Momentum Pulse Hunter
- Experts
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 28 dicembre 2025
Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Descrizione (Italiano)
🎯 Panoramica
Momentum Pulse Hunter è un sofisticato esperto di trading automatizzato che utilizza una strategia di trading a griglia potenziata da indicatori tecnici intelligenti. Questo EA è progettato per trarre vantaggio dai movimenti del mercato in entrambe le direzioni mantenendo rigorosi protocolli di gestione del rischio.
✨ Caratteristiche principali
📊 Sistema di segnali intelligente
-
Indicatore RSI personalizzato: Utilizza impostazioni specializzate (periodo 15) con livelli personalizzati per la vendita (50) e l'acquisto (15).
-
Bande di Bollinger: Periodo 20 con deviazione 1,5 per identificare zone di ipercomprato/ipervenduto.
-
Filtro di tendenza (opzionale): SMA a 200 periodi sul timeframe H4 per determinare la direzione del trend.
⚡ Gestione avanzata della griglia
-
Strategia di griglia dinamica: Apre fino a 9 posizioni con spaziatura configurabile (200 punti predefiniti).
-
Scalatura intelligente dei lotti: Sistema moltiplicatore (2,0x per le prime 5 posizioni, poi 1,3x).
-
Take Profit adattivo: Il TP si adatta da 120 punti iniziali a 10 punti dopo 6 posizioni.
-
Protezione dallo spread: Filtro spread massimo configurabile (15 punti predefiniti).
🛡️ Sistema di gestione del rischio
-
Rischio percentuale: Calcolo dinamico del lotto basato sul saldo del conto (0,001% per 1000 saldo).
-
Protezione del capitale: Stop-loss automatico al 30% di drawdown (configurabile).
-
Controllo delle posizioni: Limiti massimi degli ordini per prevenire sovraesposizione.
-
Esecuzione basata sul tempo: Trading solo in minuti specifici (00, 15, 30, 45).
🏆 Punti salienti delle prestazioni
-
Rendimenti eccezionali: Raggiunto il 50% di profitto in soli 4 mesi.
-
Prestazioni costanti: Strategia a griglia affidabile per varie condizioni di mercato.
-
Rischio-rendimento bilanciato: Gestione del rischio ottimizzata per una crescita sostenibile.
🔧 Specifiche tecniche
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Coppie di valute: Ottimizzato per le major (raccomandato).
-
Timeframe: Funziona su tutti i timeframe.
-
Numero magico: 123456 (configurabile).
-
Limite spread: 15 punti massimo.
⚙️ Impostazioni ottimali
-
Livello di rischio: 0,001% per 1000 saldo (regolabile in base alla tolleranza al rischio).
-
Distanza griglia: 200 punti per un'esposizione al rischio bilanciata.
-
Ordini massimi: 9 posizioni per un utilizzo ottimale del capitale.
-
Protezione del capitale: Limite drawdown del 30% per la preservazione del capitale.
🚀 Perché scegliere Momentum Pulse Hunter?
-
Storia dimostrata: Rendimento del 50% dimostrato in 4 mesi.
-
Automazione intelligente: Decisioni intelligenti di ingresso e uscita.
-
Protezione robusta: Meccanismi di sicurezza multipli.
-
Configurazione flessibile: Personalizzabile per diversi stili di trading.
-
Logica trasparente: Regole di trading chiare e comprensibili.