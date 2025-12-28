Momentum Pulse Hunter
Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Açıklama (Türkçe)
🎯 Genel Bakış
Momentum Pulse Hunter, akıllı teknik göstergelerle geliştirilmiş bir ızgara ticaret stratejisi kullanan sofistike bir otomatik ticaret uzman danışmanıdır. Bu EA, katı risk yönetimi protokollerini korurken piyasa hareketlerinden her iki yönde de faydalanmak üzere tasarlanmıştır.
✨ Ana Özellikler
📊 Akıllı Sinyal Sistemi
-
Özelleştirilmiş RSI Göstergesi: Satış (50) ve alım (15) için özel seviyelerle özelleştirilmiş ayarlar (15 periyot) kullanır.
-
Bollinger Bantları: Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini belirlemek için 20 periyot, 1.5 sapma.
-
Trend Filtresi (opsiyonel): Yönsel eğilimi belirlemek için H4 zaman diliminde 200 periyotlu SMA.
⚡ Gelişmiş Izgara Yönetimi
-
Dinamik Izgara Stratejisi: Yapılandırılabilir aralıklarla (varsayılan 200 puan) maksimum 9 pozisyon açar.
-
Akıllı Lot Ölçeklendirme: Çarpan sistemi (ilk 5 pozisyon için 2.0x, sonrasında 1.3x).
-
Uyarlanabilir Kar Alma: TP başlangıçta 120 puandan, 6 pozisyondan sonra 10 puana ayarlanır.
-
Spread Koruması: Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi (varsayılan 15 puan).
🛡️ Risk Yönetim Sistemi
-
Yüzde Bazlı Risk: Hesap bakiyesine dayalı dinamik lot hesaplama (1000 bakiye başına %0.001 risk).
-
Özsermaye Koruması: %30 düşüşte otomatik stop-loss (yapılandırılabilir).
-
Pozisyon Kontrolü: Aşırı pozisyon açmayı önlemek için maksimum emir limitleri.
-
Zaman Tabanlı İşlem: Sadece belirli dakikalarda (00, 15, 30, 45) işlem yapar.
🏆 Performans Vurguları
-
Olağanüstü Getiri: Sadece 4 ayda %50 kar elde etti.
-
Tutarlı Performans: Çeşitli piyasa koşulları için güvenilir ızgara stratejisi.
-
Dengeli Risk-Ödül: Sürdürülebilir büyüme için optimize edilmiş risk yönetimi.
🔧 Teknik Özellikler
-
Platform: MetaTrader 5
-
Para Birimleri: Majör pariteler için optimize edilmiştir (tavsiye edilir).
-
Zaman Dilimleri: Tüm zaman dilimlerinde çalışır.
-
Sihirli Numarası: 123456 (yapılandırılabilir).
-
Spread Limiti: Maksimum 15 puan.
⚙️ Optimum Ayarlar
-
Risk Seviyesi: 1000 bakiye başına %0.001 risk (risk toleransına göre ayarlanabilir).
-
Izgara Mesafesi: Dengeli risk maruziyeti için 200 puan.
-
Maksimum Emir: Optimum sermaye kullanımı için 9 pozisyon.
-
Özsermaye Koruması: Sermaye koruması için %30 düşüş limiti.
🚀 Neden Momentum Pulse Hunter'ı Seçmelisiniz?
-
Kanıtlanmış Performans: 4 ayda %50 getiri gösterildi.
-
Akıllı Otomasyon: Akıllı giriş ve çıkış kararları.
-
Sağlam Korumalar: Çoklu güvenlik mekanizmaları.
-
Esnek Yapılandırma: Farklı ticaret stillerine göre özelleştirilebilir.
-
Şeffaf Mantık: Açık ve anlaşılır ticaret kuralları.