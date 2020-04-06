DaxMomentum

DaxMonentum es un Expert Advisor profesional diseñado para operar el índice DAX (GER40) en la temporalidad H4, utilizando una estrategia de swing trading basada en seguimiento de tendencia y momentum.

El sistema está enfocado en control del riesgo, adaptación a la volatilidad y consistencia operativa, evitando enfoques agresivos.





DaxMonentum analiza la estructura del mercado en H4 y ejecuta operaciones únicamente cuando se detectan condiciones claras de continuidad direccional, reduciendo la exposición en mercados laterales.





El robot utiliza un Stop Loss dinámico ajustado a la volatilidad, junto con Take Profit dinámico y un cierre por tiempo, lo que permite proteger beneficios y limitar el riesgo en escenarios adversos.

La gestión del riesgo se realiza en USD, ofreciendo un control preciso del capital expuesto por operación.





Tipo de estrategia:

Swing Trading / Trend Following con componente de momentum en H4.





Cómo usar DaxMonentum





Abrir el gráfico de DAX (GER40) en temporalidad H4.





Adjuntar el EA DaxPersecutor al gráfico desde el panel de Expert Advisors.





En la sección Inputs, configurar el riesgo en USD y los parámetros según su perfil.





Asegurarse de que AutoTrading esté habilitado.





Se recomienda probar primero en una cuenta demo antes de operar en real.





Recomendaciones





Riesgo por operación recomendado: ≤ 1% del balance.





Depósito recomendado: $5,000 – $10,000 para una gestión conservadora.





Diseñado para trading 24h en condiciones normales de mercado.





Advertencia de Riesgo





El trading en mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Se recomienda realizar pruebas en cuenta demo y ajustar los parámetros de acuerdo con su tolerancia al riesgo.

Este producto no promete ni garantiza beneficios financieros.





Slogan de DaxMonentum

Tendencia, momentum y control del riesgo.