Momentum Pulse Hunter
- Experts
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- 버전: 3.0
- 업데이트됨: 28 12월 2025
**Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - 설명**
🎯 **개요**
Momentum Pulse Hunter는 지능형 기술 지표로 강화된 그리드 트레이딩 전략을 사용하는 정교한 자동 트레이딩 전문가 어드바이저입니다. 이 EA는 엄격한 위험 관리 프로토콜을 유지하면서 양방향 시장 움직임을 활용하도록 설계되었습니다.
✨ **주요 특징**
📊 **지능형 신호 시스템**
* **맞춤형 RSI 지표:** 판매(50) 및 구매(15)를 위한 맞춤형 수준과 특수 설정(15기간) 사용
* **볼린저 밴드:** 과매수/과매도 구역 식별을 위한 20기간, 1.5 표준편차
* **트렌드 필터(선택사항):** 방향성 편향 판단을 위한 H4 타임프레임의 200기간 단순 이동평균
⚡ **고급 그리드 관리**
* **동적 그리드 전략:** 구성 가능한 간격(기본값 200포인트)으로 최대 9포지션 개설
* **스마트 로트 크기 조정:** 승수 시스템(처음 5포지션은 2.0배, 이후 1.3배)
* **적응형 익절:** TP는 초기 120포인트에서 6포지션 후 10포인트로 조정
* **스프레드 보호:** 구성 가능한 최대 스프레드 필터(기본값 15포인트)
🛡️ **위험 관리 시스템**
* **퍼센티지 기반 위험:** 계좌 잔고 기반 동적 로트 계산(1000 잔고당 0.001% 위험)
* **자본 보호:** 30% 드로다운에서 자동 손절(구성 가능)
* **포지션 제어:** 과도한 노출 방지를 위한 최대 주문 제한
* **시간 기반 실행:** 특정 분(00, 15, 30, 45)에만 거래
🏆 **성능 하이라이트**
* **탁월한 수익:** 단 4개월 만에 50% 수익 달성
* **일관된 성능:** 다양한 시장 조건에 적합한 신뢰할 수 있는 그리드 전략
* **균형 잡힌 위험/보상:** 지속 가능한 성장을 위한 최적화된 위험 관리
🔧 **기술 사양**
* **플랫폼:** MetaTrader 5
* **통화 쌍:** 주요 쌍에 최적화(권장)
* **타임프레임:** 모든 타임프레임에서 작동
* **매직 넘버:** 123456(구성 가능)
* **스프레드 제한:** 최대 15포인트
⚙️ **최적 설정**
* **위험 수준:** 1000 잔고당 0.001% 위험(위험 허용도에 따라 조정 가능)
* **그리드 간격:** 균형 잡힌 위험 노출을 위해 200포인트
* **최대 주문:** 최적의 자본 활용을 위해 9포지션
* **자본 보호:** 자본 보존을 위한 30% 드로다운 제한
🚀 **Momentum Pulse Hunter를 선택하는 이유**
* **입증된 실적:** 4개월 만에 50% 수익 입증
* **스마트 자동화:** 지능적인 진입 및 퇴장 결정
* **강력한 보호:** 다중 안전 메커니즘
* **유연한 구성:** 다양한 트레이딩 스타일에 맞춤 구성 가능
* **투명한 로직:** 명확하고 이해하기 쉬운 트레이딩 규칙