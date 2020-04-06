Momentum Pulse Hunter

VR Smart Grid è un consulente commerciale completo per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, costruito sulla base della classica strategia di grid trading. Il robot apre posizioni in modo indipendente, le gestisce e le chiude parzialmente, creando una griglia di ordini efficiente che si adatta ai cambiamenti del mercato. Dopo 15 anni di sviluppo, il consulente ha subito migliaia di variazioni e test — è il risultato del miglioramento sistematico su conti reali e demo. Sono disponibili file di set, versio