Forex17 Bollinger Channel

Cet indicateur affiche uniquement les bandes supérieure et inférieure d’un canal de volatilité de type Bollinger, sans tracer la moyenne mobile centrale. Son objectif principal est de fournir une enveloppe de volatilité propre et flexible, permettant aux traders de se concentrer sur le comportement du prix par rapport aux limites du canal, tout en conservant un contrôle total sur l’esthétique et la composition du graphique.

Contrairement aux bandes de Bollinger traditionnelles, où la moyenne mobile centrale est toujours affichée, cet indicateur utilise la moyenne mobile uniquement à des fins de calcul interne. La ligne centrale est intentionnellement masquée afin de réduire l’encombrement visuel et de donner à l’utilisateur la liberté de gérer la ligne médiane séparément s’il le souhaite.

Les bandes supérieure et inférieure peuvent être configurées avec des couleurs indépendantes, offrant une meilleure distinction visuelle et une adaptation optimale à différents thèmes graphiques ou préférences personnelles. Les traders souhaitant utiliser l’apparence classique des bandes de Bollinger peuvent facilement ajouter un indicateur de moyenne mobile séparé avec les mêmes paramètres. En alignant la période et la source de prix, l’utilisateur recrée efficacement la structure Bollinger standard, tout en conservant un contrôle total sur la couleur et le style de la ligne médiane.

À ce stade, l’indicateur est volontairement limité à une Moyenne Mobile Simple (SMA) calculée sur le prix de clôture. Ce choix de conception garantit la transparence des calculs, la cohérence et la stabilité des performances. Si l’intérêt des utilisateurs est suffisant, la prise en charge d’autres types de moyennes mobiles (EMA, WMA, etc.) pourra être envisagée dans de futures mises à jour.

Caractéristiques principales :

Affiche uniquement les bandes de volatilité supérieure et inférieure

Aucune ligne centrale affichée (calcul uniquement)

Paramètres de couleur indépendants pour les bandes

Utilise une Moyenne Mobile Simple (SMA) sur la clôture

Aspect graphique propre et minimaliste

Période et déviation entièrement configurables

Compatible avec tous les symboles et unités de temps

Léger et optimisé pour les performances

Cas d’utilisation typiques :

Analyse de l’expansion et de la contraction de la volatilité

Observation de l’interaction du prix avec les extrêmes de volatilité

Analyse de la structure du marché basée sur des canaux

Études de cassure ou de maintien de range

Confluence avec le price action ou des indicateurs externes

Configurations de type Bollinger avec ligne médiane définie par l’utilisateur

Cet indicateur ne fournit ni signaux de trading, ni alertes, ni décisions automatisées. Il s’agit d’un outil d’analyse visuelle destiné à soutenir des approches de trading discrétionnaires ou systématiques, selon la méthodologie de l’utilisateur.

L’indicateur est conçu pour s’intégrer parfaitement aux flux de travail existants, permettant aux traders de construire leurs propres couches d’interprétation tout en conservant des graphiques organisés, flexibles et visuellement efficaces.

