Divergence Matrix

Piyasadaki gizli güçleri bir bakışta görün!

Birden fazla göstergeden 14 farklı uyumsuzluk sinyali ile potansiyel trend dönüş noktalarını anında yakalayın!

Yeniden çizim yapmayan tasarım sayesinde daha güvenilir analiz ve daha emin kararlar.

Bu çok göstergeli uyumsuzluk aracı, 14 temel göstergeden oluşur: MACD hattı, MACD histogramı, RSI, Stokastik, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC ve Williams %R. Grafik üzerinde sadece 14 gösterge çizgisi göstermek yerine, her göstergenin kritik uyumsuzluk noktalarını hassas şekilde işaretler ve potansiyel trend dönüş sinyallerini hızlıca yakalamanızı sağlar.

Kullanıcılar, hangi göstergelerin uyumsuzluk sinyallerinin gösterileceğini özelleştirebilir, grafiği temiz tutabilir ve yüksek işlem özgürlüğü elde edebilir. Sinyallerin güvenilirliğini sağlamak için, bu araç sinyalleri 4 mum gecikmeli olarak gösterir; böylece yeniden çizim sorunları etkili şekilde önlenir ve her uyumsuzluk noktası piyasa geri testleriyle doğrulanmış geçerli bir formasyon olur. Gerçek zamanlı al/sat sinyali olarak kullanılamasa da, piyasa trendlerini analiz etmenize, yönünü belirlemenize ve kontrolsüz işlemlerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Bu araç ile tek bir göstergeye göre daha kapsamlı bir piyasa bakışı elde eder, trend analizini daha sezgisel yapar ve ticari kararlarınız için daha güvenilir destek sağlar. Forex, vadeli işlemler veya hisse senetleriyle işlem yapıyor olsanız da, bu gösterge uyumsuzluk analizini basit, verimli ve profesyonel hale getirir.

Karmaşık uyumsuzluk analizini net bir şekilde görün, her kritik trend fırsatını yakalayın ve bugünden itibaren ticaret kararlarınızda yargınızı ve güveninizi artırın!