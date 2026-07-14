For gold 15 minutes long Trading Strategy

Продвинутая торговая система для золота, только лонг, для таймфреймов 15, 30 и 60 минут. Использует новейшую мультимодальную торговую стратегию, разработанную исключительно для длинных позиций. Перед использованием проверьте дневной график — если глобальный тренд восходящий, можете смело применять систему. Она способна приносить месячную доходность до 70%. Эта система — результат более 10 лет исследований автора в области компьютерных систем, математической статистики, количественного трейдинга и множества математических моделей. Торговый риск крайне низок, поскольку используется кредитное плечо 100x и всего 0,01 лота. Например, при депозите 1 000 USD с лотом 0,01 максимальный убыток по ордеру составляет 12 USD, а прибыль может достигать 35 USD — превосходное соотношение риска к прибыли. Месячная прибыль может достигать около 700 USD, консервативно — около 500 USD. Другие размеры лотов масштабируются пропорционально. Примечание: если вы планируете держать длинные позиции в течение всего года, сначала убедитесь, что глобальный тренд является восходящим. Поверьте — это лучшая система для торговли фьючерсами на золото, которую я когда-либо видел.
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Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Swing Price Action Trader
Minh Nguyen Nam
Эксперты
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Эксперты
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