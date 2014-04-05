Divergence Matrix

Découvrez les forces cachées derrière le marché en un coup d’œil !
14 signaux de divergence provenant de plusieurs indicateurs, identifiant instantanément les points potentiels de retournement de tendance !
Conception sans recalcul pour une analyse plus fiable et des décisions plus confiantes.

Cet outil de divergence multi-indicateurs combine 14 indicateurs clés : ligne MACD, histogramme MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC et Williams %R. Contrairement à la simple affichage de 14 lignes d’indicateurs sur le graphique, il met en évidence avec précision les points de divergence clés de chaque indicateur, vous permettant de capturer rapidement les signaux potentiels de retournement de tendance.

Les utilisateurs peuvent personnaliser l’affichage des divergences pour chaque indicateur, gardant le graphique clair tout en conservant une grande liberté d’action. Pour garantir la fiabilité des signaux, cet outil les affiche avec un décalage de 4 bougies, évitant ainsi les problèmes de recalcul et assurant que chaque point de divergence est un modèle validé par backtesting. Bien qu’il ne doive pas être utilisé comme signal d’achat/vente en temps réel, il aide à analyser les tendances du marché, à déterminer la direction du marché et à éviter les entrées impulsives.

Avec cet outil, vous obtenez une perspective plus complète du marché qu’avec un seul indicateur, une analyse de tendance plus intuitive et un support plus fiable pour vos décisions de trading. Que vous négociiez le Forex, les futures ou les actions, cet indicateur rend l’analyse des divergences simple, efficace et professionnelle.

Rendez l’analyse complexe des divergences claire, saisissez chaque opportunité critique de tendance et améliorez dès aujourd’hui votre jugement et votre confiance dans vos décisions de trading !


