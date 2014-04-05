Divergence Matrix

Veja as forças ocultas por trás do mercado em um instante!

14 sinais de divergência de múltiplos indicadores, identificando instantaneamente os possíveis pontos de reversão de tendência!

Design sem repintura para uma análise mais confiável e decisões mais seguras.

Esta ferramenta de divergência multiindicador combina 14 indicadores principais: linha MACD, histograma MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC e Williams %R. Diferente de apenas exibir 14 linhas de indicadores no gráfico, ela destaca com precisão os pontos-chave de divergência de cada indicador, permitindo capturar rapidamente sinais potenciais de reversão de tendência.

Os usuários podem personalizar quais divergências de indicadores exibir, mantendo o gráfico limpo e com alto nível de flexibilidade operacional. Para garantir a confiabilidade dos sinais, esta ferramenta mostra os sinais com um atraso de 4 velas, evitando efetivamente problemas de repintura e assegurando que cada ponto de divergência seja um padrão validado por backtesting do mercado. Embora não deva ser usada como sinal de compra/venda em tempo real, ajuda a analisar tendências de mercado, determinar a direção do mercado e evitar entradas impulsivas.

Com esta ferramenta, você obtém uma perspectiva de mercado mais completa do que com um único indicador, uma análise de tendências mais intuitiva e um suporte mais confiável para decisões de trading. Seja você um trader de Forex, futuros ou ações, este indicador torna a análise de divergências simples, eficiente e profissional.

Torne a análise complexa de divergências clara, aproveite cada oportunidade crítica de tendência e eleve seu julgamento e confiança nas decisões de trading a partir de hoje!