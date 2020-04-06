Momentum Pulse Hunter
- 专家
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- 版本: 3.0
- 更新: 28 十二月 2025
- 激活: 5
Momentum Pulse Hunter Pro
适用于 MetaTrader 5 的精英级高频动量剥头皮交易系统
概述
Momentum Pulse Hunter 是一款复杂的高频交易 (HFT) 智能交易系统，旨在以手术般的精度捕捉快速价格扩张（"脉冲式行情"）。与依赖滞后指标的传统 EA 不同，该 EA 利用客户端毫秒级计时来实时检测流动性激增，并在蜡烛图关闭前进行多次高速交易，从而利用动量获利。
主要特点
-
精密客户端计时： 利用客户端的本地 CPU 时钟 (GetTickCount) 以毫秒为单位计算价格速度，绕过服务器延迟，确保动量检测高度精准。
-
动态动量检测： 监控"价格随时间变化"比率。仅在规定的时间窗口（例如，2 秒内移动 30 点）内价格移动达到特定点数时触发。
-
激进金字塔式加仓 (分批进场)： 如果动量持续，EA 会策略性地以乘数增加连续仓位，在单次爆发性行情中最大化利润。
-
混合智能出场： 具有时间敏感的平仓逻辑，可在 10 分钟 (M10) 蜡烛图到期前 5 秒自动关闭所有未平仓头寸，防止暴露于"新蜡烛"波动。
-
安全执行逻辑： 专为实时/市场执行账户编码。开仓时无初始止损/止盈，以确保 100% 被经纪商接受，然后在下一个报价立即应用保护。
-
高级资金管理： 包含"自动手数"系统，可根据账户余额增长，按用户定义的风险百分比调整仓位大小。
-
专业界面与视觉： 时尚的"深色模式"界面，带有实时动量雷达，直接在图表上显示当前价格速度和系统状态。
技术参数
|参数
|描述
|基础手数
|脉冲序列中第一笔交易的起始交易量。
|自动手数 %
|用于自动增加基础手数的余额增长百分比。
|乘数
|同一脉冲中连续交易手数增加所用的系数。
|脉冲点数
|触发入场所需的最小价格距离（以点为单位）。
|脉冲秒数
|价格达到脉冲点数所允许的最大时间窗口。
|最大交易数
|每根 10 分钟蜡烛图允许的连续交易次数限制。
使用指南
-
安装： 将 EA 加载到 10 分钟 (M10) 图表上。
-
市场选择： 最适合高流动性工具，如 NAS100（纳斯达克）、XAUUSD（黄金）或主要货币对，如 EURUSD。
-
经纪商要求： 为获得最佳性能，强烈建议使用低延迟 VPS 和原始点差 (ECN) 账户。
-
时机： 最佳运行时间为伦敦和纽约交易时段重叠期间。