明性、一貫性、パフォーマンスの安定性が確保されます。十分なユーザー要望があれば、将来のアップデートでEMAやWMAなど他の移動平均タイプのサポートを検討する可能性があります。

主な特徴：

上限および下限のボラティリティバンドのみを表示

中央線は描画されない（計算のみ）

上下バンドの色を個別に設定可能

終値ベースの単純移動平均（SMA）を使用

クリーンでミニマルなチャート外観

期間および偏差を完全に設定可能

すべての銘柄と時間足に対応

軽量でパフォーマンス最適化済み

一般的な使用例：

ボラティリティの拡大・収縮分析

価格とボラティリティ極値の相互作用の観察

チャネルベースの市場構造分析

ブレイクアウトまたはレンジ維持の研究

プライスアクションや外部指標との組み合わせ

ユーザー定義の中線を用いたボリンジャースタイル設定

本インジケーターは売買シグナル、アラート、または自動判断を提供しません。ユーザーの手法に応じて、裁量的またはシステマティックなトレードを支援するための視覚的分析ツールです。

既存のワークフローにシームレスに統合できるよう設計されており、チャートを整理しつつ柔軟かつ視覚的に効率的な分析を可能にします。

