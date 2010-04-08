Momentum Pulse Hunter

VR Smart Grid는 MetaTrader 4와 MetaTrader 5를 위해 개발된 완전한 기능의 거래 어드바이저이며, 고전적인 그리드 거래 전략을 기반으로 구축되었습니다. 로봇은 독립적으로 포지션을 개설하고, 관리하고, 일부를 결제하여 시장 변화에 적응하는 효율적인 주문 격자를 만듭니다. 15년간의 개발을 거쳐 이 어드바이저는 수천 번의 변형과 테스트를 거쳤습니다. 이는 실제 계정과 데모 계정의 체계적인 개선 결과입니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 4] 지능형 포지션 평균화 VR Smart Grid의 주요 특징 중 하나는 여러 평균화 모드입니다. 스마트 평균화와 부분 평균화가 포함됩니다. 로봇은 현재 시장 상황을 분석하고 포지션을 최적의 부분으로 분할하며 평균 마감 가격을 계산합니다. 이는 현재 시장 가격에 최대한 가깝게 됩니다. 이 접근 방식은 주문 격자를 유연하게 관리하고 차트를 지속적으