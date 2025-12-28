Momentum Pulse Hunter
Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Description (Français)
🎯 Aperçu
Momentum Pulse Hunter est un conseiller expert de trading automatisé sophistiqué qui utilise une stratégie de trading en grille optimisée par des indicateurs techniques intelligents. Cet EA est conçu pour capitaliser sur les mouvements du marché dans les deux directions tout en maintenant des protocoles stricts de gestion des risques.
✨ Caractéristiques principales
📊 Système de signaux intelligent
Indicateur RSI personnalisé : Utilise des paramètres spécialisés (période 15) avec des niveaux adaptés pour la vente (50) et l'achat (15).
Bandes de Bollinger : Période 20 avec un écart-type de 1,5 pour identifier les zones de surachat/survente.
Filtre de tendance (optionnel) : SMA à 200 périodes sur le timeframe H4 pour déterminer le biais directionnel.
⚡ Gestion avancée de la grille
Stratégie de grille dynamique : Ouvre jusqu'à 9 positions avec un espacement configurable (200 points par défaut).
Échelle de lots intelligente : Système multiplicateur (2,0x pour les 5 premières positions, puis 1,3x).
Take-Profit adaptatif : Le TP s'ajuste de 120 points initialement à 10 points après 6 positions.
Protection contre le spread : Filtre configurable de spread maximum (15 points par défaut).
🛡️ Système de gestion des risques
Risque en pourcentage : Calcul dynamique du lot basé sur le solde du compte (0,001 % par 1000 de solde).
Protection des capitaux propres : Stop-loss automatique à 30 % de drawdown (configurable).
Contrôle des positions : Limites maximales d'ordres pour éviter une surexposition.
Exécution basée sur le temps : Trade uniquement à des minutes spécifiques (00, 15, 30, 45).
🏆 Points forts de performance
Rendements exceptionnels : A atteint 50 % de profit en seulement 4 mois.
Performance constante : Stratégie de grille fiable pour diverses conditions de marché.
Risque-récompense équilibré : Gestion des risques optimisée pour une croissance durable.
🔧 Spécifications techniques
Plateforme : MetaTrader 5
Paires de devises : Optimisé pour les paires majeures (recommandé).
Timeframes : Fonctionne sur tous les timeframes.
Numéro magique : 123456 (configurable).
Limite de spread : 15 points maximum.
⚙️ Paramètres optimaux
Niveau de risque : 0,001 % par 1000 de solde (ajustable selon la tolérance au risque).
Distance de grille : 200 points pour une exposition équilibrée au risque.
Ordres maximum : 9 positions pour une utilisation optimale du capital.
Protection des capitaux propres : Limite de drawdown de 30 % pour la préservation du capital.
🚀 Pourquoi choisir Momentum Pulse Hunter ?
Bilan éprouvé : Rendement de 50 % démontré en 4 mois.
Automatisation intelligente : Décisions d'entrée et de sortie intelligentes.
Protection robuste : Mécanismes de sécurité multiples.
Configuration flexible : Personnalisable pour différents styles de trading.
Logique transparente : Règles de trading claires et compréhensibles.