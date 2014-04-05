一目で市場の隠れた力を見抜く！

14種類の複数指標によるダイバージェンスシグナルが、潜在的なトレンド反転ポイントを瞬時に捉えます！

リペイントなしの設計で、より信頼性の高い分析と自信を持った意思決定をサポート。

このマルチ指標ダイバージェンスツールは、14の主要指標を統合しています：MACDライン、MACDヒストグラム、RSI、ストキャスティクス、CCI、モメンタム、OBV、VWMA-CD、CMF、MFI、ATR、EOM、ROC、Williams %R。単に14本の指標線をチャート上に表示するのではなく、各指標の重要なダイバージェンスポイントを正確に示し、潜在的なトレンド反転シグナルを素早く捉えることができます。

ユーザーは、任意の指標のダイバージェンス表示をカスタマイズでき、チャートをすっきり保ちつつ高い操作自由度を維持できます。信頼性を確保するため、本ツールは4本のローソク足遅延でシグナルを表示し、リペイント問題を効果的に回避し、各ダイバージェンスポイントが市場バックテストで確認された有効パターンであることを保証します。リアルタイムの売買シグナルとして使用することはできませんが、市場トレンドの分析、方向性の判断、無謀なエントリー回避に役立ちます。

このツールを使えば、単一の指標よりも市場全体の把握が容易になり、トレンド分析が直感的になり、取引判断の信頼性も向上します。FX、先物、株式取引のいずれでも、この指標はダイバージェンス分析を簡単、効率的、そしてプロフェッショナルにします。

複雑なダイバージェンス分析を一目で分かるようにし、重要なトレンドチャンスを逃さず、今日から取引判断力と自信を高めましょう！