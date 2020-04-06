Pharaoh Gold V
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 5.26
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
Pharaoh Gold тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда.
Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. Ваш долгосрочный финансовый успех является нашим приоритетом, поэтому советник оснащен передовыми механизмами защиты депозитов. Используя передовые алгоритмы управления рисками и настраиваемые параметры проскальзывания, потенциальные потери сводятся к минимуму, а ваш капитал защищен.
Основные характеристики Pharaoh Gold :
Проверенные модели движения цен: определяют статистически значимые ценовые закономерности для определения оптимальных точек входа и выхода.
Адаптивность: постоянно обновляет алгоритмы на основе текущих данных для адаптации к изменениям рынка и использования новых возможностей.
Постоянная прибыльность: обеспечивает последовательные и прибыльные результаты в различных рыночных условиях.
Надежная защита счета: минимизирует просадки и защищает капитал с помощью расширенных функций управления рисками.
Универсальность: подходит как для профессиональных трейдеров, так и для индивидуальных инвесторов, стремящихся к долгосрочному успеху.
Преимущества Pharaoh Gold :
Высокая точность торговли: выполняет сделки с высокой точностью, повышая эффективность торговли и потенциальную прибыль.
Конкурентное преимущество: предоставляет трейдерам инструменты для уверенной навигации на рынке и достижения стабильных результатов.
Снижение риска: минимизирует влияние просадок и защищает капитал за счет эффективного риска менеджмент.
Уверенность в торговле: позволяет трейдерам выходить на рынок с четким пониманием и стратегией.
Независимо от вашего торгового опыта, Pharaoh Gold дает вам возможность уверенно торговать, точно совершать сделки и последовательно достигать своих финансовых целей. Уникальное сочетание технологий искусственного интеллекта, проверенных торговых стратегий и расширенной защиты счета позволяет трейдерам добиваться стабильного успеха и уверенно ориентироваться на рынке.
Рекомендации:
Рекомендуемый таймфрейм: Любой.
Рекомендуемый метод бэктестинга: М5 + каждый тик
Поддерживаемые валютные пары: XAUUSD + любая
Рекомендуемые настройки: настройки по умолчанию
Эффективная торговая логика.
Расширенный торговый алгоритм на основе ИИ.
Высокочастотная торговля для максимально прибыльных возможностей.
Полностью автоматизировано: установил и забыл.
Интеллектуальная система управления финансами.
Система защиты от просадок.
Точный вход и выход Алгоритмы.
Защита от спреда.
Система защиты прибыли.
Алгоритмы сокращения просадок.
Важное примечание:
Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Рекомендуется протестировать Pharaoh Gold на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности, и существует вероятность убытков.