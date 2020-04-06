DaxMomentum
- Эксперты
- Ricardo Rodriguez Garcia
- Версия: 1.0
- Активации: 10
DaxMonentum — это профессиональный Expert Advisor, предназначенный для торговли индексом DAX (GER40) на таймфрейме H4, с использованием свинг-трейдинговой стратегии, основанной на следовании за трендом и импульсе.
Система ориентирована на контроль риска, адаптацию к волатильности и стабильность работы, избегая агрессивных подходов.
DaxMonentum анализирует структуру рынка на H4 и открывает сделки только при наличии четких условий продолжения движения, снижая активность в боковых рынках.
Робот использует динамический Stop Loss, адаптированный к волатильности, в сочетании с динамическим Take Profit и выходом по времени, что помогает защищать прибыль и ограничивать риск в неблагоприятных условиях.
Управление риском рассчитывается в USD, обеспечивая точный контроль капитала на сделку.
Тип стратегии:
Swing Trading / Trend Following с компонентом импульса на H4.
Как использовать DaxMonentum
-
Откройте график DAX (GER40) на таймфрейме H4.
-
Установите EA DaxPersecutor из панели Expert Advisors.
-
В разделе Inputs настройте риск в USD и параметры согласно вашему профилю.
-
Убедитесь, что AutoTrading включен.
-
Рекомендуется сначала протестировать на демо-счете.
Рекомендации
-
Рекомендуемый риск на сделку: ≤ 1% от баланса.
-
Рекомендуемый депозит: $5,000 – $10,000 для консервативного управления.
-
Предназначен для круглосуточной торговли при нормальных рыночных условиях.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Рекомендуется тестировать на демо-счете и настраивать параметры в соответствии с уровнем риска.
Продукт не обещает и не гарантирует финансовую прибыль.
Слоган DaxMonentum:
Тренд, импульс и контроль риска.