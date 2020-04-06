DaxMomentum

DaxMonentum ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den DAX (GER40) Index auf dem H4 Zeitrahmen zu handeln, unter Verwendung einer Swing-Trading Strategie, die auf Trendfolge und Momentum basiert.

Das System konzentriert sich auf Risikokontrolle, Volatilitätsanpassung und operative Konsistenz und vermeidet aggressive Ansätze.

DaxMonentum analysiert die Marktstruktur auf dem H4-Zeitrahmen und führt Trades nur dann aus, wenn klare Bedingungen für eine Richtungsfortsetzung erkannt werden, um das Risiko in Seitwärtsmärkten zu reduzieren.

Der Roboter verwendet einen dynamischen, an die Volatilität angepassten Stop-Loss, kombiniert mit einem dynamischen Take-Profit und einem zeitbasierten Ausstieg, um Gewinne zu schützen und das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen.

Das Risikomanagement wird in USD berechnet, was eine genaue Kontrolle über das pro Handel eingesetzte Kapital ermöglicht.

Strategie-Typ:

Swing Trading / Trendfolge mit einer Momentum-Komponente auf H4.

So verwenden Sie DaxMonentum

Öffnen Sie den DAX (GER40) Chart auf dem H4 Zeitrahmen .

Fügen Sie den DaxPersecutor EA aus dem Expert Advisors Panel hinzu.

Konfigurieren Sie im Abschnitt Inputs das Risiko in USD und andere Parameter entsprechend Ihrem Profil.

Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist.

Es wird empfohlen, den EA zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.

Empfehlungen

Empfohlenes Risiko pro Handel: ≤ 1% des Kontostandes .

Empfohlene Einlage: $5.000 - $10.000 für eine konservative Verwaltung.

Konzipiert für den 24-Stunden-Handel unter normalen Marktbedingungen.

Risikowarnung

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird empfohlen, das Produkt auf einem Demokonto zu testen und die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz anzupassen.

Dieses Produkt verspricht oder garantiert keine finanziellen Gewinne.

DaxMonentum Slogan:

Trend, Momentum und Risikokontrolle.