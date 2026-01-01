Bollinger Bands based on SAR
- Индикаторы
- Vladimir Mokrushin
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор выводит на график скользящее среднее значение индикатора Parabolic SAR, а также две линии среднеквадратичных отклонений смещённых согласно настроек.
Цель индикатора — определить допуск, в рамках которого возможно движение цены после переворота индикатора SAR.
Принцип построения
- Центральная линия — простая скользящая средняя (SMA) от индикатора Parabolic SAR.
- Верхняя и нижняя полосы та же скользящая средняя, но смещённая на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Расширяются, когда происходит смена тенденции SAR.
Настройки
- Step (шаг)— Выставляется так же как и для индикатора Parabolic SAR. Значения от 0.01 до 0.2
- MaxStep (максимум)— Выставляется так же как и для индикатора Parabolic SAR. Значения от 0.1 до 0.2
- B (Период) — показывает количество интервалов, на основании которого рассчитывается средняя линия. Стандартное значение — 16, но для долгосрочного анализа трендов можно устанавливать 40–60.
- OTKL Коэффициент отклонения — от него зависит, насколько широкими будут полосы. Стандартное значение — 2, иногда устанавливают 6, это позволяет выявить максимальную или минимальную цену тренда.
Применение
- Флэт — Верхняя и нижняя линия показывают границу флэта.
- Восходящий тренд — верхняя линия является стоп уровнем для BUY позиций.
- Нисходящий тренд — нижняя линия является стоп уровнем для SELL позиций.