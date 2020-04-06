DaxMomentum

DaxMonentum — это профессиональный Expert Advisor, предназначенный для торговли индексом DAX (GER40) на таймфрейме H4, с использованием свинг-трейдинговой стратегии, основанной на следовании за трендом и импульсе.

Система ориентирована на контроль риска, адаптацию к волатильности и стабильность работы, избегая агрессивных подходов.

DaxMonentum анализирует структуру рынка на H4 и открывает сделки только при наличии четких условий продолжения движения, снижая активность в боковых рынках.

Робот использует динамический Stop Loss, адаптированный к волатильности, в сочетании с динамическим Take Profit и выходом по времени, что помогает защищать прибыль и ограничивать риск в неблагоприятных условиях.

Управление риском рассчитывается в USD, обеспечивая точный контроль капитала на сделку.

Тип стратегии:

Swing Trading / Trend Following с компонентом импульса на H4.

Как использовать DaxMonentum

Откройте график DAX (GER40) на таймфрейме H4 .

Установите EA DaxPersecutor из панели Expert Advisors.

В разделе Inputs настройте риск в USD и параметры согласно вашему профилю.

Убедитесь, что AutoTrading включен.

Рекомендуется сначала протестировать на демо-счете.

Рекомендации

Рекомендуемый риск на сделку: ≤ 1% от баланса .

Рекомендуемый депозит: $5,000 – $10,000 для консервативного управления.

Предназначен для круглосуточной торговли при нормальных рыночных условиях.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Рекомендуется тестировать на демо-счете и настраивать параметры в соответствии с уровнем риска.

Продукт не обещает и не гарантирует финансовую прибыль.

Слоган DaxMonentum:

Тренд, импульс и контроль риска.