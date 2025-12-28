Momentum Pulse Hunter

Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Açıklama (Türkçe)

🎯 Genel Bakış
Momentum Pulse Hunter, akıllı teknik göstergelerle geliştirilmiş bir ızgara ticaret stratejisi kullanan sofistike bir otomatik ticaret uzman danışmanıdır. Bu EA, katı risk yönetimi protokollerini korurken piyasa hareketlerinden her iki yönde de faydalanmak üzere tasarlanmıştır.

 Ana Özellikler

📊 Akıllı Sinyal Sistemi

  • Özelleştirilmiş RSI Göstergesi: Satış (50) ve alım (15) için özel seviyelerle özelleştirilmiş ayarlar (15 periyot) kullanır.

  • Bollinger Bantları: Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini belirlemek için 20 periyot, 1.5 sapma.

  • Trend Filtresi (opsiyonel): Yönsel eğilimi belirlemek için H4 zaman diliminde 200 periyotlu SMA.

 Gelişmiş Izgara Yönetimi

  • Dinamik Izgara Stratejisi: Yapılandırılabilir aralıklarla (varsayılan 200 puan) maksimum 9 pozisyon açar.

  • Akıllı Lot Ölçeklendirme: Çarpan sistemi (ilk 5 pozisyon için 2.0x, sonrasında 1.3x).

  • Uyarlanabilir Kar Alma: TP başlangıçta 120 puandan, 6 pozisyondan sonra 10 puana ayarlanır.

  • Spread Koruması: Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi (varsayılan 15 puan).

🛡️ Risk Yönetim Sistemi

  • Yüzde Bazlı Risk: Hesap bakiyesine dayalı dinamik lot hesaplama (1000 bakiye başına %0.001 risk).

  • Özsermaye Koruması: %30 düşüşte otomatik stop-loss (yapılandırılabilir).

  • Pozisyon Kontrolü: Aşırı pozisyon açmayı önlemek için maksimum emir limitleri.

  • Zaman Tabanlı İşlem: Sadece belirli dakikalarda (00, 15, 30, 45) işlem yapar.

🏆 Performans Vurguları

  • Olağanüstü Getiri: Sadece 4 ayda %50 kar elde etti.

  • Tutarlı Performans: Çeşitli piyasa koşulları için güvenilir ızgara stratejisi.

  • Dengeli Risk-Ödül: Sürdürülebilir büyüme için optimize edilmiş risk yönetimi.

🔧 Teknik Özellikler

  • Platform: MetaTrader 5

  • Para Birimleri: Majör pariteler için optimize edilmiştir (tavsiye edilir).

  • Zaman Dilimleri: Tüm zaman dilimlerinde çalışır.

  • Sihirli Numarası: 123456 (yapılandırılabilir).

  • Spread Limiti: Maksimum 15 puan.

⚙️ Optimum Ayarlar

  • Risk Seviyesi: 1000 bakiye başına %0.001 risk (risk toleransına göre ayarlanabilir).

  • Izgara Mesafesi: Dengeli risk maruziyeti için 200 puan.

  • Maksimum Emir: Optimum sermaye kullanımı için 9 pozisyon.

  • Özsermaye Koruması: Sermaye koruması için %30 düşüş limiti.

🚀 Neden Momentum Pulse Hunter'ı Seçmelisiniz?

  • Kanıtlanmış Performans: 4 ayda %50 getiri gösterildi.

  • Akıllı Otomasyon: Akıllı giriş ve çıkış kararları.

  • Sağlam Korumalar: Çoklu güvenlik mekanizmaları.

  • Esnek Yapılandırma: Farklı ticaret stillerine göre özelleştirilebilir.

  • Şeffaf Mantık: Açık ve anlaşılır ticaret kuralları.


