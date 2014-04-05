Divergence Matrix

¡Descubre las fuerzas ocultas detrás del mercado de un vistazo!
14 señales de divergencia de múltiples indicadores, ¡bloqueando instantáneamente los posibles puntos de reversión de tendencia!
Diseño sin re-pintado para un análisis más confiable y decisiones más seguras.

Esta herramienta de divergencia multiindicador combina 14 indicadores clave: línea MACD, histograma MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC y Williams %R. A diferencia de simplemente mostrar 14 líneas de indicadores en el gráfico, resalta con precisión los puntos clave de divergencia de cada indicador, permitiéndote capturar rápidamente señales potenciales de reversión de tendencia.

Los usuarios pueden personalizar qué divergencias de indicadores mostrar, manteniendo el gráfico limpio y con un alto grado de libertad operativa. Para garantizar la fiabilidad de las señales, esta herramienta muestra las señales con un retraso de 4 velas, evitando efectivamente problemas de re-pintado y asegurando que cada punto de divergencia sea un patrón validado mediante pruebas de retroceso. Aunque no debe usarse como señal de compra/venta en tiempo real, ayuda a analizar la tendencia del mercado, determinar la dirección del mercado y evitar entradas impulsivas.

Con esta herramienta, obtienes una perspectiva del mercado más completa que con un solo indicador, un análisis de tendencias más intuitivo y un soporte de decisiones comerciales más confiable. Ya sea que operes en Forex, futuros o acciones, este indicador hace que el análisis de divergencias sea simple, eficiente y profesional.

Haz que el análisis complejo de divergencias sea claro, aprovecha cada oportunidad crítica de tendencia y mejora tu juicio y confianza en las decisiones de trading desde hoy.


