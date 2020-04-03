**Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - 説明**





🎯 **概要**

Momentum Pulse Hunterは、高度なテクニカル指標を強化したグリッド取引戦略を採用した、洗練された自動取引エキスパートアドバイザーです。このEAは、厳格なリスク管理プロトコルを維持しながら、市場の両方向の変動を活用するように設計されています。





✨ **主な特徴**





📊 **インテリジェントシグナルシステム**

* **カスタマイズRSI指標：** 特別な設定（15期間）と売り（50）・買い（15）のカスタムレベルを使用

* **ボリンジャーバンド：** 20期間、1.5標準偏差で過買い・過売りゾーンを識別

* **トレンドフィルター（オプション）：** H4時間軸での200期間単純移動平均で方向性バイアスを判断





⚡ **高度なグリッド管理**

* **動的グリッド戦略：** 最大9ポジションまで、設定可能な間隔（デフォルト200ピップス）で開設

* **スマートロットスケーリング：** 乗数システム（最初の5ポジションは2.0倍、以降は1.3倍）

* **適応的利確：** TPは最初の120ピップスから、6ポジション後には10ピップスに調整

* **スプレッド保護：** 設定可能な最大スプレッドフィルター（デフォルト15ピップス）





🛡️ **リスク管理システム**

* **パーセンテージベースのリスク：** 口座残高に基づく動的ロット計算（1000残高あたり0.001%リスク）

* **エクイティ保護：** 30%のドローダウンで自動ストップロス（設定可能）

* **ポジションコントロール：** 過剰エクスポージャーを防ぐ最大注文制限

* **時間ベースの執行：** 特定の分（00、15、30、45）のみ取引





🏆 **パフォーマンスのハイライト**

* **卓越したリターン：** わずか4ヶ月で50%の利益を達成

* **一貫したパフォーマンス：** 様々な市場環境に対応可能な信頼性の高いグリッド戦略

* **バランスの取れたリスクリワード：** 持続可能な成長のための最適化されたリスク管理





🔧 **技術仕様**

* **プラットフォーム：** MetaTrader 5

* **通貨ペア：** メジャーペア向けに最適化（推奨）

* **時間軸：** 全時間軸で動作

* **マジックナンバー：** 123456（設定可能）

* **スプレッド制限：** 最大15ピップス





⚙️ **最適設定**

* **リスクレベル：** 1000残高あたり0.001%リスク（リスク許容度に応じて調整可能）

* **グリッド間隔：** バランスの取れたリスクエクスポージャーのため200ピップス

* **最大注文数：** 資本の最適利用のため9ポジション

* **エクイティ保護：** 資本保全のため30%ドローダウン制限





🚀 **Momentum Pulse Hunterを選ぶ理由**

* **実証された実績：** 4ヶ月で50%リターンを実証

* **スマートオートメーション：** インテリジェントなエントリーとイグジットの判断

* **堅牢な保護：** 複数の安全メカニズム

* **柔軟な設定：** 異なる取引スタイルにカスタマイズ可能

* **透明なロジック：** 明確で理解しやすい取引ルール