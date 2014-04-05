Divergence Matrix

시장 뒤에 숨겨진 힘을 한눈에 파악하세요!

14가지 지표의 다이버전스 신호로 잠재적인 트렌드 전환 지점을 즉시 포착!

리페인트 없는 설계로 보다 신뢰할 수 있는 분석과 자신 있는 의사결정 지원.

이 멀티 지표 다이버전스 도구는 14개의 핵심 지표를 통합합니다: MACD 라인, MACD 히스토그램, RSI, 스토캐스틱, CCI, 모멘텀, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC, Williams %R. 단순히 차트에 14개의 지표 라인을 표시하는 것이 아니라, 각 지표의 핵심 다이버전스 포인트를 정확하게 표시하여 잠재적인 트렌드 전환 신호를 빠르게 포착할 수 있습니다.

사용자는 원하는 지표의 다이버전스 표시를 자유롭게 설정하여 차트를 깔끔하게 유지하고 높은 조작 자유도를 확보할 수 있습니다. 신호의 신뢰성을 보장하기 위해, 이 도구는 4개의 봉 지연 후 신호를 표시하여 리페인트 문제를 효과적으로 방지하고, 각 다이버전스 포인트가 시장 백테스트를 통해 확인된 유효한 패턴임을 보장합니다. 실시간 매수/매도 신호로 사용하기에는 적합하지 않지만, 시장 트렌드를 분석하고 방향성을 판단하며 무분별한 진입을 피하는 데 도움을 줍니다.

이 도구를 사용하면 단일 지표보다 더 포괄적인 시장 시각을 얻고, 트렌드 분석이 직관적이며, 거래 결정의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 외환, 선물, 주식 거래 여부와 관계없이, 이 지표는 다이버전스 분석을 쉽고, 효율적이며, 전문적으로 만들어줍니다.

복잡한 다이버전스 분석을 한눈에 파악하고, 중요한 트렌드 기회를 놓치지 않으며, 오늘부터 거래 판단력과 자신감을 향상시키세요!

먼저를 다운로드하여 인터페이스와 핵심 다이버전스 신호에 빠르게 익숙해지세요. 그 후, 전체 14개 지표와 고급 기능을 잠금 해제할 수 있는 풀 버전으로 업그레이드할지 결정할 수 있습니다.