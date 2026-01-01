Bollinger Bands based on SAR

Индикатор выводит на график скользящее среднее значение индикатора Parabolic SAR, а также две линии среднеквадратичных отклонений смещённых согласно настроек.

Цель индикатора — определить допуск, в рамках которого возможно движение цены после переворота индикатора SAR.


Принцип построения

  • Центральная линия — простая скользящая средняя (SMA) от индикатора Parabolic SAR.
  • Верхняя и нижняя полосы  та же скользящая средняя, но смещённая на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Расширяются, когда происходит смена тенденции  SAR.

Настройки

  • Step (шаг)— Выставляется так же как и для индикатора Parabolic SAR. Значения от 0.01 до 0.2
  • MaxStep (максимум)— Выставляется так же как и для индикатора Parabolic SAR. Значения от 0.1 до 0.2
  • B (Период) — показывает количество интервалов, на основании которого рассчитывается средняя линия. Стандартное значение — 16, но для долгосрочного анализа трендов можно устанавливать 40–60.
  • OTKL Коэффициент отклонения — от него зависит, насколько широкими будут полосы. Стандартное значение — 2, иногда устанавливают 6, это позволяет выявить максимальную или минимальную цену тренда.

Применение

  • Флэт — Верхняя и нижняя линия показывают границу флэта.
  • Восходящий тренд — верхняя линия является стоп уровнем для BUY позиций.
  • Нисходящий тренд — нижняя линия является стоп уровнем для SELL позиций.