Önerilen ürünler
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Uzman Danışmanlar
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Uzman Danışmanlar
GBPJPY Asian Breakout EA Asya Seansı Kırılım Stratejisi | M5 Zaman Dilimi İçin Tam Otomatik Expert Advisor %100 Otomatik Alım-Satım Sistemi GBPJPY Asian Breakout , GBPJPY döviz çifti için özel olarak geliştirilmiş bir tam otomatik işlem robotudur . Asya seansındaki yatay piyasa aralığını (range) tespit ederek, bu aralığın kırılımında işlem açar. M5 (5 dakikalık) zaman dilimine göre optimize edilmiştir ve net giriş mantığı, dinamik risk yönetimi ve zaman filtreleme sistemiyle istikrarlı,
FREE
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Uzman Danışmanlar
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Uzman Danışmanlar
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Crystal ball
Nickey Magale
Uzman Danışmanlar
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Solid Swing I
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Solid  Swing I,  Support/Resistance Complete v5.01 - Buy 1 of Solid Strategies and get 2 of other Solid Strategies FREE Professional Multi-Timeframe Support and Resistance Trading Expert Advisor EA2 Support/Resistance Complete v5.01 is a sophisticated trading system that combines four powerful support and resistance strategies with advanced risk management and progressive trailing capabilities. This EA is designed for serious traders seeking consistent performance across multiple currency pairs
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Uzman Danışmanlar
VR Smart Grid, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için geliştirilen tam özellikli bir ticaret danışmanı olup, klasik grid ticareti stratejisine dayanmaktadır. Robot bağımsız olarak pozisyonları açar, yönetir ve kısmen kapatır; piyasa değişikliklerine uyum sağlayan verimli bir emir ızgarası oluşturur. 15 yıllık geliştirmenin ardından danışman binlerce değişken ve teste tabi tutulmuştur — bu, gerçek ve demo hesaplarda sistematik iyileştirmenin sonucudur. Set dosyaları, ürünün demo versiyonları, talimatl
Flexi trend tracker robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing the automated trading system "Flexi trend tracker robot" — a powerful instrument for hour+ timeframe trading with medium/soft volatility pairs! This EA offers unique features:  wide range of applications: This strategy can be used on various time intervals: H1, H2, H3, and H4 timeframes, making the trading advisor a highly versatile tool for trading.  the system works on comfortable USD crosses: USDCAD, USDCAD, and USDCAD pairs where you won't see overwhelming trends that wipe out d
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
Uzman Danışmanlar
EA that operates the EURUSD through order blocks and liquidity gaps in a 3-minute time frame. Backtested between 01/01/2020 and today (10/26/2023) where it can generate a net profit of $39,303.75 (basic Pepperstone account commissions) starting from a base account of $10,000. The maximum balance reduction is 24.14% and the maximum equity reduction is 28.51%, using a constant risk of 2.1% of the initial account balance and a maximum lot size of 1.6. There are several variables that the user can
FREE
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Uzman Danışmanlar
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Sun Bin SCF
Peat Winch
Uzman Danışmanlar
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
Uzman Danışmanlar
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Uzman Danışmanlar
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Prime Gold
Alexander Bayer
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Prime – by BlackLotTrading (MT5) Robust. Disciplined. Sustainable. Manufactured & developed in Germany. Price structure (early bird) The launch price is 399.00 $ for the first 20 activations . Once these are sold, the price will increase to 599.00 $ , and in the future the final price will be 1,800.00 $ . !Secure yours now – before the price increases.! 5-day money-back guarantee Try XAUUSD Prime completely risk-free. If you are not satisfied within 14 days, you will rece
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Uzman Danışmanlar
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Uzman Danışmanlar
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması! Kampanyalar her gün açık! Canlı Sinyal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır:   IC Markets İşlem gören pariteler:   XAUUSD, BTCUSD Bağlantı sembolü:   XAUUSD H1 İşlem gören döviz çiftlerinin   Piyasa İzleme   penceresine eklendiğinden emin olun! Hesap Türü: ECN/Ham Spread Önek Ayarları: Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD  
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Remstone
Remstone
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama y
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Yazarın diğer ürünleri
Price Path Zone
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Göstergeler
Price Path Zone , MT5 için tasarlanmış, yüksek olasılıklı piyasa hareket alanlarını görselleştiren profesyonel bir sinyal göstergesidir. Kritik fiyat hareketi bölgelerini belirleyerek, piyasanın akmasının beklendiği bir "Fiyat Yolu" kutusu yansıtır ve işlemcilere net, uygulanabilir işlem kurulumları sağlar. Temel İşlevsellik Gösterge, özelleştirilebilir bir Analiz Periyodu'na dayalı olarak piyasayı fiyat tükenmesi ve dönüş kalıpları için tarar. Yerel bir yüksek veya düşükte potansiyel bir dönüş
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt