DaxMomentum

DaxMonentum 是一款专业的 Expert Advisor，专为在 H4 周期上交易 DAX（GER40）指数而设计，采用基于趋势跟随与动量的波段交易策略。

该系统注重风险控制、波动性适应性和交易稳定性，避免激进的交易方式。

DaxMonentum 在 H4 周期上分析市场结构，仅在检测到明确的趋势延续条件时执行交易，从而减少在震荡市场中的风险暴露。

该机器人使用根据波动性调整的动态止损，结合动态止盈和时间退出机制，有助于在不利市场条件下保护利润并限制风险。

风险管理以 USD 计算，可精确控制每笔交易的资金风险。

策略类型：

H4 周期的 Swing Trading / Trend Following（含动量因素）。

如何使用 DaxMonentum

打开 DAX（GER40） 的 H4 图表 。

从 Expert Advisors 面板加载 DaxPersecutor EA 。

在 Inputs 中，根据您的风险偏好设置 USD 风险参数。

确保已启用 AutoTrading 。

建议先在 模拟账户中测试。

使用建议

建议单笔交易风险： ≤ 账户余额的 1% 。

建议资金规模： $5,000 – $10,000 （保守管理）。

适用于正常市场条件下的 24 小时交易。

风险提示

金融市场交易具有高风险，并不适合所有投资者。

历史业绩不代表未来表现。

建议先在模拟账户中测试，并根据自身风险承受能力调整参数。

本产品不承诺也不保证任何盈利。

DaxMonentum 标语：

趋势、动量与风险控制。