Divergence Matrix
- Indicatori
- Wei Li
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Scopri le forze nascoste dietro il mercato a colpo d’occhio!
14 segnali di divergenza da più indicatori, individuando istantaneamente i potenziali punti di inversione del trend!
Design senza repaint per un’analisi più affidabile e decisioni più sicure.
Questo strumento di divergenza multi-indicatore combina 14 indicatori principali: linea MACD, istogramma MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC e Williams %R. A differenza della semplice visualizzazione di 14 linee di indicatori sul grafico, evidenzia con precisione i punti chiave di divergenza di ciascun indicatore, permettendoti di catturare rapidamente i segnali potenziali di inversione del trend.
Gli utenti possono personalizzare quali divergenze degli indicatori visualizzare, mantenendo il grafico pulito e un alto livello di libertà operativa. Per garantire l’affidabilità dei segnali, questo strumento li mostra con un ritardo di 4 barre, evitando efficacemente problemi di repaint e assicurando che ogni punto di divergenza sia un modello validato tramite backtesting di mercato. Sebbene non debba essere utilizzato come segnale di acquisto/vendita in tempo reale, aiuta ad analizzare le tendenze di mercato, determinare la direzione del mercato ed evitare ingressi avventati.
Con questo strumento, ottieni una prospettiva di mercato più completa rispetto a un singolo indicatore, un’analisi dei trend più intuitiva e un supporto più affidabile per le decisioni di trading. Che tu operi su Forex, futures o azioni, questo indicatore rende l’analisi delle divergenze semplice, efficiente e professionale.
Rendi chiara l’analisi complessa delle divergenze, sfrutta ogni opportunità critica di trend e aumenta da oggi il tuo giudizio e la tua fiducia nelle decisioni di trading!