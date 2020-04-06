Momentum Pulse Hunter Pro

El Scalper de Momentum de Alta Frecuencia de Élite para MetaTrader 5

Descripción General

Momentum Pulse Hunter es un Asesor Experto (EA) sofisticado de trading de alta frecuencia (HFT) diseñado para capturar expansiones de precio rápidas ("Impulsos") con precisión quirúrgica. A diferencia de los EA tradicionales que dependen de indicadores rezagados, este EA utiliza Temporización en el Lado del Cliente a Milisegundos para detectar aumentos de liquidez en tiempo real, ingresando en múltiples operaciones de alta velocidad para capitalizar el impulso antes de que la vela se cierre.

Características Clave

Temporización de Precisión en el Lado del Cliente: Utiliza el reloj de la CPU local del cliente (GetTickCount) para calcular la velocidad del precio en milisegundos, evitando la latencia del servidor y asegurando una detección de impulso hiperprecisa.

Detección Dinámica de Impulso: Monitorea la relación "Precio-sobre-Tiempo". Se activa solo cuando el precio se mueve una cantidad específica de puntos dentro de una ventana de tiempo definida (ej., 30 puntos en 2 segundos).

Pirámide Agresiva (Escalonamiento): Si el impulso continúa, el EA agrega estratégicamente posiciones consecutivas con un multiplicador, maximizando las ganancias durante un solo movimiento explosivo.

Salida Híbrida Inteligente: Cuenta con una lógica de liquidación sensible al tiempo que cierra automáticamente todas las posiciones abiertas 5 segundos antes de que expire la vela de 10 minutos (M10), evitando la exposición a la volatilidad de la "Nueva Vela".

Lógica de Ejecución Segura: Codificada especialmente para cuentas de ejecución Live/Market. Abre operaciones sin SL/TP inicial para asegurar un 100% de aceptación por parte del bróker, luego aplica protección inmediatamente en el siguiente tick.

Gestión Avanzada del Dinero: Incluye un sistema de "Lote Automático" que escala los tamaños de posición basándose en el crecimiento del saldo de la cuenta, siguiendo un porcentaje de riesgo definido por el usuario.