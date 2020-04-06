Momentum Pulse Hunter

Momentum Pulse Hunter Pro
适用于 MetaTrader 5 的精英级高频动量剥头皮交易系统

概述
Momentum Pulse Hunter 是一款复杂的高频交易 (HFT) 智能交易系统，旨在以手术般的精度捕捉快速价格扩张（"脉冲式行情"）。与依赖滞后指标的传统 EA 不同，该 EA 利用客户端毫秒级计时来实时检测流动性激增，并在蜡烛图关闭前进行多次高速交易，从而利用动量获利。

主要特点

  • 精密客户端计时： 利用客户端的本地 CPU 时钟 (GetTickCount) 以毫秒为单位计算价格速度，绕过服务器延迟，确保动量检测高度精准。

  • 动态动量检测： 监控"价格随时间变化"比率。仅在规定的时间窗口（例如，2 秒内移动 30 点）内价格移动达到特定点数时触发。

  • 激进金字塔式加仓 (分批进场)： 如果动量持续，EA 会策略性地以乘数增加连续仓位，在单次爆发性行情中最大化利润。

  • 混合智能出场： 具有时间敏感的平仓逻辑，可在 10 分钟 (M10) 蜡烛图到期前 5 秒自动关闭所有未平仓头寸，防止暴露于"新蜡烛"波动。

  • 安全执行逻辑： 专为实时/市场执行账户编码。开仓时无初始止损/止盈，以确保 100% 被经纪商接受，然后在下一个报价立即应用保护。

  • 高级资金管理： 包含"自动手数"系统，可根据账户余额增长，按用户定义的风险百分比调整仓位大小。

  • 专业界面与视觉： 时尚的"深色模式"界面，带有实时动量雷达，直接在图表上显示当前价格速度和系统状态。

技术参数

参数 描述
基础手数 脉冲序列中第一笔交易的起始交易量。
自动手数 % 用于自动增加基础手数的余额增长百分比。
乘数 同一脉冲中连续交易手数增加所用的系数。
脉冲点数 触发入场所需的最小价格距离（以点为单位）。
脉冲秒数 价格达到脉冲点数所允许的最大时间窗口。
最大交易数 每根 10 分钟蜡烛图允许的连续交易次数限制。

使用指南

  1. 安装： 将 EA 加载到 10 分钟 (M10) 图表上。

  2. 市场选择： 最适合高流动性工具，如 NAS100（纳斯达克）、XAUUSD（黄金）或主要货币对，如 EURUSD。

  3. 经纪商要求： 为获得最佳性能，强烈建议使用低延迟 VPS 和原始点差 (ECN) 账户。

  4. 时机： 最佳运行时间为伦敦和纽约交易时段重叠期间。


