Divergence Matrix
시장 뒤에 숨겨진 힘을 한눈에 파악하세요!
14가지 지표의 다이버전스 신호로 잠재적인 트렌드 전환 지점을 즉시 포착!
리페인트 없는 설계로 보다 신뢰할 수 있는 분석과 자신 있는 의사결정 지원.
이 멀티 지표 다이버전스 도구는 14개의 핵심 지표를 통합합니다: MACD 라인, MACD 히스토그램, RSI, 스토캐스틱, CCI, 모멘텀, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC, Williams %R. 단순히 차트에 14개의 지표 라인을 표시하는 것이 아니라, 각 지표의 핵심 다이버전스 포인트를 정확하게 표시하여 잠재적인 트렌드 전환 신호를 빠르게 포착할 수 있습니다.
사용자는 원하는 지표의 다이버전스 표시를 자유롭게 설정하여 차트를 깔끔하게 유지하고 높은 조작 자유도를 확보할 수 있습니다. 신호의 신뢰성을 보장하기 위해, 이 도구는 4개의 봉 지연 후 신호를 표시하여 리페인트 문제를 효과적으로 방지하고, 각 다이버전스 포인트가 시장 백테스트를 통해 확인된 유효한 패턴임을 보장합니다. 실시간 매수/매도 신호로 사용하기에는 적합하지 않지만, 시장 트렌드를 분석하고 방향성을 판단하며 무분별한 진입을 피하는 데 도움을 줍니다.
이 도구를 사용하면 단일 지표보다 더 포괄적인 시장 시각을 얻고, 트렌드 분석이 직관적이며, 거래 결정의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 외환, 선물, 주식 거래 여부와 관계없이, 이 지표는 다이버전스 분석을 쉽고, 효율적이며, 전문적으로 만들어줍니다.
복잡한 다이버전스 분석을 한눈에 파악하고, 중요한 트렌드 기회를 놓치지 않으며, 오늘부터 거래 판단력과 자신감을 향상시키세요!먼저 핵심 기능을 체험해 보고 싶으신가요?
먼저 Divergence Matrix SE(라이트 버전) 를 다운로드하여 인터페이스와 핵심 다이버전스 신호에 빠르게 익숙해지세요. 그 후, 전체 14개 지표와 고급 기능을 잠금 해제할 수 있는 풀 버전으로 업그레이드할지 결정할 수 있습니다.
[지금 SE 버전 체험하기]