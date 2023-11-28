Multi Divergence Indicator MT4

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Откройте потенциал вашей торговой стратегии с помощью Nadaraya Watson Envelope MT4, инновационного индикатора, разработанного для предоставления трейдерам точного анализа трендов и динамических уровней поддержки и сопротивления. Идеально подходит для forex, товарных рынков и криптовалютных трейдеров, этот инструмент улучшает принятие решений и точность в определении разворотов рынка и продолжений тренда.

Nadaraya Watson Envelope MT4 выделяется благодаря использованию продвинутого сглаживания по Гауссу для создания адаптивных оболочек, которые реагируют на волатильность рынка. Это позволяет трейдерам уверенно захватывать ключевые ценовые движения, будь то скальпинг для быстрой прибыли или удержание позиций на более длительные сроки.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление купленных MQL продуктов на MT4 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикатора / Руководство

Ключевые особенности

  • Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы для автоматизированной торговли на основе сигналов, позволяя Expert Advisor эффективно использовать данные.
  • Быстрый и тестируемый: Построен на нативном движке OnCalculate() MetaTrader для быстрых расчетов, обеспечивая совместимость со Стратегическим Тестером для исторического анализа.
  • Всплывающие уведомления: Вызывает всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигналов, гарантируя, что вы никогда не упустите торговую возможность.
  • Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени прямо в ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя вам следить за рынками на ходу.
  • Email-уведомления: Доставляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов, информируя вас даже когда вы вдали от вашего терминала.
  • Адаптивные оболочки: Использует регрессию ядра Надарая-Уотсона для создания динамических оболочек, которые подстраиваются под ценовые движения и рыночные условия.
  • Визуальные сигналы на покупку/продажу: Отображает четкие стрелочные сигналы на графике для возможностей покупки и продажи, улучшая вашу видимость торговли.
  • Настраиваемые параметры: Позволяет трейдерам настраивать такие параметры, как длина, ширина полосы и множитель, чтобы адаптировать индикатор под свои конкретные торговые нужды.
  • Совместимость с таймфреймами: Эффективно работает на различных таймфреймах, что делает его универсальным для разных стилей и стратегий торговли.
  • Динамическая поддержка и сопротивление: Формирует верхние и нижние полосы, которые действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления, помогая в определении лучших точек входа и выхода.

Nadaraya Watson Envelope MT4 является мощным инструментом для трейдеров, стремящихся усовершенствовать свои стратегии на платформе MetaTrader 4. Поднимите свою торговлю на новый уровень и получите конкурентное преимущество с этим сложным индикатором.

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Отзывы 5
Yasar Karakas
147
Yasar Karakas 2026.04.03 05:20 
 

süper

Amalia Shafa Nurrillah
130
Amalia Shafa Nurrillah 2024.12.27 08:44 
 

Please improve the accuracy, thanks!

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Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
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Biswarup Banerjee
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Biswarup Banerjee
5 (2)
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Biswarup Banerjee
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Biswarup Banerjee
2 (2)
Индикаторы
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Biswarup Banerjee
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Biswarup Banerjee
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Фильтр:
Yasar Karakas
147
Yasar Karakas 2026.04.03 05:20 
 

süper

Natanathorn Boonsaen
553
Natanathorn Boonsaen 2026.01.06 18:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

N. Israel
46
N. Israel 2025.02.16 12:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Amalia Shafa Nurrillah
130
Amalia Shafa Nurrillah 2024.12.27 08:44 
 

Please improve the accuracy, thanks!

Biswarup Banerjee
53406
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2024.12.27 09:37
Thank you so much for your feedback.
xlxAxlx
1503
xlxAxlx 2024.08.08 04:35 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Biswarup Banerjee
53406
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2024.08.08 06:32
thank you so much for your review
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