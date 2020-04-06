Momentum Pulse Hunter

Momentum Pulse Hunter Pro
El Scalper de Momentum de Alta Frecuencia de Élite para MetaTrader 5

Descripción General
Momentum Pulse Hunter es un Asesor Experto (EA) sofisticado de trading de alta frecuencia (HFT) diseñado para capturar expansiones de precio rápidas ("Impulsos") con precisión quirúrgica. A diferencia de los EA tradicionales que dependen de indicadores rezagados, este EA utiliza Temporización en el Lado del Cliente a Milisegundos para detectar aumentos de liquidez en tiempo real, ingresando en múltiples operaciones de alta velocidad para capitalizar el impulso antes de que la vela se cierre.

Características Clave

  • Temporización de Precisión en el Lado del Cliente: Utiliza el reloj de la CPU local del cliente (GetTickCount) para calcular la velocidad del precio en milisegundos, evitando la latencia del servidor y asegurando una detección de impulso hiperprecisa.

  • Detección Dinámica de Impulso: Monitorea la relación "Precio-sobre-Tiempo". Se activa solo cuando el precio se mueve una cantidad específica de puntos dentro de una ventana de tiempo definida (ej., 30 puntos en 2 segundos).

  • Pirámide Agresiva (Escalonamiento): Si el impulso continúa, el EA agrega estratégicamente posiciones consecutivas con un multiplicador, maximizando las ganancias durante un solo movimiento explosivo.

  • Salida Híbrida Inteligente: Cuenta con una lógica de liquidación sensible al tiempo que cierra automáticamente todas las posiciones abiertas 5 segundos antes de que expire la vela de 10 minutos (M10), evitando la exposición a la volatilidad de la "Nueva Vela".

  • Lógica de Ejecución Segura: Codificada especialmente para cuentas de ejecución Live/Market. Abre operaciones sin SL/TP inicial para asegurar un 100% de aceptación por parte del bróker, luego aplica protección inmediatamente en el siguiente tick.

  • Gestión Avanzada del Dinero: Incluye un sistema de "Lote Automático" que escala los tamaños de posición basándose en el crecimiento del saldo de la cuenta, siguiendo un porcentaje de riesgo definido por el usuario.

  • Interfaz Profesional y Visuales: Una elegante interfaz en "Modo Oscuro" con un Radar de Impulso en tiempo real que muestra la velocidad del precio actual y el estado del sistema directamente en el gráfico.

Parámetros Técnicos

Parámetro Descripción
Lote Base El volumen inicial para la primera operación en una secuencia de impulso.
Lote Auto % Porcentaje del crecimiento del saldo utilizado para aumentar automáticamente el Lote Base.
Multiplicador El factor por el cual aumenta el tamaño del lote para operaciones consecutivas en el mismo impulso.
Puntos de Impulso La distancia de precio mínima (en puntos) requerida para activar una entrada.
Segundos de Impulso La ventana de tiempo máxima permitida para que el precio recorra los Puntos de Impulso.
Máx. Operaciones El límite de operaciones consecutivas permitidas por cada vela de 10 minutos.

Cómo Usar

  1. Instalación: Cargue el EA en un gráfico de 10 Minutos (M10).

  2. Selección de Mercado: Más adecuado para instrumentos de alta liquidez como NAS100 (Nasdaq), XAUUSD (Oro) o pares mayores como EURUSD.

  3. Requisitos del Bróker: Se recomienda encarecidamente un VPS de baja latencia y una cuenta con Raw Spread (ECN) para un rendimiento óptimo.

  4. Momento de Operación: Para mejores resultados, ejecute el EA durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York.

FREE
