Golden Lotus MT5

Golden Lotus — полностью автоматический советник для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1.

Советник уже содержит оптимальные настройки и после установки готов к работе без длительной оптимизации. Основная идея стратегии — большое количество коротких сделок с заранее ограниченным риском.

После покупки вы получите не только советник, но и полное сопровождение по его использованию.

Напишите мне в личные сообщения MQL5, и я бесплатно вышлю:

  • подробную инструкцию по работе с советником;
  • рекомендации по настройке и управлению рисками;
  • рекомендации по организации торговли;
  • список рекомендованных брокеров, на которых советник показывает наилучшие результаты.


Основные преимущества Golden Lotus

  • Готов к работе сразу после установки. Советник уже содержит оптимальные настройки для торговли XAUUSD M1.
  • Фиксированный риск в каждой сделке. Размер позиции рассчитывается исходя из заранее заданного уровня риска без его увеличения после убытков.
  • Без мартингейла. Советник никогда не увеличивает объем позиции после серии убыточных сделок.
  • Без усреднения убыточных позиций. Каждая сделка открывается независимо и не используется для компенсации предыдущих убытков.
  • Контролируемая просадка. Торговая логика ориентирована на поддержание умеренного уровня риска на протяжении всей торговли.
  • Разработан с учетом требований большинства современных проп-компаний. Благодаря фиксированному риску, отсутствию мартингейла и контролируемой просадке советник подходит для торговли по правилам многих проп-фирм.

Контроль риска — основа торговой системы

При разработке Golden Lotus главной задачей было создать советник, способный стабильно работать на протяжении длительного времени. Именно поэтому система построена вокруг контроля риска, а не максимального увеличения прибыли.

Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным уровнем риска, который остается постоянным независимо от результатов предыдущих сделок. Советник не использует мартингейл и не усредняет убыточные позиции, благодаря чему торговля остается предсказуемой, а риск — контролируемым.

Стабильность важнее краткосрочной сверхдоходности. Такой подход позволяет избежать резкого роста нагрузки на депозит после серии убытков и делает результаты торговли более устойчивыми в долгосрочной перспективе.


Как работает Golden Lotus

Golden Lotus использует стратегию торговли на краткосрочных импульсах рынка. В заранее определенное время советник анализирует рыночную ситуацию и размещает серию отложенных ордеров выше и ниже текущей цены.

После появления направленного движения активируются только ордера, соответствующие направлению импульса. Далее советник автоматически сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, позволяя прибыли увеличиваться по мере развития движения.

Весь торговый процесс полностью автоматизирован. После установки на график XAUUSD M1 советник самостоятельно анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает сделки без постоянного участия трейдера.


Почему именно XAUUSD?

Golden Lotus был разработан исключительно для торговли золотом (XAUUSD). Вместо создания универсального советника разработка была сосредоточена на глубоком изучении поведения одного из самых ликвидных и волатильных рынков.

Высокая внутридневная волатильность золота регулярно формирует краткосрочные импульсы, создавая большое количество торговых возможностей. Именно эти особенности рынка легли в основу торговой логики Golden Lotus.

Оптимизация только под один инструмент позволила отказаться от универсальных компромиссов и максимально учитывать особенности поведения XAUUSD, что положительно сказалось на стабильности результатов.


Готов к работе сразу после установки

Golden Lotus разработан по принципу «Установил — и начал торговать». Советник уже содержит оптимальные настройки, полученные в результате длительного тестирования и оптимизации, поэтому в большинстве случаев не требует дополнительной подготовки.

Для начала торговли достаточно выполнить три простых действия:

  • Открыть график XAUUSD M1.
  • Установить на него советник Golden Lotus.
  • Включить автоматическую торговлю.

После запуска советник полностью берет торговлю на себя:

  • анализирует рынок;
  • размещает серию отложенных ордеров;
  • сопровождает открытые позиции;
  • контролирует риск;
  • закрывает сделки автоматически.

Для большинства пользователей достаточно настроек по умолчанию. При необходимости опытные трейдеры могут изменить входные параметры и адаптировать стратегию под собственные требования.

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3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
Swing Sniper EA
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
Эксперты
Swing Sniper — Smart Money Concepts Expert Advisor для MetaTrader 5 Swing Sniper — это советник Smart Money Concepts для MetaTrader 5, созданный для автоматизации дисциплинированной стратегии liquidity sweep с структурированным подтверждением , контролируемым риском и прозрачной логикой исполнения . EA не открывает сделки случайным образом и не использует grid , martingale или опасное усреднение. Вместо этого он следует строгой модели подтверждения, основанной на структуре swing , обнаружении li
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Every Day Trader
Evgeniia Terekhova
Эксперты
One Hour. One Momentum. One Opportunity. Most Expert Advisors try to predict where the market will go. Every Day Trader takes a different approach. It patiently waits for the market to reveal its intentions, identifies key breakout levels, and enters the trade only when real momentum appears. Designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe , the EA is built around one of the most effective price action concepts — Market Structure Breakouts . Built Around Market Structure Instead of relying
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
Эксперты
Promex – это уникальный советник, который торгует при сильном отклонении цены от нормального значения. Открывая сделки в момент, когда очень вероятно движение в противоположном направлении, советник Promex сопровождает ее коротким трейлинг-стопом, тем самым собирая с рынка небольшую прибыль, но с вероятность 95% . Требования к торговому счету. Счета типа: ECN и RAW Кредитное плечо: 1:30 и более Минимальный депозит: 100 USD Спред по EURUSD: до 6 пунктов Подходит для Prop firm. Советник Promex ра
Golden Lotus MT4
Evgeniia Terekhova
Эксперты
Golden Lotus — полностью автоматический советник для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1. Советник уже содержит оптимальные настройки и после установки готов к работе без длительной оптимизации . Основная идея стратегии — большое количество коротких сделок с заранее ограниченным риском. После покупки вы получите не только советник, но и полное сопровождение по его использованию. Напишите мне в личные сообщения MQL5, и я бесплатно вышлю: подробную инструкцию по работе с советником; рекомен
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
3 (2)
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Promex – это уникальный советник, который торгует при сильном отклонении цены от нормального значения. Открывая сделки в момент, когда очень вероятно движение в противоположном направлении, советник Promex сопровождает ее коротким трейлинг-стопом, тем самым собирая с рынка небольшую прибыль, но с вероятность 95% . Требования к торговому счету. Счета типа: ECN и RAW Кредитное плечо: 1:30 и более Минимальный депозит: 100 USD Спред по EURUSD: до 6 пунктов Подходит для Prop firm. Советник Promex ра
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