Обзор торговой системы Golden Talent



Golden Talent — это продвинутый советник, разработанный специально для пары XAUUSD на таймфрейме M5. Эта система сочетает в себе передовые алгоритмы и глубокое понимание динамики рынка для обеспечения стабильной прибыли при минимизации рисков. Вот что выделяет этот советник:



Ключевые особенности:

+ Королевский механизм принятия решений



Анализирует множество факторов, включая структуру рынка, паттерны и волатильность.

Обеспечивает обоснованные точки входа и выхода на основе всестороннего анализа.



+ Подтверждение на разных таймфреймах



Подтверждает сигналы на разных таймфреймах с помощью распознавания паттернов свечей.

Повышает надежность, избегая ложных сигналов на волатильных рынках.



+ Механизм стоп-лосса/тейк-профита



Динамически корректирует уровни стоп-лосса и тейк-профита в соответствии со средним истинным диапазоном.

Адаптируется к меняющимся рыночным условиям, обеспечивая устойчивость в периоды волатильности.



+ Регулируемый режим восстановления



Позволяет пользователям устанавливать консервативные или агрессивные стратегии восстановления после просадки.

Сохраняет целостность капитала благодаря интеллектуальным методам управления капиталом.



+ Модели автоматического/фиксированного размера лота



Предлагает гибкость между автоматическим определением размера лота и ручной настройкой.

Позволяет настраивать параметры в соответствии с размерами и предпочтениями отдельных счетов.



Технические характеристики:



Символ XAUUSD

Таймфрейм M5

Минимальный депозит $500 ($1000+)

Кредитное плечо 1:50+

Тип счета ECN / RAW

Рекомендация VPS: Да



Преимущества использования Golden Talent

✔ Вход по шагу цены

✔ Фильтр по свече

✔ Ограничение по времени

✔ Сетка ордеров

✔ Закрытие по % прибыли

✔ Стоп по % баланса

✔ Защита тестера