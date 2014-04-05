Divergence Matrix

一次看懂行情背后的隐形力量！

14种指标背离信号，一眼锁定潜在趋势反转点！

无重绘设计，让分析更可靠、决策更自信！

这款多指标背离分析神器，集合了14个核心指标的背离提示：MACD线、MACD量柱、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMA-CD、CMF、MFI、ATR、EOM、ROC、Williams%R。它并不是简单地在图上显示14条指标线，而是精准提示每个指标的关键背离点，让你迅速捕捉潜在的趋势反转信号。

用户可以根据自己的策略，自定义开启或关闭任意指标背离提示，保持图表整洁，操作自由度高。为了保证信号可靠性，本指标采用延迟4根K线显示的方法，这样可以避免重绘问题，确保每一个背离点都是经过行情回测确认的有效形态。虽然不能作为实时买卖信号，但它可以帮助你分析行情趋势、判断市场方向、规避盲目入场风险。

使用它，你将获得比单一指标更全面的市场参考，更直观的趋势分析，更可靠的交易决策支持。无论你是外汇、期货还是股票交易者，这款指标都能让你的背离分析变得简单、高效、专业。

让复杂的背离分析一目了然，把握每一次关键趋势机会，从这一刻开始，提升你的交易判断力和决策自信！