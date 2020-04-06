Momentum Pulse Hunter

Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Descrizione (Italiano)

🎯 Panoramica
Momentum Pulse Hunter è un sofisticato esperto di trading automatizzato che utilizza una strategia di trading a griglia potenziata da indicatori tecnici intelligenti. Questo EA è progettato per trarre vantaggio dai movimenti del mercato in entrambe le direzioni mantenendo rigorosi protocolli di gestione del rischio.

 Caratteristiche principali

📊 Sistema di segnali intelligente

  • Indicatore RSI personalizzato: Utilizza impostazioni specializzate (periodo 15) con livelli personalizzati per la vendita (50) e l'acquisto (15).

  • Bande di Bollinger: Periodo 20 con deviazione 1,5 per identificare zone di ipercomprato/ipervenduto.

  • Filtro di tendenza (opzionale): SMA a 200 periodi sul timeframe H4 per determinare la direzione del trend.

 Gestione avanzata della griglia

  • Strategia di griglia dinamica: Apre fino a 9 posizioni con spaziatura configurabile (200 punti predefiniti).

  • Scalatura intelligente dei lotti: Sistema moltiplicatore (2,0x per le prime 5 posizioni, poi 1,3x).

  • Take Profit adattivo: Il TP si adatta da 120 punti iniziali a 10 punti dopo 6 posizioni.

  • Protezione dallo spread: Filtro spread massimo configurabile (15 punti predefiniti).

🛡️ Sistema di gestione del rischio

  • Rischio percentuale: Calcolo dinamico del lotto basato sul saldo del conto (0,001% per 1000 saldo).

  • Protezione del capitale: Stop-loss automatico al 30% di drawdown (configurabile).

  • Controllo delle posizioni: Limiti massimi degli ordini per prevenire sovraesposizione.

  • Esecuzione basata sul tempo: Trading solo in minuti specifici (00, 15, 30, 45).

🏆 Punti salienti delle prestazioni

  • Rendimenti eccezionali: Raggiunto il 50% di profitto in soli 4 mesi.

  • Prestazioni costanti: Strategia a griglia affidabile per varie condizioni di mercato.

  • Rischio-rendimento bilanciato: Gestione del rischio ottimizzata per una crescita sostenibile.

🔧 Specifiche tecniche

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Coppie di valute: Ottimizzato per le major (raccomandato).

  • Timeframe: Funziona su tutti i timeframe.

  • Numero magico: 123456 (configurabile).

  • Limite spread: 15 punti massimo.

⚙️ Impostazioni ottimali

  • Livello di rischio: 0,001% per 1000 saldo (regolabile in base alla tolleranza al rischio).

  • Distanza griglia: 200 punti per un'esposizione al rischio bilanciata.

  • Ordini massimi: 9 posizioni per un utilizzo ottimale del capitale.

  • Protezione del capitale: Limite drawdown del 30% per la preservazione del capitale.

🚀 Perché scegliere Momentum Pulse Hunter?

  • Storia dimostrata: Rendimento del 50% dimostrato in 4 mesi.

  • Automazione intelligente: Decisioni intelligenti di ingresso e uscita.

  • Protezione robusta: Meccanismi di sicurezza multipli.

  • Configurazione flessibile: Personalizzabile per diversi stili di trading.

  • Logica trasparente: Regole di trading chiare e comprensibili.


